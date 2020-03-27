Жители Кубани из-за коронавируса не могут вернуться на родину. Что вообще происходит?
Правительство России поручило Росавиации из-за угрозы коронавируса с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение — рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину.
Более тысячи туристов из России застряли 24 марта в аэропорту Дубая, среди них жители Краснодарского края. Журналист Юга.ру 26 марта связался с несколькими людьми, находящимися сейчас в разных странах, чтобы попытаться прояснить ситуацию.
Любовь Горбачева не может вылететь с острова Шри-Ланка
— Отдыхаем вчетвером. В Краснодар мы собирались вернуться в штатном режиме 2 апреля. Два других человека — 27 марта. Обратный билет авиакомпании Emirates взяли примерно два месяца назад. Вернут ли нам деньги за отмененный рейс, неизвестно, мы отправили заявку.
Купили новые билеты на рейс 1 апреля компании «Аэрофлот» за 42 тыс. рублей на человека. На следующий день посольство сказало, что рейс отменен, «Аэрофлот» это подтвердил. Дальнейшие действия нам не ясны. В посольстве сказали, что все спецрейсы будут осуществляться за деньги. Чтобы нам не покупать новые билеты, нужно сохранить имеющиеся, они будут взамен. Вчера вроде снова появилась информация, что рейс 1 апреля будет в Москву. Пока точно ничего не известно, просто сидим и ждем, нас никуда не выпускают. Сегодня пошли в полицию, чтобы получить разрешение на поход в магазин купить продукты. В Emirates никаких комментариев не дают. Предлагают обменять билеты на 1 июня.
Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
Мария Рубан не может вылететь из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты
— Я фрилансер и блогер, приехала одна — отдыхать и работать. Прибыла в Дубай 7 марта, обратный билет куплен на 22 апреля. 22 марта я узнала, что мой рейс отменили, и поменяла билет на ближайший — 25 марта, компании Flydubai. Собрала чемодан и стала ждать вылета. 24 марта узнаю, что рейс отменен. Писала в консульство несколько раз, попросили заполнить анкету. Сделала. Дальше молчание. Жду ответа и помощи в возвращении домой. Кстати, сегодня (26 марта) с 20:00 по местному времени нельзя выходить на улицу. Такой режим будет еще три дня.
Про спецборты нет никакой информации. Вчера в воздухе развернули самолет авиакомпании «Победа». Люди сидят в аэропорту. В Дубае закрываются отели, много людей останутся на улице. Думаю, тут больше тысячи русских туристов.
Честно, я не знаю, будут ли помогать туристам. Живу на квартире, и никто выселять меня не собирается, а вот из отелей реально людей повыгоняли. По поводу помощи с деньгами тоже не в курсе. Вообще, скажу так: застрять в Дубае с их ценами — это жопа.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
Мария Соколова не может вылететь из Буэнос-Айреса, Аргентина
— У меня было два рейса. Один на 31 марта компании Turkish Airlines, купленный давно. Примерно за десять дней до отлета мне пришел e-mail, что рейс отменен или изменен, что нужно связаться с колл-центром. А в него сейчас невозможно дозвониться. У меня ни разу не получилось. Я просто смотрела уведомления, следила, летают ли рейсы Turkish Airlines. До сегодняшнего дня (26 марта) летали. Завтра уже ничего не будет. Мне больше писем не приходило. Я писала в поддержку, мне тоже не ответили.
Второй рейс. Мне позвонили за день до отправления из посольства России в Аргентине и предложили рейс из Буэнос-Айреса в Мадрид и потом в Москву за тысячу долларов. Я отказалась, потому что у меня на руках еще есть билет, с которым непонятно что делать. Потом я посмотрела, что Turkish Airlanes не будут летать после 26 марта, перезвонила и согласилась. Мне все подтвердили, взяли паспортные данные. Собрала чемодан, а в последний момент — за восемь часов до отправления — мне позвонили и сказали, что никуда мы не летим, потому что ради трех человек аргентинцы не хотят открывать целый аэропорт. То есть только три человека согласились на платный рейс. Какие же все жадные. Я понимаю, что это много денег, что для кого-то это две зарплаты. Но зачем путешествовать, если у тебя нет финансовой подушки, чтобы в экстренных случаях заплатить за рейс, больницу или еще что-то.
Моя единственная просьба к посольству была организовать перелет. Со всем остальным у меня проблем нет. Остается только ждать, когда хотя бы частично восстановят авиасообщение.
