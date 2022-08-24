Удобные горы. Как сходить в поход и не пожалеть

Теперь, чтобы отправиться в поход, не нужно готовиться за месяц и нести с собой запас тушенки, который хранится в кладовке вашей бабушки. В горах Сочи открылся первый благоустроенный кемпинг «Нахазо». Рассказываем, как сходить в поход и получить от этого удовольствие.

Что значит «Нахазо»?

Давным-давно далеко-далеко в горах горного Причерноморья жил адыгский князь Нахаз. Приехал к нему абхазский богатырь Азамат, сели они играть в карты. Три дня и три бессонных ночи играли, проиграл Нахаз всё, что у него было: и драгоценности, и даже любимую дочь. Вдруг распахнулись двери сакли, и на пороге появился князь Мадовей, безумно влюбленный в дочь Нахаза Айначу. Узнав всё, он решил отыграться. Поставил он всё, чем владел, даже своё имя. Не сыскал Мадовей своего счастья в азартной игре. И тут в саклю ворвался его заклятый враг, брат погибшего от руки Мадовея горца. За мёртвого брата своего хотел он отомстить ему, но Мадовей только развел руками, проиграл он свое имя Азамату — не ему голову нужно с плеч сносить. Убил горец Азамата, похоронив имя Мадовея, а спасшийся князь сыграл свадьбу со своей возлюбленной Айначу. Нахаз отдал Мадовею во владения часть своих фамильных лугов на южном склоне Аибги, после этого их в народе и стали называть Нахазо.

Путь в кемпинг начинается с подъема на канатной дороге «Олимпия» до высшей отметки курорта «Роза Хутор» 2320 метров. Отсюда к лагерю «Нахазо» бежит пешеходная тропа длиной семь километров. Чтобы сберечь уникальную горную природу, к разработке маршрута привлекли специалистов Сочинского национального парка.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Как собраться в поход? советы от начальника управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольги Падейской Отправляясь в горы даже в однодневный маршрут, прежде всего изучите все его особенности: протяженность, перепады высот.

Внимательно посмотрите прогноз погоды, в горах может налететь ветер и град. Возьмите с собой соответствующую одежду.

Обязательно подберите правильную обувь — легкие тапочки и тонкая подошва часто приводят к травмам и испорченному настроению. Для пути в кемпинг вполне подойдут кроссовки на твердой и рифленой подошве.

Возьмите воду, небольшой перекус и проверьте зарядку телефона.

Летом обязательно используйте солнцезащитный крем. Излучение в горах гораздо интенсивнее, чем на равнине, поэтому раздеваться до купальника не стоит — можно заработать солнечный ожог.

Облачные водопады и горные призраки: Как работают метеорологи в горах Сочи

Маршрут до «Нахазо» занимает чуть более двух часов в размеренном темпе. По пути — альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник, в котором приятно умыться (вода в нём не прогревается выше шести градусов). Не смотря на всю красоту дороги, ворота с долгожданной надписью «Нахазо» дарят особую радость: здесь после долгого пути можно и отдохнуть, и перекусить.

© Фото Владимира Клюшкина, предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»: Автор «Истории Красной Поляны» рассказал о создании книги

Первое, что замечают туристы на территории кемпинга, — небольшие уютные домики из натурального дерева. Всего их 12, они рассчитаны на шесть человек, но комфортнее всего разместиться вчетвером. В домиках есть спальные места с одеялами, подушками, полотенцами и всем необходимым. Из окон открываются живописные виды на горы.

Для тех, кто хочет быть еще ближе к природе, в кемпинге обустроили 20 настилов для палаток — собственных или арендованных на месте. Здесь же предложат и спальники со специальными вкладышами, которые проходят дезинфекцию после каждого гостя. Умыться и привести себя в порядок можно в нужнике. В нём есть комфортные туалеты, душевые комнаты, умывальники с горячей и холодной водой, фены, гели для душа и мыло. А еще в «Нахазо» открыли настоящую высокогорную баню.

Кемпинг может принять до 50-ти туристов одновременно. Начиная с июля его посетили уже более 1,5 тыс. человек. Загрузка на август — 80%.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Сколько стоит?

Аренда домика в кемпинге «Нахазо»: на двух человек — 22,4 тыс. рублей в сутки; на четверых — от 30,8 тыс. рублей в сутки.

Аренда места для палатки на двух человек — 4 тыс. рублей в сутки, а также покупка ски-пасса по специальной льготной цене.

В стоимость проживания включено трёхразовое питание.

Плотно пообедать или просто перекусить можно в ресторане в самом сердце «Нахазо». Меню — разнообразное. Обеденный вариант: суп харчо, плов, свиной шашлык, овощи, фрукты и небольшие десерты в виде мармеладок и кексов. Естественно, чай или кофе. Над меню работают два повара, за порядком в зале следят официанты. Вечером можно отдохнуть на террасе или посидеть у костра.

Кто отвечает за безопасность и комфорт?

18 человек:

спасатели — могут транспортировать пострадавшего в случае непредвиденной ситуации;

охрана — обеспечивает безопасность;

уборщицы — следят за порядком;

смотрители — встречают гостей и решают любые вопросы.



Специальные отпугивающие устройства отгоняют медведей. Правда, звери к «Нахазо» не подходят — весь мусор, запах которого привлекает их, хранят в закрытом металлическом контейнере и вывозят за территорию.

Что делать в горном кемпинге? Самое очевидное — это пешие походы, в которые можно и с детьми, и с собаками, и с котами (по пути в «Нахазо», мы встретили путешественницу с милой кошкой на поводке). Чтобы отдых стал еще более активным, с пятницы по воскресенье проходят занятия по йоге (вечернее посещение включено в стоимость).

Недавно здесь появилась небольшая библиотека, можно почитать и классическую литературу, и современные журналы. На втором этаже ресторана расположена зона отдыха, где по вечерам показывают фильмы, играют в приставку и различные настольные игры. Кстати, в кемпинге работает Wi-fi — можно не только отдохнуть, но и поработать. Скучно не будет никому — ни детям, ни их родителям. Принимать гостей кемпинг «Нахазо» на курорте «Роза Хутор» будет до ноября.