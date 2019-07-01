В Анапе у фотографов забрали еще одного львенка
В Анапе в выходные полицейские забрали еще одного африканского львенка у фотографов
Фотографы предлагали туристам сделать снимок с африканским львенком на Пионерском проспекте в районе аквапарка. Полицейские забрали животное и передали его в зоопарк, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Против фотографа составили материал за жестокое обращение с животными и передали его в суд. Глава Анапы Юрий Поляков уточнил, что подобная работа будет продолжаться ежедневно.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Например, 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк.
Кроме того, жители Сочи создали петицию с требованием законодательно запретить фотобизнес с животными. В курортных городах у фотографов изымают разных животных — в основном краснокнижных и экзотических. В их числе — львы, крокодилы, сипуха и орланы, а также щенки, которых перекрашивали в панд и розовый цвет. После последнего инцидента прокуратура начала доследственную проверку.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.