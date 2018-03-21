Итоги президентских выборов на Кубани от «Объединенного штаба независимого наблюдения». Главное

21 марта в краснодарском офисе партии «Яблоко» прошла пресс-конференция членов так называемого Объединенного штаба независимого наблюдения, на которой подвели итоги президентских выборов на Кубани. В ней участвовали доверенное лицо Григория Явлинского Евгений Витишко, координатор штаба Алексея Навального в Краснодаре Мирослав Валькович, координатор движения «Голос» в Краснодарском крае Давид Канкия и член краевой избирательной комиссии с правом совещательного голоса от Ксении Собчак Леонид Запрудин. Портал Юга.ру рассказывает, как «Объединенный штаб» подвел итоги президентских выборов в Краснодарском крае.

18 марта в России прошли очередные выборы президента страны. Как писали Юга.ру, действующий президент Владимир Путин набрал больше 76%, что стало рекордом на выборах в истории постсоветской России. Официальная явка составила 67,4%. На Кубани и официальная явка, и процент избирателей Путина был еще выше. Свой голос действующему президенту отдали 81,35% проголосовавших. Явка в крае составила 77,8%. Алексей Навальный в связи с этим назвал Краснодарский край «зоной традиционных электоральных аномалий».

Одна из характерных черт прошедших выборов — рост гражданской активности в сфере наблюдения за выборами. Всего на выборах в Краснодарском крае работало 15 тыс. наблюдателей. 763 из них подготовил «Объединенный штаб независимого наблюдения», куда входят представители «Голоса», партии «Яблоко», краснодарского штаба Навального и других организаций. В докладе движения «Голос» утверждается, что «это стало стало самым масштабным независимым наблюдением в истории региона». С начала года штаб несколько раз в неделю проводил бесплатные тренинги для всех, кто хотел стать наблюдателями на выборах.

Евгений Витишко, доверенное лицо кандидата в президенты Григория Явлинского, на пресс-конференции заявил, что в 40 избирательных комиссиях волонтеры штаба столкнулись с тем, что вместо них от кандидатов Явлинского и Собчак по фальшивым документам были зарегистрированы другие наблюдатели. На некоторых из них стояла подпись самого Витишко, однако он говорит, что документы не подписывал. Об одном из таких случаев Юга.ру уже писали. Сейчас штаб ведет проверку каждого случая и готовит заявления в Следственный комитет.

Координатор движения «Голос» в Краснодарском крае Давид Канкия рассказал о давлении на наблюдателей в день голосования и до него. 9 февраля самого Канкию арестовали на пять суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По мнению координатора «Голоса», обвинение против него является полностью сфабрикованным. 16 марта телеканал «НТВ» выпустил передачу «Чужой Голос», где с негативом рассказывалось о движении «Голос». Одним из героев сюжета стал Канкия. В частности, сюжет содержит разговор Давида Канкии с отцом, где есть фраза «Ну я тебе скажу так: русские все-таки неполноценные ублюдки». Авторы передачи приписывают эту фразу Канкии. Сам Канкия заявлял, что никогда не произносил подобной фразы и что это «склееный и смонтированный в лучших традициях НТВ обрезок» из разных фраз.

В тот же день десятки изданий, принадлежащих кубанским властям, опубликовали новость о Канкии-русофобе. Среди них — «Апшеронский рабочий», «Приазовские степи», «Курганинские известия», «Тихорецкие вести» и другие локальные СМИ. Сюжет вышел в новостной топ «Яндекса» по Краснодарскому краю. Канкия — не единственный участник штаба, который был задержан. 16 марта на 5 суток арестовали юриста штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна. В тот же день были арестованы начальник штаба Навального в Сочи Константин Зыков и его супруга Татьяна. По словам членов штаба, еще около десятка координаторов и волонтеров в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ейске подверглись разной степени давления — от арестов до вызовов в полицию для разъяснительных бесед. Также Канкия рассказал и о нарушениях, которые проходили непосредственно в день выборов на избирательных участках. На сайт «Карта нарушений» от общественных контролеров поступило 163 сообщения о нарушениях, часть из которых сопровождаются видео, а также оформлены в виде официальных жалоб. По количеству сообщений о нарушениях Краснодарский край оказался четвертым регионом в стране. Канкия добавил, что в день голосования «Карту нарушений» активно спамили фейковыми сообщениями о нарушениях по краю «с целью дискредитировать всю размещенную информацию». Наиболее существенные данные о нарушениях — предполагаемые вброс бюллетеней избирателями и членами комиссии, массовый подвоз и принуждение к голосованию, а также нарушения в ходе подсчета голосов. Как писали Юга.ру, в Гулькевичском районе отменили результаты президентских выборов на одном из участков. На этом участке штабом был зафиксирован вброс двух стопок бюллетеней в стационарную урну.

На данный момент в распоряжении «Объединенного штаба независимого наблюдения» находятся более 50 зарегистрированных жалоб на нарушения избирательного законодательства, которые были поданы как в участковые, так в территориальные избирательные комиссии. Жалобы о нарушениях до сих пор продолжают поступать. Работа над оформлением и регистрацией всех нарушений продолжается. Мирослав Валькович, координатор краснодарского штаба Алексея Навального, пообещал, что с каждой жалобой и каждым нарушением они будут работать до конца — доводить их до нужных ведомств и структур. Также Валькович подробно рассказал, что в день голосования неизвестные люди пытались блокировать работу Объединенного штаба различными способами — от заказов пиццы на адрес штаба Навального до спам-атак на телефоны наблюдателей. После выхода на свободу юриста Размика Симоняна активисты хотят подать заявление в правоохранительные органы. Все члены штаба, участвовавшие в пресс-конференции не признали итоги президентских выборов и сделали совместное заявление: «Мы не можем признать эти выборы действительно честными — в полной мере соответствующими Конституции, законам Российской Федерации и международным избирательным стандартам, поскольку эти результаты достигнуты в ходе несвободной, неравной и неконкурентной избирательной кампании. Это не позволяют нам утверждать, что реальная воля избирателей была сформирована в результате свободной избирательной кампании». Одним из аргументов штаба также является расхождение в официальных итогах выборов по Краснодарскому краю с итогами выборах на тех участках, где наблюдателями были волонтеры «Объединенного штаба». Так, например, явка на этих участках отличается от среднекраевой — на 14% ниже. Процент голосов за Путина тоже ниже — почти на 6%.

Как писали Юга.ру, глава краевого избиркома Алексей Черненко заявил о том, что серьезных нарушений в ходе голосования 18 марта в регионе не зафиксировано. На сайте краевого избиркома также опубликовано заявление социолога Геннадия Подлесного, который тоже мониторил ход голосования. По его мнению, все жалобы и нарушения — это «в основном попытки дестабилизировать обстановку и доводили ситуацию до смешного». Члены «Объединенного штаба независимого наблюдения» — не единственные, кто не признает справедливость итогов выборов в крае. Краевое отделение КПРФ, которое вместе с штабом кандидата Грудинина отправило по три наблюдателя на каждый краевой избирательный участок, заявило о том, что результаты выборов нельзя назвать ни честными, ни справедливыми: