На пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания
В Анапе и Темрюкском районе на 150 пляжах, пострадавших от разлива нефти, установили таблички о запрете купания
6 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на 141 пляже Анапы и на 9 территориях Темрюкского района установили таблички о запрете купания. Эти места больше всего пострадали от разлива нефти в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть».
Также на пляжах разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.
Спецтехника очистила 3 из 13 км пляжей Анапы:
Ранее оперштаб показывал карту закрытых прибрежных территорий Краснодарского края и рассказал, где нельзя купаться. Теперь на каждом из этих пляжей должны разметить знак «Купание запрещено» и баннер «Аварийно-восстановительные работы».
На участках продолжаются работы по очистке пляжей от мазута, поэтому их посещение и проезд на любом транспорте запрещен.
Ограничения будут действовать до тех пор, пока все 150 пляжей не будут соответствовать нормам.
Напомним, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха в 2025 году.
Как писали Юга.ру, блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма.
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