Представитель Явлинского пожаловался на 12-часовое затягивание выдачи удостоверения члена ТИК в Краснодаре

Адвокат и член ТИК от Григория Явлинского Михаил Беньяш рассказал, что ему почти 12 часов выдавали удостоверение для работы на выборах

Он сообщил Юга.ру, что был членом территориальной избирательной комиссии «Центральная» с правом совещательного голоса и утром 18 марта приехал в комиссию за удостоверением, однако ему не выдали документы. Издание «Ясно» писало, что это произошло из-за того, что Беньяш якобы пришел без паспорта.

«Это неправда, там был подлог. ТИК было дано уведомление от имени якобы [доверенного лица Явлинского] Евгения Витишко, чтобы Явлинского там представлял некий московский адвокат. Я вызвонил Евгения, он приехал, написал заявление, чтобы отозвали того человека. Заявление должны были рассмотреть в 12:00. Мы посоветовались, поняли, что я не могу приступить к своим обязанностям, я бы мог работать, но не мог оставлять жалобы. Я поехал в Следственный комитет и подал заявление о подделке документов и покушении на фальсификацию избирательных документов. Заняло это достаточно много времени, и на само совещание я не попал», — рассказал Беньяш.

На заседании комиссия приняла заявление Витишко к сведению. По словам адвоката, к 12:30 он вернулся в ТИК, но удостоверение ему не выдали.

«[Заместитель председателя ТИК "Центральная" Сергей] Громыко выступил и сказал, что Витишко в фамилии человека, которого он отозвал, допустил опечатку. У него почерк корявый, можно и так и так прочитать. Сказали, что допускать меня не будут и отзыв, который [Витишко] написал, не считается легитимным», — сказал адвокат.

Он еще раз позвонил Витишко, и тот приехал еще раз, чтобы написать заявление. Одновременно туда приехала следственная группа, чтобы допросить членов ТИК и изъять фальшивые документы. Потом приехал член СПЧ Андрей Бабушкин, которому поступили не только жалобы от Беньяша, но и на поведение самого Беньяша — от ТИК.

«Бабушкину сказали, что я вломился в серверную ГАС "Выборы" и пытался сорвать голосование на Кубани», — сказал адвокат, назвав это неправдой.

Он рассказал, что ходил по избирательной комиссии и искал секретаря, чтобы получить удостоверение, а затем обратился к незнакомой девушке, которая пообещала его провести к месту выдачи.

«Я захожу за девушкой следом в открытую дверь, и там начинается истерика. Там сидят члены ТИК. Я начинаю кричать: "Дайте мне удостоверение", а оказалось, что это ГАС "Выборы". От меня требуют выйти, я достал телефон и стал снимать, у меня пытались вырвать телефон», — сказал адвокат.

В ТИК вызвали полицию. По словам Беньяша, Бабушкин объективно подошел к решению проблемы. Он требовал выдать адвокату удостоверение, однако в ТИК ему сказали, что следующее заседание комиссии в 17:00 и раньше решение не примут. Заседание началось в 18:00, еще час писали проект решения. В итоге удостоверение Беньяшу выдали за 40 минут до окончания голосования.

«Приехала комиссия ОБСЕ, я им рассказал ситуацию: что пришел от оппозиционного кандидата член ТИК с решающим правом голоса и он не может приступить к своим обязанностям в течение 11 часов — весь срок выборов. У молодого человека челюсть отвисла, для них это невозможно, мне кажется», — рассказал адвокат.

Он уточнил, что ушла еще одна жалоба в полицию, был ряд жалоб по нарушениям в самой ТИК, но их отклонили.

В пресс-службе Крайизбиркома Юга.ру сообщили, что будут комментировать подобные вопросы на итоговой пресс-конференции, дата которой еще не назначена.

Как рассказал изданию «Обзор» уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, такая ситуация с представителями Григория Явлинского произошла на нескольких участках в Краснодаре.

«Что касается нарушений, 17 марта в аппарат уполномоченного по правам человека поступило три таких сообщения. С каждым из них мы разбираемся, приняты определенные меры, в том числе направлены обращения в избирательную комиссию и правоохранительные органы. В частности, речь идет о "задвоении" представителей кандидата Григория Явлинского на ряде участков в Краснодаре. Я направил обращение в региональное главное управление МВД, по данному факту проводится проверка, как только будет получена более подробная информация, я ее сообщу», — сказал он.

Как сообщали Юга.ру, председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко рассказал о том, что серьезных нарушений в ходе голосования 18 марта в регионе не зафиксировали.