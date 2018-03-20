В Гулькевичском районе отменили результаты президентских выборов на одном из участков

В избиркоме Краснодарского края сообщили, что в Гулькевичском районе отменили результаты голосования на участке

Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции председатель избиркома Алексей Черненко. Результаты отменили на участке №1158, в причинах разбираются.