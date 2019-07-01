В Анапе у фотографов забрали еще одного львенка

Краснодарский край

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В Анапе в выходные полицейские забрали еще одного африканского львенка у фотографов

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Фотографы предлагали туристам сделать снимок с африканским львенком на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Полицейские забрали животное и передали его в зоопарк, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Против фотографа составили материал за жестокое обращение с животными и передали его в суд. Глава Анапы Юрий Поляков уточнил, что подобная работа будет продолжаться ежедневно.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу и включен в список видов, на которых распространяются положения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу и включен в список видов, на которых распространяются положения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения

Как сообщали Юга.ру, в конце июня власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Например, 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк.

Кроме того, жители Сочи создали петицию с требованием законодательно запретить фотобизнес с животными. В курортных городах у фотографов изымают разных животных — в основном краснокнижных и экзотических. В их числе — львы, крокодилы, сипуха и орланы, а также щенки, которых перекрашивали в панд и розовый цвет. После последнего инцидента прокуратура начала доследственную проверку.

Анапа Животные Полиция
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