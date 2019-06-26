В Анапе у фотографов забрали краснокнижного африканского львенка
В Анапе 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали котенка африканского льва и поместили его в зоопарк
В поселке Витязево полицейские забрали африканского львенка у фотографов, которые незаконно предлагали туристам делать снимки с экзотическими животными.
Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством. Сейчас животное поместили в зоопарк, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов.
Ранее жители Сочи создали петицию с требованием законодательно запретить фотобизнес с животными. В курортных городах у фотографов изымают разных животных — в основном краснокнижных и экзотических. В их числе — львы, крокодилы, сипуха и орланы, а также щенки, которых перекрашивали в панд и розовый цвет. После последнего инцидента прокуратура начала доследственную проверку. В рамках проверки дело передали полиции, которая не нашла состава преступления.
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