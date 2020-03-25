Две недели на удаленке: сотрудники Юга.ру делятся своим опытом

После того как 11 марта Всемирная организация здравоохранения присвоила коронавирусу статус пандемии, Юга.ру решили перевести большинство сотрудников на дистанционную работу. Рассказываем о своем опыте удаленки и самоизоляции. Материал верстали как раз во время прямого эфира с обращением президента. Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. Кто все же будет работать, кто нет, а кто теперь уже точно перейдет на удаленку (пока таких компаний немного и большая часть — в столицах), еще предстоит узнать. А вот редакция Юга.ру уже готова поделиться впечатлениями от режима дистанционной работы. То, что работа переведена домой из офиса в условиях самоизоляции, сказывается на социальных обстоятельствах. Порой сложно понять: это у соседей появилось больше времени на ремонт, или это вы теперь слышите, что происходит вокруг вашего дома, где вы уже давно не бывали днем по будням? Близкие остаются дома и могут требовать внимания. Вместо призывов к дисциплине можно предложить им посмотреть, из чего состоит ваша ежедневная работа. Конечно, двухлетнего ребенка или кота не всегда удается заинтересовать перемещениями текстов и картинок на экране или деловыми звонками. Во время пандемии не получится поработать пару часов из кофейни для смены обстановки. На выставки и концерты не удастся направить время, которое теперь не приходится тратить на дорогу.

Плюсы Возможность не тратить время и деньги на дорогу — единственный плюс, с которым все (ну почти все) согласны. Причем коллеги тратили разное время, так как все живут в разных районах Краснодара и агломерации. Кто-то мог пешком дойти за полчаса, а для других путь в одну сторону занимал минимум час на машине или общественном транспорте. Другие выгоды каждый видит по-своему. Даже возможность заниматься среди дня домашними делами далеко не все оценили положительно, так как они отвлекают и выбивают из рабочего ритма.

Иолина Грибкова

Надеть пижаму, работать в кровати и забыть о гардеробе — все это доставляет удовольствие в той же мере, что и расслабляет. Журналист и редактор Афиши Юга.ру Иолина Грибкова заметила, «что стала забывать о банальной гигиене: проснулась — и сразу за компьютер. Почти отказалась от еды, не делаю перерывы на обед, зато после 18:00 во мне просыпается жрица. Кот все время хочет обнимашек и отвлекает. Если на вечер есть дела за пределами квартиры — никуда не хочется идти».



Иолина и менеджер коммерческого отдела Анна Петрова потеряли совместные обеденные тренировки под песни артистов-именинников. Последним был Богдан Титомир. Зато стеснительные работники, которые не были готовы заниматься в общей зоне, напротив, обрели физкульт-перерывы среди рабочего дня. Имена стеснительных останутся корпоративной тайной. Зато «удаленный» офис может оптимизировать общение. И дело даже не в лишней болтовне, которой большинству скорее не хватает, но в лишних эмоциях, которых можно избежать в переписке.

Елена Синеок

Фотограф Елена Синеок заметила: «Гораздо лучше орать на человека за косяк текстом, а не голосом. Так легче сохранить нормальные отношения. Да и пока напишешь, можно успеть успокоиться и придумать компромисс».



В силу специфики работы фотографа Лена работает удаленно уже несколько лет, поэтому со временем у нее появились свои ритуалы: «У меня возле компьютера есть "рабочая лампа". У нее белый дневной свет, тогда как остальной свет дома — желтый. Когда она включена, я занимаюсь работой, даже если с перерывами на что-то еще. Но когда рабочий день или список задач кончается, я выключаю ее, и организм получает сигнал "конец" и дозу серотонина — я выполнила все дела, я молодец. И теперь тот же комп можно использовать для игр, развлечений, обучения и чего угодно НЕрабочего».

И Синеок, и редактор SMM Ангелина Трофименко одними словами говорят о том, что новостная редакция в формате оупен-спейс не лучшее место для концентрации. От работы отвлекает не только обсуждение дел вслух, но и бытовые вопросы — от битв за кондиционер или окно до расследований вокруг непомытой вилки.

Ангелина Трофименко

Ангелина заметила и то, что удаленка сокращает лишние траты: «Не захожу каждый раз после работы в магазин по привычке. А то приходишь в супермаркет за хлебом, а там печеньки по акции и чебупели два по цене одного. Когда сидишь дома, думаешь, что все хорошо и без этого хлеба». Минусы В минусы удаленки почти все записывают технические проблемы. Кого-то работа дома заставила апгрейдить домашний интернет на радость родне, кто-то скучает по служебному компьютеру с двумя мониторами. Но эти проблемы в общем и целом можно решить за пару дней отладки. Одни сотрудники установили на домашние компьютеры недостающие программы, другие получили доступ к рабочим серверам.

Другой часто упоминаемый минус наиболее точно сформулировала Ангелина: «Стираются границы рабочего времени. Например, я не смотрю на часы, а работы много, поэтому могу засидеться допоздна. Когда коллеги не начинают массово собираться в шесть вечера, можно и не заметить, что уже пора бы и отдыхать».



Из невосполнимого — многие ощутили нехватку профессиональных контактов. Корректор Светлана Кочеткова считает, что многие правки удобнее обсуждать с коллегами устно, а корреспондент Виктор Дереза предпочел бы интервьюировать персонажей своих материалов лично.

Евгений Мельченко

Автомобильный журналист Евгений Мельченко и вовсе назвал журналистику из дома пластмассовой: «Чтобы писать о машинах, нужно их видеть, испытывать, щупать, снимать видео, фото и так далее. Хотя многие справляются и без этого. То же касается и автоспорта. Соревнования нужно посещать, видеть, брать комментарии. Из дома это делать достаточно сложно».

Екатерина Потапова

При этом PR-менеджер Екатерина Потапова заметила: «Сейчас индустрия событий на жесткой паузе, и многие мои переговоры либо безрезультатны в моменте, либо имеют отложенный эффект. Поэтому мне постоянно кажется, что я делаю мало, и я корю себя. В офисе это проявляется слабее — я же на работе».

Заира Залексон

О недостатке общения ярче всего сказала редактор Курортов Юга.ру Заира Залексон: «Насчет болтовни с коллегами — ее не хватает, она не несет бессмысленный и бесполезный характер, обычно за такими беседами у меня рождаются идеи для инсты или статей, или для чего-то коллективного. А тут — тоска и уныние. Начала чаще разговаривать с кошками». Заира пояснила: «Эмоционально тяжело без коллег. Несмотря на регулярные новости, создается ощущение, что жизнь остановилась. А когда находишься в офисе, она кипит, и от этого чувствуешь себя в тонусе и готовой сворачивать горы».

Алена Христюк