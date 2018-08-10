Стратегию развития Краснодара до 2030 года разработает компания «Эрнст энд Янг»

В мэрии Краснодара обсудили начавшуюся работу над стратегией развития города на ближайшие 11 лет

Как сообщали Юга.ру, муниципалитеты Краснодарского края разрабатывают стратегии социально-экономического развития в рамках реализации краевой стратегии до 2030 года. Ее разработкой занимался Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».

Стратегию развития Краснодара до 2030 года по результатам проведенного конкурса выполнит краснодарский офис одной из ведущих мировых консалтинговых компаний «Эрнст энд Янг», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что общая цель работы — сделать краевую столицу более экономически развитой, комфортной и удобной для горожан. Также один из приоритетов, которые озвучил Первышов — переход на качественно более высокий и эффективный уровень управления.

Руководители проектного офиса «Эрнст энд Янг», которые будут заниматься разработкой стратегии, — старший менеджер компании Евгений Панасенко и доктор экономических наук, профессор Александр Полиди представили первые наработки. Специалисты уже провели мониторинг на основе мнения горожан и экспертов, выявили проблемные моменты. Они связаны в основном с вопросами транспортной логистики, состояния и развития улично-дорожной сети, инженерной и социальной инфраструктуры. Эксперты отметили, что стратегия необходима, прежде всего, тем, кто управляет городом.

Она должна стать четким планом — каких целей и с помощью каких решений предстоит достигнуть Краснодару в предстоящие 11 лет, подчеркнули участники мероприятия.

На первом этапе разработки планируется выбрать стратегические приоритеты, цели и задачи, в его рамках пройдет серия встреч и стратегических сессий. Далее последует разработка мероприятий и механизмов по их реализации и формирование проекта стратегии. На третьем этапе состоятся публичные слушания по обсуждению проекта.

Стратегию развития Краснодара представят для обсуждения горожанам в начале 2019 года.

Компания «Эрнст энд Янг» работает России 29 лет. В числе реализованных в России проектов — стратегия развития острова Большой Русский на Дальнем Востоке, создание проекта «Умный город» Иннополис в Татарстане, участие в разработке Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года.