Львенка, попугая и макаку забрали у фотографов на горе Ахун в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи возле смотровой башни на горе Ахун 3 июля у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги

Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными забрала у предпринимателей африканского львенка, сине-желтого попугая ару и яванскую макаку. Когда фотографы увидели полицейских, они попытались убежать в лес, но их остановили.  

У фотографов не оказалось никаких документов, поэтому их доставили в отдел полиции, где составили протоколы об административных правонарушениях.

Львенка Симбу, попугая Мару и макаку Мишаню передали в специализированные организации курорта на содержание. Так, африканские львята, которых в начале июля забрали у уличных фотографов, освоились в зоопарке санатория «Октябрьский».

Читайте также:

«Симбе всего полтора месяца, он совсем еще котенок. Сейчас львенок проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. Малыш оказался привередливым, поэтому для него специально закупили козье молоко. Львенок очень активный и чувствует себя хорошо», — рассказали порталу Юга.ру в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

Также стало известно, что у маленькой львицы Маруси, которую в начале июля конфисковали рядом с Адлерским дельфинарием, обнаружили проблемы со здоровьем. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали ее в еде, чтобы она не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили просторный вольер и обеспечили необходимым кормом, за ее состоянием следит ветеринар.

View this post on Instagram

Новый дом для львят. Сегодня мы посетили зоопарк санатория Октябрьский @oktyabrskysan, чтобы узнать, как себя чуствуют африканские львята, изъятые у уличных фотографов на этой неделе. Симбу конфисковали у предпринимателей вблизи смотровой башни на горе Ахун в среду 3 июля. Ему всего полтора месяца, практически еще "котенок". Сейчас он проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. Симба оказался привередливым, и для него специально закупили козье молоко. Львенок очень активный и чувствует себя хорошо. Марусю конфисковали в понедельник 1 июля рядом с Адлерским дельфинарием. Она старше Симбы на несколько месяцев и пока еще не может адаптироваться на новом месте. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали её в еде, чтобы она не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили просторный вольер и обеспечили необходимым кормом. За её состоянием чутко следит ветеринар. Выражаем благодарность всем сотрудникам зоопарка и лично директору санатория Октябрьский Ольге Юрьевне Заславской за их активную гражданскую позицию, профессионализм и готовность оказать помощь животным, попавшим в беду. #ecologysochi #сочи #sochi #экология #фотосживотными #защитаживотных #лев #зоопарк #санаторийоктябрьский

A post shared by Департамент окружающей среды (@ecology.sochi) on

Как сообщали Юга.ру, в июне жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными.

В конце июня власти Анапы начали кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. 26 июня у предпринимателя забрали краснокнижного котенка африканского льва, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка. 2 июля в Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота.

Животные Полиция Сочи Фотография
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Адыгее разработали эталонный сценарий традиционной адыгской свадьбы
Житель Сочи из ревности убил бездомную женщину, которую привел к себе жить
Матвиенко предложила к новому учебному году запретить брать мобильные телефоны в школах
Львенка, попугая и макаку забрали у фотографов на горе Ахун в Сочи
В Сочи измерили дерево-дракон — самый большой белый тополь в мире
Трехлетняя девочка и двое взрослых погибли в ДТП на Кубани

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале