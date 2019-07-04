Львенка, попугая и макаку забрали у фотографов на горе Ахун в Сочи
В Сочи возле смотровой башни на горе Ахун 3 июля у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги
Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными забрала у предпринимателей африканского львенка, сине-желтого попугая ару и яванскую макаку. Когда фотографы увидели полицейских, они попытались убежать в лес, но их остановили.
У фотографов не оказалось никаких документов, поэтому их доставили в отдел полиции, где составили протоколы об административных правонарушениях.
Львенка Симбу, попугая Мару и макаку Мишаню передали в специализированные организации курорта на содержание. Так, африканские львята, которых в начале июля забрали у уличных фотографов, освоились в зоопарке санатория «Октябрьский».
«Симбе всего полтора месяца, он совсем еще котенок. Сейчас львенок проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. Малыш оказался привередливым, поэтому для него специально закупили козье молоко. Львенок очень активный и чувствует себя хорошо», — рассказали порталу Юга.ру в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.
Также стало известно, что у маленькой львицы Маруси, которую в начале июля конфисковали рядом с Адлерским дельфинарием, обнаружили проблемы со здоровьем. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали ее в еде, чтобы она не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили просторный вольер и обеспечили необходимым кормом, за ее состоянием следит ветеринар.
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Новый дом для львят. Сегодня мы посетили зоопарк санатория Октябрьский @oktyabrskysan, чтобы узнать, как себя чуствуют африканские львята, изъятые у уличных фотографов на этой неделе. Симбу конфисковали у предпринимателей вблизи смотровой башни на горе Ахун в среду 3 июля. Ему всего полтора месяца, практически еще "котенок". Сейчас он проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. Симба оказался привередливым, и для него специально закупили козье молоко. Львенок очень активный и чувствует себя хорошо. Марусю конфисковали в понедельник 1 июля рядом с Адлерским дельфинарием. Она старше Симбы на несколько месяцев и пока еще не может адаптироваться на новом месте. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали её в еде, чтобы она не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили просторный вольер и обеспечили необходимым кормом. За её состоянием чутко следит ветеринар. Выражаем благодарность всем сотрудникам зоопарка и лично директору санатория Октябрьский Ольге Юрьевне Заславской за их активную гражданскую позицию, профессионализм и готовность оказать помощь животным, попавшим в беду. #ecologysochi #сочи #sochi #экология #фотосживотными #защитаживотных #лев #зоопарк #санаторийоктябрьский
Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными.
В конце июня власти Анапы начали кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. 26 июня у предпринимателя забрали краснокнижного котенка африканского льва, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.
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