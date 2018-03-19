Явка на президентских выборах в России достигла 67%

В ЦИК России озвучили явку на президентских выборах

В сообщении Центризбиркома говорится, что на момент обработки 99,83% протоколов явка достигла 67,47%, передает RT .

Как сообщали Юга.ру, по предварительным подсчетам, в Краснодарском крае Путин, за него проголосовали 81,40% избирателей. Действующий президент побил рекорд по числу голосов на выборах в истории постсоветской России.