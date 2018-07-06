План канатного метро в Краснодаре планируют разработать к концу года

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что власти города к концу года планируют разработать план канатного метро

По словам главы города, система канатного метро может стать альтернативной личным автомобилям. Предполагается, что метро поможет снизить уровень пробок в Краснодаре.

Первышов рассказал ТАСС, что власти уже получили комментарии от экспертов и представителей мировых производителей оборудования для таких систем. Над разработкой схемы канатного метро работает ряд специалистов. Они проводят исследования, уточняют потенциальные маршруты трасс и места размещения станций. План собираются разработать в течение 2018 года.

Глава города отметил, что сейчас ищут инвестора для проекта. По предварительным подсчетам, на первую очередь метро потребуется 11 млрд рублей. Она может быть построена в течение четырех лет.