Прокуратура забрала около 20 диких животных у жительницы Новороссийска. Она позвонила нам

Жительница Новороссийска, у которой 15 июля забрали около 20 диких животных, обратилась в редакцию портала Юга.ру и рассказала о нарушениях при изъятии зверей.

Что произошло?

Прокуратура регулярно отчитывается о животных, которых забирают у пляжных фотографов. Так, с начала лета в Анапе у нарушителей изъяли попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. В Сочи — львенка, попугая и макаку. По данным ведомства, всех изъятых животных определяют в зоопарки Краснодарского края. При этом прокуратура зачастую не уточняет названия организаций, куда помещают зверей. В Новороссийске 15 июля изъяли более 20 экзотических животных — но на этот раз в одном из частных домов. По версии прокуратуры, их использовали для фотоуслуг, также у животных не было документов и данных об их происхождении. В редакцию портала Юга.ру 18 июля обратилась девушка Инга, чьих животных в Новороссийске изъяла Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Она рассказала, что вместе с молодым человеком занимается реабилитацией зверей и выращиванием детенышей, от которых отказались родители. По ее словам, их соседка написала заявление в прокуратуру о том, что молодые люди незаконно содержат диких животных. Инга сказала, что знает причину негативного отношения соседки, «но это совсем другая история».

Что рассказала владелица животных?

Молодые люди выкупают животных из «плохих мест» (у частных лиц, фотографов или контактных зоопарков). По словам девушки, часто люди не знают, куда деть взрослого питомца, которым они наигрались — таких зверей и покупает пара. «К нам без предупреждения, без ордера пришла некая инспекция, даже там каким-то боком был приплетен ОБЭП [Отдел по борьбе с экономическими преступлениями, — Юга.ру]. Сидели они у нас с 11:00 до 18:00. Просто сидели, перебирали бумажки и фотографировали всех животных, которые у нас есть. В 18:00 к нам приехал представитель какого-то мелкого контактного зоопарка. После этого прокурор сказал: "Грузим". Нам не предоставили ни одного документа, изъяли у нас часть животных на временное содержание до суда. Они пытались нам приплести продажу краснокнижных животных. Но у нас только две рыси, и те с документами, относятся к животным, которые включены в Красную книгу Российской федерации. Все остальные животные в нее не входят, хотя они есть в Международной красной книге. Это очень большая разница», — рассказала девушка журналисту. Инга объяснила, что их деятельность — не зоопарк и не приют. Молодые люди выхаживают животных и некоторых определяют в государственные зоопарки. Часть зверей они держат для себя.

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«Мы не приют, не организация. Мы вдвоем фанаты. Вот есть люди, которые тащат домой собак, но у них не приют, это люди долбанутые слегка. Вот мы тоже долбанутые, и тащим домой зверье. У нас есть опыт, как правильно животных выходить, выкормить, как поставить на лапы», — добавила собеседница. Также девушка рассказала про фотографии небольших клеток с попугаями, которые выложила пресс-служба прокуратуры. По ее словам, это временные клетки, которые использовали при переезде. «Мы только переехали и это перевозная клетка. Вольер был в стадии строительства. Нам бы еще сутки его достроить и попугаи бы переехали в вольер 2х2х1 м — этого достаточно для пары. Да, возможно на фотографиях не самые лучшие вольеры, но прошло три дня после переезда — у нас весь двор завален и весь дом. Мы дома еще не смогли разобрать вещи, потому что в первую очередь занимаемся исключительно вольерами», — объяснила Инга. В подтверждение своих слов девушка прислала фотографии и видео, на которых видны условия содержания животных.