На момент выхода материала в мире инфицированы 537 тыс. человек, выздоровели 123,2 тыс. человек, умерли от коронавируса 24,1 тыс. человек. В России зарегистрировали 1036 случаев заражения коронавирусом, известно о 45 выздоровевших и трех умерших. В Краснодарском крае зафиксировано девять случаев заболевания.
Елена Михайлова не может улететь с острова Бали, Индонезия
— Я фотограф, прилетела на Бали в начале февраля. На руках у меня были обратные билеты на 24 марта. Я решила прилететь, решить, нравится мне здесь или нет, что будет с работой и прочие моменты. Мне здесь понравилось, появилось много заказов и интересных проектов. Решила, что остаюсь. Возвращаться в Краснодар я рассчитывала в мае или даже июне.
По прибытии на Бали можно получить визу за 35 долларов. Через месяц ее можно продлить. У меня она истекала 9 апреля. И тут все соседние государства начали закрывать границы, я поняла, что никуда не смогу вылететь — ни в Малайзию, ни в Таиланд, ни на Филиппины. В этот же момент у меня начали отменяться запланированные съемки. Я решила поменять билеты на 9 апреля, чтобы к сроку окончания визы вернуться в Россию.
Билеты авиакомпании Emirates с 24 марта я поменяла на 8 апреля. Буквально на следующий день после обмена билетов, за которые мне пришлось доплатить 8,5 тыс. рублей, я увидела, что Emirates отменяет все рейсы, которые после 29 марта. Потому что аэропорт в Дубае закрывается. Я должна была лететь Денпасар — Дубай — Москва.
Несколько дней я была в стрессе, потому что невозможно получить никакую информацию, в частности никаких разъяснений ситуации не было от Emirates. На звонки и e-mail они не отвечают. Я даже просила друзей из России звонить им — ничего. В разных источниках появлялась информация, что рейсы после 29 марта аннулированы, однако на электронную почту мне никаких сообщений не приходило.
Компания предлагает несколько вариантов на билеты, купленные после 7 марта. Первый — ваучер на последующие путешествия. Это сомнительная тема. Посмотрев цены на осень/зиму, я увидела, что они существенно возросли. Деньги за билеты они не возвращают, точнее, возвращают, но за минусом штрафов и тому подобное. В итоге люди получат копейки. Другой вариант — оставить открытую дату. Когда вы захотите полететь, нужно отправить заявку, возможно, ее одобрят.
Вся информация собирается от людей, которые смогли им дозвониться. Обратного билета в итоге у меня нет. Вчера можно было улететь Денпасар — Москва прямым рейсом «Аэрофлота», билеты на ближайшие даты стоят от 100 тысяч. Можно еще через Токио отправиться, но нужно предоставить дополнительные справки, в том числе, что у тебя нет коронавируса. И билеты тоже стоят очень дорого.
Хочу сказать, что у нас отличный российский посол в Индонезии. Если не ошибаюсь, то его зовут Илья Алексеевич Ильин. Он добавился в чат заброшенных на Бали и по возможности скидывает любую информацию, которой владеет. Всегда отвечает людям, постоянно на связи. Проводил две встречи в отеле, отвечал на вопросы. У некоторых заканчивалась виза, за каждый день просрочки предполагались штрафы. Он добился их отмены. Теперь, если я не смогу вылететь, а срок визы подходит к концу, я смогу бесплатно продлить ее.
Несколько дней назад нам прислали форму, которую нужно заполнить для возможной эвакуации. Отправили все консулу. Вообще, говорят, что на Бали около 8 тыс. россиян, но все это известно из живого общения с людьми, так что это неофициальная информация. Сейчас на Бали праздник, который называется Ньепи — это местный Новый год. Вчера наступил 1942 год. Праздник отмечается тишиной, на острове ничего не работает. Улицы патрулируются, никто не может выйти из дома. Это все объясняется тем, что злые духи смотрят на остров, и, чтобы они не спустились, надо делать вид, что Бали необитаем.
Консул сказать ждать. Как будет информация по эвакуации, нам сообщат. Никто не знает, что будет завтра. Какие границы будут открыты и закрыты. Насчет спецборта. По имеющейся информации, в ближайшие дни российских туристов должны вывозить с Филиппин. Вроде это спецборт, но обозначили цены — 500 евро. Потом снизили цену до 100 евро. Спрашивали у консула, как будут выбирать людей, какой приоритет. Ответили, что сначала беременные, семьи, женщины с детьми, люди преклонного возраста и те, у кого совершенно нет средств для существования. Как будет по факту — посмотрим.
Буквально за неделю стало очень пустынно. Общественные заведения закрываются, даже пляжи. Остров уже выглядит по-другому. Мы стараемся не унывать. Интересно, чем это все закончится.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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