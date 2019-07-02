В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота

В Архипо-Осиповке полиция забрала у предпринимателей животных, некоторые из них были в тяжелом состоянии

Животные проводили много времени на солнце при недостатке еды, воды и ухода. Кроме того, им давали специальные препараты для повышения выносливости. Полицейские забрали их у предпринимателей, которые зарабатывали на фото с животными, и отправили на реабилитацию в контактный зоопарк Архипо-Осиповки.

Сотрудники ветеринарного управления Геленджика проверили здоровье животных, оказав им помощь. Например, состояние попугая Ары и ящерицы оказалось удовлетворительным. Одна из макак беспокойна и проявляет агрессию, другая — напротив, не слазит с рук сотрудников, сообщили 2 июля в пресс-службе администрации Геленджика.

В самом тяжелом состоянии оказался маленький енот. Ему потребовалась экстренная помощь и курс капельниц. Сейчас его состояние стабильно. Он содержится в особых условиях и не общается с посетителями.

Сотрудники контактного зоопарка обеспечили животных трехразовым питанием и тщательным уходом.