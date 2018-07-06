План канатного метро в Краснодаре планируют разработать к концу года

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что власти города к концу года планируют разработать план канатного метро

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По словам главы города, система канатного метро может стать альтернативной личным автомобилям. Предполагается, что метро поможет снизить уровень пробок в Краснодаре.

Первышов рассказал ТАСС, что власти уже получили комментарии от экспертов и представителей мировых производителей оборудования для таких систем. Над разработкой схемы канатного метро работает ряд специалистов. Они проводят исследования, уточняют потенциальные маршруты трасс и места размещения станций. План собираются разработать в течение 2018 года.

Глава города отметил, что сейчас ищут инвестора для проекта. По предварительным подсчетам, на первую очередь метро потребуется 11 млрд рублей. Она может быть построена в течение четырех лет.

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Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года стратегический совет при главе города Краснодара предложил создать полноценную систему канатного метро. В декабре мэр Евгений Первышов оценил перспективы создания системы канатного метро и отметил, что проект планируют реализовать полностью за счет инвесторов. 

В феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект по созданию канатного метро в Краснодаре представили премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Краснодар Общественный транспорт
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