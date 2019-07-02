В Архипо-Осиповке у фотографов забрали попугая, ящерицу, двух макак и енота
В Архипо-Осиповке полиция забрала у предпринимателей животных, некоторые из них были в тяжелом состоянии
Животные проводили много времени на солнце при недостатке еды, воды и ухода. Кроме того, им давали специальные препараты для повышения выносливости. Полицейские забрали их у предпринимателей, которые зарабатывали на фото с животными, и отправили на реабилитацию в контактный зоопарк Архипо-Осиповки.
Сотрудники ветеринарного управления Геленджика проверили здоровье животных, оказав им помощь. Например, состояние попугая Ары и ящерицы оказалось удовлетворительным. Одна из макак беспокойна и проявляет агрессию, другая — напротив, не слазит с рук сотрудников, сообщили 2 июля в пресс-службе администрации Геленджика.
В самом тяжелом состоянии оказался маленький енот. Ему потребовалась экстренная помощь и курс капельниц. Сейчас его состояние стабильно. Он содержится в особых условиях и не общается с посетителями.
Сотрудники контактного зоопарка обеспечили животных трехразовым питанием и тщательным уходом.
Как сообщали Юга.ру, в конце июня власти Анапы начали проводить кампанию по изъятию животных у пляжных фотографов. Например, 26 июня по инициативе прокуратуры у фотографов забрали краснокнижного котенка африканского льва и поместили его в зоопарк, а 1 июля полицейские изъяли еще одного львенка.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.