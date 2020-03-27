Жители Кубани из-за коронавируса не могут вернуться на родину. Что вообще происходит?

Правительство России поручило Росавиации из-за угрозы коронавируса с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение — рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Более тысячи туристов из России застряли 24 марта в аэропорту Дубая, среди них жители Краснодарского края. Журналист Юга.ру 26 марта связался с несколькими людьми, находящимися сейчас в разных странах, чтобы попытаться прояснить ситуацию.

Любовь Горбачева не может вылететь с острова Шри-Ланка — Отдыхаем вчетвером. В Краснодар мы собирались вернуться в штатном режиме 2 апреля. Два других человека — 27 марта. Обратный билет авиакомпании Emirates взяли примерно два месяца назад. Вернут ли нам деньги за отмененный рейс, неизвестно, мы отправили заявку. Купили новые билеты на рейс 1 апреля компании «Аэрофлот» за 42 тыс. рублей на человека. На следующий день посольство сказало, что рейс отменен, «Аэрофлот» это подтвердил. Дальнейшие действия нам не ясны. В посольстве сказали, что все спецрейсы будут осуществляться за деньги. Чтобы нам не покупать новые билеты, нужно сохранить имеющиеся, они будут взамен. Вчера вроде снова появилась информация, что рейс 1 апреля будет в Москву. Пока точно ничего не известно, просто сидим и ждем, нас никуда не выпускают. Сегодня пошли в полицию, чтобы получить разрешение на поход в магазин купить продукты. В Emirates никаких комментариев не дают. Предлагают обменять билеты на 1 июня.

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

Мария Рубан не может вылететь из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты — Я фрилансер и блогер, приехала одна — отдыхать и работать. Прибыла в Дубай 7 марта, обратный билет куплен на 22 апреля. 22 марта я узнала, что мой рейс отменили, и поменяла билет на ближайший — 25 марта, компании Flydubai. Собрала чемодан и стала ждать вылета. 24 марта узнаю, что рейс отменен. Писала в консульство несколько раз, попросили заполнить анкету. Сделала. Дальше молчание. Жду ответа и помощи в возвращении домой. Кстати, сегодня (26 марта) с 20:00 по местному времени нельзя выходить на улицу. Такой режим будет еще три дня. Про спецборты нет никакой информации. Вчера в воздухе развернули самолет авиакомпании «Победа». Люди сидят в аэропорту. В Дубае закрываются отели, много людей останутся на улице. Думаю, тут больше тысячи русских туристов. Честно, я не знаю, будут ли помогать туристам. Живу на квартире, и никто выселять меня не собирается, а вот из отелей реально людей повыгоняли. По поводу помощи с деньгами тоже не в курсе. Вообще, скажу так: застрять в Дубае с их ценами — это жопа.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Мария Соколова не может вылететь из Буэнос-Айреса, Аргентина — У меня было два рейса. Один на 31 марта компании Turkish Airlines, купленный давно. Примерно за десять дней до отлета мне пришел e-mail, что рейс отменен или изменен, что нужно связаться с колл-центром. А в него сейчас невозможно дозвониться. У меня ни разу не получилось. Я просто смотрела уведомления, следила, летают ли рейсы Turkish Airlines. До сегодняшнего дня (26 марта) летали. Завтра уже ничего не будет. Мне больше писем не приходило. Я писала в поддержку, мне тоже не ответили. Второй рейс. Мне позвонили за день до отправления из посольства России в Аргентине и предложили рейс из Буэнос-Айреса в Мадрид и потом в Москву за тысячу долларов. Я отказалась, потому что у меня на руках еще есть билет, с которым непонятно что делать. Потом я посмотрела, что Turkish Airlanes не будут летать после 26 марта, перезвонила и согласилась. Мне все подтвердили, взяли паспортные данные. Собрала чемодан, а в последний момент — за восемь часов до отправления — мне позвонили и сказали, что никуда мы не летим, потому что ради трех человек аргентинцы не хотят открывать целый аэропорт. То есть только три человека согласились на платный рейс. Какие же все жадные. Я понимаю, что это много денег, что для кого-то это две зарплаты. Но зачем путешествовать, если у тебя нет финансовой подушки, чтобы в экстренных случаях заплатить за рейс, больницу или еще что-то. Моя единственная просьба к посольству была организовать перелет. Со всем остальным у меня проблем нет. Остается только ждать, когда хотя бы частично восстановят авиасообщение.

На момент выхода материала в мире инфицированы 537 тыс. человек, выздоровели 123,2 тыс. человек, умерли от коронавируса 24,1 тыс. человек. В России зарегистрировали 1036 случаев заражения коронавирусом, известно о 45 выздоровевших и трех умерших. В Краснодарском крае зафиксировано девять случаев заболевания.