В Анапе у фотографов забрали краснокнижного африканского львенка

В Анапе 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали котенка африканского льва и поместили его в зоопарк

В поселке Витязево полицейские забрали африканского львенка у фотографов, которые незаконно предлагали туристам делать снимки с экзотическими животными.

Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством. Сейчас животное поместили в зоопарк, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.