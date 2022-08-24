Удобные горы. Как сходить в поход и не пожалеть
Теперь, чтобы отправиться в поход, не нужно готовиться за месяц и нести с собой запас тушенки, который хранится в кладовке вашей бабушки.
В горах Сочи открылся первый благоустроенный кемпинг «Нахазо». Рассказываем, как сходить в поход и получить от этого удовольствие.
Что значит «Нахазо»?
Давным-давно далеко-далеко в горах горного Причерноморья жил адыгский князь Нахаз. Приехал к нему абхазский богатырь Азамат, сели они играть в карты. Три дня и три бессонных ночи играли, проиграл Нахаз всё, что у него было: и драгоценности, и даже любимую дочь. Вдруг распахнулись двери сакли, и на пороге появился князь Мадовей, безумно влюбленный в дочь Нахаза Айначу. Узнав всё, он решил отыграться. Поставил он всё, чем владел, даже своё имя. Не сыскал Мадовей своего счастья в азартной игре. И тут в саклю ворвался его заклятый враг, брат погибшего от руки Мадовея горца. За мёртвого брата своего хотел он отомстить ему, но Мадовей только развел руками, проиграл он свое имя Азамату — не ему голову нужно с плеч сносить. Убил горец Азамата, похоронив имя Мадовея, а спасшийся князь сыграл свадьбу со своей возлюбленной Айначу. Нахаз отдал Мадовею во владения часть своих фамильных лугов на южном склоне Аибги, после этого их в народе и стали называть Нахазо.
Путь в кемпинг начинается с подъема на канатной дороге «Олимпия» до высшей отметки курорта «Роза Хутор» 2320 метров. Отсюда к лагерю «Нахазо» бежит пешеходная тропа длиной семь километров. Чтобы сберечь уникальную горную природу, к разработке маршрута привлекли специалистов Сочинского национального парка.
Как собраться в поход?
советы от начальника управления активного отдыха и туризма курорта «Роза Хутор» Ольги Падейской
- Отправляясь в горы даже в однодневный маршрут, прежде всего изучите все его особенности: протяженность, перепады высот.
- Внимательно посмотрите прогноз погоды, в горах может налететь ветер и град. Возьмите с собой соответствующую одежду.
- Обязательно подберите правильную обувь — легкие тапочки и тонкая подошва часто приводят к травмам и испорченному настроению. Для пути в кемпинг вполне подойдут кроссовки на твердой и рифленой подошве.
- Возьмите воду, небольшой перекус и проверьте зарядку телефона.
- Летом обязательно используйте солнцезащитный крем. Излучение в горах гораздо интенсивнее, чем на равнине, поэтому раздеваться до купальника не стоит — можно заработать солнечный ожог.
Облачные водопады и горные призраки:
Маршрут до «Нахазо» занимает чуть более двух часов в размеренном темпе. По пути — альпийские луга с яркими травами, тенистые рощи вековых пихт, прохладный родник, в котором приятно умыться (вода в нём не прогревается выше шести градусов). Не смотря на всю красоту дороги, ворота с долгожданной надписью «Нахазо» дарят особую радость: здесь после долгого пути можно и отдохнуть, и перекусить.
«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»:
Первое, что замечают туристы на территории кемпинга, — небольшие уютные домики из натурального дерева. Всего их 12, они рассчитаны на шесть человек, но комфортнее всего разместиться вчетвером. В домиках есть спальные места с одеялами, подушками, полотенцами и всем необходимым. Из окон открываются живописные виды на горы.
Для тех, кто хочет быть еще ближе к природе, в кемпинге обустроили 20 настилов для палаток — собственных или арендованных на месте. Здесь же предложат и спальники со специальными вкладышами, которые проходят дезинфекцию после каждого гостя.
Умыться и привести себя в порядок можно в нужнике. В нём есть комфортные туалеты, душевые комнаты, умывальники с горячей и холодной водой, фены, гели для душа и мыло. А еще в «Нахазо» открыли настоящую высокогорную баню.
Кемпинг может принять до 50-ти туристов одновременно. Начиная с июля его посетили уже более 1,5 тыс. человек. Загрузка на август — 80%.
Сколько стоит?
Аренда домика в кемпинге «Нахазо»: на двух человек — 22,4 тыс. рублей в сутки; на четверых — от 30,8 тыс. рублей в сутки.
Аренда места для палатки на двух человек — 4 тыс. рублей в сутки, а также покупка ски-пасса по специальной льготной цене.
В стоимость проживания включено трёхразовое питание.
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Плотно пообедать или просто перекусить можно в ресторане в самом сердце «Нахазо». Меню — разнообразное. Обеденный вариант: суп харчо, плов, свиной шашлык, овощи, фрукты и небольшие десерты в виде мармеладок и кексов. Естественно, чай или кофе. Над меню работают два повара, за порядком в зале следят официанты. Вечером можно отдохнуть на террасе или посидеть у костра.
Кто отвечает за безопасность и комфорт?
18 человек:
спасатели — могут транспортировать пострадавшего в случае непредвиденной ситуации;
охрана — обеспечивает безопасность;
уборщицы — следят за порядком;
смотрители — встречают гостей и решают любые вопросы.
Специальные отпугивающие устройства отгоняют медведей. Правда, звери к «Нахазо» не подходят — весь мусор, запах которого привлекает их, хранят в закрытом металлическом контейнере и вывозят за территорию.
Что делать в горном кемпинге?
Самое очевидное — это пешие походы, в которые можно и с детьми, и с собаками, и с котами (по пути в «Нахазо», мы встретили путешественницу с милой кошкой на поводке).
Чтобы отдых стал еще более активным, с пятницы по воскресенье проходят занятия по йоге (вечернее посещение включено в стоимость).
Недавно здесь появилась небольшая библиотека, можно почитать и классическую литературу, и современные журналы. На втором этаже ресторана расположена зона отдыха, где по вечерам показывают фильмы, играют в приставку и различные настольные игры.
Кстати, в кемпинге работает Wi-fi — можно не только отдохнуть, но и поработать. Скучно не будет никому — ни детям, ни их родителям. Принимать гостей кемпинг «Нахазо» на курорте «Роза Хутор» будет до ноября.
Кстати
Кемпинг «Нахазо» — первый шаг к реализации большого пешеходного туристического маршрута на курорте «Роза Хутор». Его протяженность будет 40 километров. Помимо «Нахазо» на маршруте появится как минимум два благоустроенных кемпинга. Таким образом, путешествовать по горам Сочи можно будет целую неделю. И делать это с комфортом. Большое туристическое кольцо на курорте «Роза Хутор» запустят в ближайшие годы.