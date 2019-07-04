Львенка, попугая и макаку забрали у фотографов на горе Ахун в Сочи

В Сочи возле смотровой башни на горе Ахун 3 июля у фотографов забрали экзотических животных, с которыми они делали снимки за деньги

Межведомственная рабочая группа по борьбе с незаконным фотобизнесом с животными забрала у предпринимателей африканского львенка, сине-желтого попугая ару и яванскую макаку. Когда фотографы увидели полицейских, они попытались убежать в лес, но их остановили.

У фотографов не оказалось никаких документов, поэтому их доставили в отдел полиции, где составили протоколы об административных правонарушениях.

Львенка Симбу, попугая Мару и макаку Мишаню передали в специализированные организации курорта на содержание. Так, африканские львята, которых в начале июля забрали у уличных фотографов, освоились в зоопарке санатория «Октябрьский».