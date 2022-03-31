«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы». Автор «Истории Красной Поляны» рассказал о создании книги

Круглый год в Сочи стремятся миллионы туристов, чтобы подняться к вершинам, увидеть горные озера и уникальную природу Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника, прокатиться на лыжах или сноуборде. Но как все начиналось? Когда долину реки Мзымты заселили греческие семьи, чем жил поселок и кто строил первую дорогу в горы?

Теперь вся история здешних мест с древних времен до начала 1990-х годов собрана в книге «История Красной Поляны». Совсем недавно при поддержке курорта «Роза Хутор» тиражом в 500 экземпляров вышел ее первый том. Автор книги, историк и гид Дмитрий Андреев рассказал о пяти годах трудоемкой работы и самых интересных местах в горах Сочи.

Краеведческих книг довольно много, но нет ни одной, которая бы обобщала все исторические знания о Красной Поляне

© Фото Анны Андреевой

Дмитрий, позвольте поздравить вас с новой книгой. Расскажите, пожалуйста, о чем она, как появилась идея ее создания?

— Историческим краеведением занимаюсь уже более десяти лет. Началось все довольно банально. Я всегда интересовался туризмом и очень люблю ходить в походы. После того как ушел с офисной работы, времени на это стало больше. Учитывая, что я историк по образованию, в походах у меня часто возникали какие‑то вопросы — искал на них ответы, собирал информацию, выкладывал различные статьи на свой сайт.

В какой-то момент количество этой информации достигло, что называется, критической массы. Тогда начал издавать книги, в основном они были связаны с заповедником — «Топонимы Кавказского заповедника», «Озера Кавказского заповедника» и другие. Но вскоре понял, что, несмотря на то что краеведческих книг довольно много, нет ни одной, которая бы обобщала все исторические знания о Красной Поляне.

© Фото Дмитрия Андреева

Информацию я собирал практически пять лет. Работал в архивах Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тбилиси. За это время я просмотрел более 500 архивных дел.

А как же знаменитая книга Юрия Ефремова «Горами горного Черноморья»?

— Это замечательная книга. И конечно, Юрий Ефремов внес большой вклад в развитие туризма и краеведения. Но она посвящена прежде всего самому месту и жизни в конкретный период времени.

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В своей книге «История Красной Поляны» я постарался обобщить все факты и события, происходившие в районе долины реки Мзымты начиная с древних времен и до конца XX века. Сейчас уже вышел первый том. Туда вошли события, отражающие период с древних времен до середины второго десятилетия ХХ века. В нем можно найти корректные данные о времени переселения греческих семей в долину реки Мзымты, рассмотрены в подробностях история возникновения Свято-Троицкого монастыря, заселение вновь образованного города Романовска и его социально-экономическая жизнь. В издании впервые опубликованы фрагменты дневника инженера Константинова об изысканиях при строительстве первой дороги в горы. В мае 2022 года запланирован выпуск второго тома книги, в котором будет показана история горного поселка вплоть до 1990 года.

© Фото Дмитрия Андреева

Книги — это вряд ли про деньги.

Как долго вы работали над книгой? — Информацию я собирал практически пять лет. Работал в архивах Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Тбилиси. За это время я просмотрел более 500 архивных дел. Поверьте, это очень непросто и трудоемко. Возможно, поэтому никто раньше не взялся за такой труд.

Что самое сложное в написании книг? — Для меня — терпение. Все время хочется быстрее получить результат. Это же очень приятно — держать в руках собственную книгу.

© Фото Дмитрия Андреева

Писать и издавать книги сегодня — это только приятно или все же выгодно? Где можно прочесть вашу книгу?

— Все мы видим, как постепенно «схлопываются» объемы книжных магазинов. Да, сегодня есть определенный круг людей, которые интересуются литературой — и художественной, и краеведческой. Вот тираж моей книги «История Красной Поляны» всего 500 экземпляров. И продаваться, как показывает практика, она будет довольно долго. Так что книги — это вряд ли про деньги. Не нужно забывать, что книгу надо не только написать, но и издать. Это довольно дорого. Мои первые книги помогали издать друзья. Выпуск «Истории Красной Поляны» поддержал курорт «Роза Хутор». Найти мои книги сегодня можно в магазинах Красной Поляны или сделать заказ на сайте издательства.

Откуда берете вдохновение? — Я занимаюсь не художественной, а краеведческой литературой. Поэтому для меня книги — это не про вдохновение, а про удовлетворение любопытства, про постоянный поиск. И чем сложнее и неизведаннее вопрос, тем больше азарта. К тому же стараюсь брать темы, которые мне близки и интересны. Помимо работы писателем, я еще и гид. Полгода провожу за столом и текстами, а с приходом теплого времени занимаюсь походами в горы.

© Фото Дмитрия Андреева

Как знаток сочинского Причерноморья, где порекомендуете побывать любителям гор и походов? Какие ваши любимые места в горах Сочи? — Одно из любимых мест в горных окрестностях Красной Поляны — озеро Кардывач. Особенно оно красиво в разгар золотой осени, в октябре. Каждый год стараюсь попасть в это место именно в это время года. Множество интересных маршрутов расположено в Кавказском заповеднике — это массив Ачишхо, Бзерпинский карниз, перевал Псеашхо и долина реки Холодной с одноименным ледником, верховья Малой Лабы и перевал Аишха, окрестности озера Кардывач.

© Фото Дмитрия Андреева

Один из интереснейших для походов и пока еще малознакомых туристам высокогорных районов — южный склон хребта Аибга на участке от Каменного Столба до Турьих Гор. Здорово, что сейчас для пешеходных путешествий этот обширный район обустраивает курорт «Роза Хутор» — определяют места для проектирования альпийских хижин, прокладывают новые тропы, внедряют систему инфосопровождения. Сегодня эти места немноголюдны, но с каждым годом их доступность и популярность будет расти.

© Фото Дмитрия Андреева