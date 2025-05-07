На пляжах Анапы и Темрюкского района появились таблички о запрете купания

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/13436
    © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/13436

В Анапе и Темрюкском районе на 150 пляжах, пострадавших от разлива нефти, установили таблички о запрете купания

6 мая оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что на 141 пляже Анапы и на 9 территориях Темрюкского района установили таблички о запрете купания. Эти места больше всего пострадали от разлива нефти в Черном море после крушения танкеров «Волгонефть».

Также на пляжах разместили информационные баннеры о том, что доступ на эти территории ограничен.

Спецтехника очистила 3 из 13 км пляжей Анапы:

Ранее оперштаб показывал карту закрытых прибрежных территорий Краснодарского края и рассказал, где нельзя купаться. Теперь на каждом из этих пляжей должны разметить знак «Купание запрещено» и баннер «Аварийно-восстановительные работы».

На участках продолжаются работы по очистке пляжей от мазута, поэтому их посещение и проезд на любом транспорте запрещен.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока все 150 пляжей не будут соответствовать нормам.

Напомним, что Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха в 2025 году.

Как писали Юга.ру, блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма.

Анапа Безопасность Нефть Пляжи Разлив нефти Темрюкский район Черное море

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