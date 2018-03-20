В Гулькевичском районе отменили результаты президентских выборов на одном из участков
В избиркоме Краснодарского края сообщили, что в Гулькевичском районе отменили результаты голосования на участке
Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции председатель избиркома Алексей Черненко. Результаты отменили на участке №1158, в причинах разбираются.
Как сообщали Юга.ру, председатель избиркома Дагестана Магомед Дибиров рассказал, что в регионе результаты голосования отменили на трех участках. Отмена практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике.
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