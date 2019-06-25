В Анапе начались рейды по изъятию животных у пляжных фотографов

Власти Анапы проводят кампанию, в ходе которой отбирают животных у нелегальных фотографов

Первый рейд межведомственной комиссии по борьбе с фотографами-живодерами прошел 25 июня. В нее вошли представители управления торговли, полиции, Росприроднадзора и ветеринарной службы. По итогам рейда у нелегальных фотографов изъяли двух обезьян и попугая ару.

«Животных направят в зоопарк, где им обеспечат нормальные условия для жизни», — сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.