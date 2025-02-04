27 января в Баку задержали бывшую краснодарскую судью Елену Хахалеву. Ее имя прогремело на всю страну в конце 2010-х — из-за скандала вокруг роскошной свадьбы дочери. С 2022 года Елена Хахалева находится в международном розыске. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о задержании Елены Хахалевой и вспоминает скандальную биографию «золотой судьи».

Задержание Елены Хахалевой: что ей вменяют и куда она направлялась Елену Хахалеву задержали при попытке вылететь в Дубай. Сейчас решается вопрос о ее экстрадиции в Россию, где экс-судье грозит до 14 лет лишения свободы. Хахалева находится в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Следственный комитет установил, что в 2016–2019 годах Хахалева 128 раз пропустила рабочие дни без уважительных причин, однако в табеле ее отмечали как присутствующую. В общем за это время ей начислили 1,2 млн рублей. Именно из-за прогулов Хахалеву и уволили по официальной версии. В феврале 2022 года против экс-судьи возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Однако к тому моменту Хахалева уже несколько месяцев проживала вне России. Сама Хахалева утверждает, что уголовное преследование в ее отношении имеет политическую подоплеку. Она также ссылается на наличие ряда серьезных заболеваний, которые она лечила сначала в Грузии, а затем в Азербайджане. По некоторым сведениям, именно по этой причине она планировала вылететь из международного аэропорта Баку в Дубай.

Краткая биография и личная жизнь Елена Хахалева родилась в 1968 году. Ее карьера в судебной системе началась с должности юрисконсульта, затем она работала помощником судьи Первомайского суда Краснодара и судьей Динского районного суда. В октябре 2002 года была назначена судьей Краснодарского краевого суда, где впоследствии заняла пост председателя судебной коллегии по административным делам. Также она вошла в президиум, став заместителем председателя. В 1994 году она вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Роберта Зилпимиани, который взял фамилию жены. В этом браке родились двое детей: дочь София и сын Кирилл. Несмотря на последующий развод, супруги сохранили дружеские отношения.

Сын Елены и Роберта — Кирилл Хахалев — в 22 года стал депутатом Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва от «Единой России». На следующих праймериз он потерпел поражение и не вошел в новый состав парламента. По информации «Новой газеты Кубани», Кирилл Хахалев состоял в гражданском браке с Анастасией Рязанской, внучкой бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. Он ушел на песнию незадолго до увольнения Хахалевой. Некоторые СМИ считают, что именно родственные связи с Черновым помогли Хахалевой сохранить свое место после скандала со свадьбой.

Bentley и Кобзон: cкандальная свадьба дочери Широкую известность Елена Хахалева получила летом 2017 года — после того, как российский адвокат Сергей Жорин опубликовал видео со свадьбы ее дочери Софьи. Мужем стал Вадим Бадалов, работавший заместителем руководителя следственного отдела по городу Геленджику. На свадьбе выступали звезды российской эстрады первой величины — Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Адвокат Жорин рассказал, что стоимость торжества составила около 2 млн долларов. По его словам, одним из свадебных подарков молодоженам стал автомобиль Bentley Bentayga. Публикация вызвала громкий общественный резонанс, учитывая, что официальный доход Хахалевой как судьи в 2016 году составлял всего 2,64 млн рублей. Адвокат Сергей Жорин, опубликовавший видео, написал эмоциональный пост: «Это плевок Вам в лицо! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по восемь часов каждый день». Однако некоторые поставили под сомнение озвученную сумму в 2 млн долларов. Генеральный директор международного концертного агентства «Ру-концерт» Евгений Морозов заявил, что гонорар российской звезды первой величины редко превышает 60 тыс. долларов. Продюсер фестиваля KUBANA Илья Островский отметил, что за озвученный бюджет свадьбы «можно провести средненький фестиваль». Сам Николай Басков позже сообщил, что его выступление было подарком от друзей на свадьбе. Скандал достиг такого масштаба, что на него обратили внимание в Кремле, хотя и дистанцировались от каких-либо оценок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что существуют другие ведомства, которые могут более пристально наблюдать за подобными случаями. Елена Хахалева была вынуждена публично оправдываться. Она рассказала, что все расходы на свадьбу взял на себя отец невесты — ее бывший муж Роберт Хахалев. Она категорически отрицала озвученную в СМИ стоимость торжества и назвала публикации местью за то, что не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное судебное решение. Роберт Хахалев подтвердил, что оплачивал свадьбу, утверждая, что все выступавшие артисты — его друзья детства, а общие затраты не превысили 5 млн рублей. Первоначально Совет судей Краснодарского края не увидел оснований для проверки информации о свадьбе. Председатель совета Владимир Кисляк заявил, что официальных обращений по поводу трат семьи Хахалевых не поступало, а публикации в соцсетях не являются основанием для проведения проверки. Однако после широкого общественного резонанса депутат Госдумы Антон Гетта направил запросы в Генпрокуратуру РФ и Высшую квалификационную коллегию судей РФ с просьбой проверить информацию о свадьбе. В итоге Совет судей Краснодарского края все же инициировал служебную проверку. В ходе проверки Совет судей удовлетворился предъявленными Робертом Хахалевым договорами и платежными документами, согласно которым сумма затрат действительно не превышала заявленных им 5 млн рублей.

