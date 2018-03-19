Путин победил с рекордным числом голосов. Даже больше, чем у Медведева

Действующий президент РФ Владимир Путин побил рекорд по числу голосов на выборах в истории постсоветской России

По данным ЦИК, предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Медведеву, который в 2008 году получил 52,5 млн голосов избирателей (70,3%). Путин набирал максимум 49,56 млн голосов в 2004 году, сообщает RT.

В ЦИК отметили, что на 4:20 после обработки данных с 98,26% участков за Путина отдали голоса 76,63% избирателей, или 54 млн 736 тыс. 840 человек. За действующего президента проголосовали более половины россиян, участвовавших в выборах.