Путин победил с рекордным числом голосов. Даже больше, чем у Медведева
Действующий президент РФ Владимир Путин побил рекорд по числу голосов на выборах в истории постсоветской России
По данным ЦИК, предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, который в 2008 году получил 52,5 млн голосов избирателей (70,3%). Путин набирал максимум 49,56 млн голосов в 2004 году, сообщает RT.
В ЦИК отметили, что на 4:20 после обработки данных с 98,26% участков за Путина отдали голоса 76,63% избирателей, или 54 млн 736 тыс. 840 человек. За действующего президента проголосовали более половины россиян, участвовавших в выборах.
Как сообщали Юга.ру, явка на выборах в Краснодарском крае достигла 78%. По предварительным данным, Путин набрал 81% голосов.
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