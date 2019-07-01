В Анапе у фотографов забрали еще одного львенка

В Анапе в выходные полицейские забрали еще одного африканского львенка у фотографов

Фотографы предлагали туристам сделать снимок с африканским львенком на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Полицейские забрали животное и передали его в зоопарк, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Против фотографа составили материал за жестокое обращение с животными и передали его в суд. Глава Анапы Юрий Поляков уточнил, что подобная работа будет продолжаться ежедневно.