Краевой суд © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Слухи о поддельном дипломе Еще одним скандалом, связанным с Хахалевой, стал вопрос о подлинности ее юридического образования. Сначала сомнения в легитимности диплома Хахалевой озвучил адвокат Сергей Жорин. Он обнаружил, что в 2010 году Хахалева заявила об одновременной утере сразу трех дипломов о высшем образовании. После этого кубанские фермеры во главе с Еленой Дрюковой обратились в силовые структуры с требованием проверить подлинность диплома судьи. Дополнительные вопросы вызвал тот факт, что Хахалева получила второе юридическое образование в Кубанском государственном аграрном университете в 2000 году. Сама Елена Хахалева, комментируя наличие двух дипломов по юриспруденции, объясняла это сложностями, возникшими в начале 1990-х годов. Она утверждала, что в 1991 году, после получения диплома в Тбилисском университете, столкнулась с предвзятым отношением к грузинским документам в России, где ей рекомендовали получить еще одно высшее образование уже в российском вузе для подтверждения квалификации. Она ссылалась на политическую нестабильность в Грузии в начале 1990-х, провозглашение независимости и военные конфликты, которые могли повлиять на признание грузинских дипломов в России. Хахалева подчеркивала, что часть диплома была на грузинском языке — это, по ее словам, могло стать дополнительным препятствием при трудоустройстве. В ответ на публичные обвинения и запросы СМИ Совет судей Краснодарского края инициировал несколько проверок подлинности диплома Елены Хахалевой. По результатам этих проверок Совет судей пришел к выводу, что публикации о поддельном дипломе не соответствуют действительности и подтвердил легитимность образования судьи. Тбилисский госуниверситет также официально сообщил о подлинности диплома Хахалевой. Московский адвокат Алексей Салмин позже представил документы, согласно которым диплом с номером РВ 523043 был направлен в Чечено-Ингушский педагогический институт в 1988 году. По его мнению, Хахалева не могла получить документ с той же серией и номером в грузинском вузе. Однако Совет судей Краснодарского края снова признал диплом подлинным, объяснив несоответствия уничтожением архивов во время грузино-абхазского конфликта. По мнению журналистов и юристов, такое решение могло быть принято во избежание пересмотра более 6 тысяч судебных дел за 15 лет работы Хахалевой, что стало бы беспрецедентным случаем в российской судебной практике.

Увольнение и уголовное преследование Репутация Хахалевой оказалась под ударом не только из-за «золотой» свадьбы и слухов о поддельном дипломе, но и из-за жалоб фермеров. В июне 2017 года «Коммерсантъ» опубликовал открытое письмо кубанских фермеров, в котором они жаловались на рейдерские захваты земли в Краснодарском крае. По их утверждениям, под видом инвестора земли захватывал Роберт Хахалев, а его жена, будучи судьей, «крышевала» эти процессы, так как в ее ведении находились имущественные споры. Особенно громкий резонанс получило обращение жителей станицы Кущевская, которые назвали судью Хахалеву ответственной за отъем земли в пользу бывшего партнера Сергея Цапка. Примечательно, что адвокат Сергей Жорин, первым опубликовавший информацию о скандальной свадьбе, представлял в суде интересы пенсионерки из станицы Кущевской Анны Данько, на которую были оформлены тысячи гектаров земли. При этом правительственная «Российская газета» называла тракторные марши, выступления недовольных фермеров, публикацию открытых писем и судебные разбирательства не более чем инструментом давления бенефициаров-латифундистов друг на друга. В сентябре 2018 года Хахалеву исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда. В августе 2019 года ее отстранили от ведения процессов — после смены руководства краевого суда. В марте 2020 года Хахалева написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину, где жаловалась на травлю и принуждение к увольнению. Она связывала преследование с принятием актов, неугодных бизнес-элитам, и называла заказчиками информационной атаки некую коммерческую структуру. В письме она просила главу государства разобраться в давлении на ее персону.

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