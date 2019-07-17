Более 20 ягуаров, рысей, волков, львов, попугаев и обезьян изъяли из частного дома в Новороссийске

В одном из частных домов Новороссийска изъяли более 20 экзотических животных, которых использовали для фотоуслуг

Факт массового содержания животных выявила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Животных держали без разрешительной документации и данных об их происхождении.

Всего изъяли 24 питомца: двух ягуаров, двух сибирских рысей, трех черных волков, двух африканских львов, трех обезьян тамарин эдиповых, двух обезьян саймири, пятерых попугаев ара и пятерых лемуров. Их поместили на временное содержание в один из зоопарков Геленджика.

Прокуратура инициировала доследственную проверку по ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).

«В ходе проверочных мероприятий будет дана объективная оценка действиям природопользователя, в том числе по продаже животных для оказания фотоуслуг в период курортного сезона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.