Навальный назвал Краснодарский край «зоной традиционных электоральных аномалий»

Алексей Навальный 18 марта провел пресс-конференцию, где подвел промежуточные итоги голосования и рассказал о работе наблюдателей

Политик упомянул, что в регионах РФ, где голосование завершилось, данные по явке от наблюдателей расходятся с официальными данными ЦИКа.

«18% расхождения — Пермский край, в республике Алтай — 25%, в Кемеровской области — 12%. Мы ожидаем примерно того же в Краснодарском крае. У нас есть традиционные зоны таких электоральных аномалий: Краснодарский край — традиционный беспредел, Кемеровская область — традиционный беспредел», — рассказал Навальный на пресс-конференции.

По словам Алексея Навального, люди по всей стране свозятся на избирательные участки централизованно. «Впервые за историю выборов в России явка смещена на утро — основная часть избирателей пришла в 8 утра».

Также он заявил, что, по его данным, в тех субъектах РФ, где выборы уже закончились, явка ниже, чем была в 2012 году.

По словам политика, фальсификации результатов голосования наглядно выражаются в удалении наблюдателей с УИКов. По его данным, сейчас в нескольких регионах этот показатель особенно высокий: в Хабаровском крае удалено 18% наблюдателей, в Бурятии и Псковской области — по 12%, в Забайкалье и Липецкой области — по 10%, в Перми и Курской области — по 8%, в Алтайском крае — 5%.

По данным издания «Кубань 24», на выборах президента РФ 18 марта в Краснодарском крае работают 5,5 тыс. наблюдателей.

На момент написание новости на сайте «Карта нарушений» зарегистрировано 92 сообщения о нарушениях, выявленных в Краснодарском крае. Сайт «Карта нарушений» создан движением в защиту прав избирателей «Голос». образованным на базе одноименной ассоциации. В 2013 году ассоциация «Голос» была принудительно включена Минюстом в список иностранных агентов.