«Ни одно из наших животных не является ручным. Вы его так не возьмете, тем более ягуаров. И когда это услышал представитель зоопарка, он очень долго злился на нас и матерился. Потому что он в своем контактном зоопарке не сможет их ни с кем фотографировать. У нас даже месячные рыси кидаются по-настоящему. Мы против фотографов и эксплуатации животных в контексте контактных зоопарков и фотоуслуг. И мы всегда подобных животных спасали и помогали им: выкупали, лечили. У меня дома полностью лысый какаду от фотографов, его никто не забрал. Сказали: "Унесите этот страх подальше"», — возмутилась Инга. Девушка также объяснила, что они предоставляли прокуратуре документы на животных . При этом комиссия даже не выдала бумаги об их изьятии. «Сейчас ведутся разбирательства, нам даже не дали бумагу об изъятии животных. Они просто пришли и сказали: "Вот на этих мне не нравится документ, я бы хотел в другом цвете и формате — изымаем животных". По вашему, это нормально?», — рассказала владелица животных.

Девушка прислала журналисту Юга.ру фотографии документов на некоторых животных. «Самое неприятное, что ты многие годы борешься с идиотами, которые фотографируют диких животных, а тебя потом самого под эту же гребенку. Они хотят нас загнать под статью продажи краснокнижных животных в РФ. Хотя мы не продаем. И ни один участковый и полицейский этого не сказали. Мы продаем их только государственным зоопаркам. Мы занимаемся животными, потому что нам нравится это дело», — заключила Инга.

Молодые люди подготовили жалобу в прокуратуру Краснодарского края на действия сотрудников Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Документ 19 июля планируют отправить в ведомство.

Каких животных у нее забрали?

В распоряжении редакции Юга.ру есть расписка, которую представитель зоопарка написал на имя начальника УМВД России по Новороссийску полковника полиции А.А. Терехина. В документе говорится, что ИП «Сачков Роман Романович» 15 июля принял у сотрудников полиции «объекты животного мира» в количестве: саймири беличьи 2 штуки;

лемур кошачий 3 штуки;

попугай Ара 5 штук (один сине-желтый, два красных макао, два зеленокрылых);

тамарин Эдиповый 3 штуки;

сибирская рысь 2 экземпляра;

ягуар черный 2 штуки. Роман Сачков в документе обязался «содержать указанных животных в целости и сохранности, обеспечивать их необходимыми кормами, водой, до вынесения окончательного процессуального решения, в том числе в рамках КоАП РФ». Согласно расписке, у девушки изъяли 17 животных, однако накануне пресс-служба прокуратуры сообщала об изъятии 24 питомцев : к списку добавили трех черных волков, двух африканских львов и еще двух лемуров. «Львов у нас не изъяли, волки у нас сидят, лемуры у нас сидят. Львов-то они не забрали, ведь чип так и не считали, почему? У них те же документы, что и у ягуаров. Почему выбор пал на ягуаров, а львов решили оставить?», — рассуждает девушка.

Комментарий прокуратуры

Журналист портала Юга.ру снова обратился в пресс-службу прокуратуры и поинтересовался, почему у владельцев забрали животных, не предоставив ни одного документа об их изъятии. Также ведомству задали вопрос о том, почему питомцев забирали выборочно. «Львы были чипированы, их не стали изымать. Остальные животные были не чипированы, более того, их происхождение неизвестно. На период проверки сотрудники полиции передали животных в зоопарк, который дал им сохранную записку. Давать расписку хозяевам полиция не обязана», — ответили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Также в ведомстве рассказали, что у Инги были не все необходимые документы, а некоторых животных неправильно чипировали.

Что об этом говорит закон?

Минприроды в феврале составило перечень животных, которых нельзя держать в доме. В него попали крупные кошачьи, морские млекопитающие, медведи, скорпионы и ядовитые пауки, а также крупные хищные животные весом более 20 кг. Есть и исключения — если речь идет о спасении и сохранении здоровья животного. Полный и подробный список есть на сайте с проектами нормативных правовых актов. В примечании к ст. 10 сказано, что запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до естественной смерти.

Куда в итоге отправили животных?

В прокуратуре журналисту портала Юга.ру не смогли уточнить, в какой именно зоопарк отправили животных. По словам девушки, им сообщили, что в Витязево есть парк крупных хищников, однако она считает, что животных увезли в контактный зоопарк в Архипо-Осиповку.