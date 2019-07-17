Более 20 ягуаров, рысей, волков, львов, попугаев и обезьян изъяли из частного дома в Новороссийске
В одном из частных домов Новороссийска изъяли более 20 экзотических животных, которых использовали для фотоуслуг
Факт массового содержания животных выявила Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура. Животных держали без разрешительной документации и данных об их происхождении.
Всего изъяли 24 питомца: двух ягуаров, двух сибирских рысей, трех черных волков, двух африканских львов, трех обезьян тамарин эдиповых, двух обезьян саймири, пятерых попугаев ара и пятерых лемуров. Их поместили на временное содержание в один из зоопарков Геленджика.
Прокуратура инициировала доследственную проверку по ст. 258.1 УК РФ (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных).
«В ходе проверочных мероприятий будет дана объективная оценка действиям природопользователя, в том числе по продаже животных для оказания фотоуслуг в период курортного сезона», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в летние месяцы власти кубанских курортов начали кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. В Анапе у нарушителей забрали попугаев и обезьян, краснокнижного котенка африканского льва и еще одного львенка. В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота. В Сочи — львенка, попугая и макаку.
Ранее жители Сочи создали петицию с требованием законодательно запретить фотобизнес с животными.
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