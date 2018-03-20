В избиркоме Кубани назвали результаты президентских выборов после обработки 100% бюллетеней

В избирательной комиссии Краснодарского края подвели итоги президентских выборов — 2018

На итоговой пресс-конференции журналистам сообщили, что по итогам обработки 100% бюллетеней Сергей Бабурин получил 0,5% голосов, Павел Грудинин — 10,04%, Владимир Жириновский — 4,57%, Владимир Путин — 81,35%, Ксения Собчак — 0,97%, Максим Сурайкин — 0,54%, Борис Титов — 0,68%, Григорий Явлинский — 0,52%.

На выборах в Краснодарском крае работало 15 тыс. наблюдателей, от восьми кандидатов — около 8 тыс. человек. От Общественной палаты за выборами наблюдали 5 тыс. человек, от партий — 1,4 тыс. человек, международных — 22 человека.