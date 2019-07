Львенка, попугая и макаку забрали у фотографов на горе Ахун в Сочи

View this post on Instagram

Новый дом для львят. Сегодня мы посетили зоопарк санатория Октябрьский @oktyabrskysan, чтобы узнать, как себя чуствуют африканские львята, изъятые у уличных фотографов на этой неделе. Симбу конфисковали у предпринимателей вблизи смотровой башни на горе Ахун в среду 3 июля. Ему всего полтора месяца, практически еще "котенок". Сейчас он проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. Симба оказался привередливым, и для него специально закупили козье молоко. Львенок очень активный и чувствует себя хорошо. Марусю конфисковали в понедельник 1 июля рядом с Адлерским дельфинарием. Она старше Симбы на несколько месяцев и пока еще не может адаптироваться на новом месте. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали её в еде, чтобы она не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили просторный вольер и обеспечили необходимым кормом. За её состоянием чутко следит ветеринар. Выражаем благодарность всем сотрудникам зоопарка и лично директору санатория Октябрьский Ольге Юрьевне Заславской за их активную гражданскую позицию, профессионализм и готовность оказать помощь животным, попавшим в беду. #ecologysochi #сочи #sochi #экология #фотосживотными #защитаживотных #лев #зоопарк #санаторийоктябрьский