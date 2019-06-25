В Анапе начались рейды по изъятию животных у пляжных фотографов
Власти Анапы проводят кампанию, в ходе которой отбирают животных у нелегальных фотографов
Первый рейд межведомственной комиссии по борьбе с фотографами-живодерами прошел 25 июня. В нее вошли представители управления торговли, полиции, Росприроднадзора и ветеринарной службы. По итогам рейда у нелегальных фотографов изъяли двух обезьян и попугая ару.
«Животных направят в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни», — сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
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Там добавили, что межведомственная комиссия создана по инициативе главы курорта Юрия Полякова с учетом многочисленных обращений и жалоб отдыхающих и жителей города.
Как писали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию с требованием законодательно запретить фотобизнес с животными. Ранее сбор подписей за полный запрет на курортах края незаконного бизнеса фотографов, предлагающих фотографии с животными, организовывали в 2015 году. В курортных городах у фотографов изымают разных животных — в основном краснокнижных и экзотических. В их числе — львы, крокодилы, сипуха и орланы, а также щенки, которых перекрашивали в панду и розовый цвет. После последнего инцидента прокуратура начала доследственную проверку. В рамках проверки дело передали полиции, которая не нашла состава преступления.
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