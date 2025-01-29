В Баку задержали экс-судью Краснодарского края Елену Хахалеву

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  • Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV
    Елена Хахалева © Кадр видео канала «Россия24» на youtube.com, youtube.com/Russia24TV

Хахалева собиралась вылететь в Дубай, однако ее задержали. Экс-судья с 2022 года находится в международном розыске

27 января «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в аэропорту Баку задержали бывшего председателя Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. По словам собеседника, она собиралась вылететь из столицы Азербайджана в Дубай, но при прохождении паспортного контроля в аэропорту выяснилось, что пассажирка находится в розыске.

Источник в азербайджанских правоохранительных органах заявил, что Хахалеву экстрадируют в Россию, после того как суд вынесет соответствующее решение.

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Напомним, в 2017 году появилась информация, что свадьба дочери Елены Хахалевой обошлась в 2 млн долларов. Бывшая судья назвала сумму надуманной и заявила, что торжество оплатил ее зять. Год спустя Хахалеву исключили из президиума Краснодарского краевого суда, а потом и отстранили от участия в процессах.

В 2020 году Хахалеву заподозрили в прогулах. Она уезжала из России, хотя в документах стояли отметки, что женщина была на рабочем месте. Потом Хахалеву лишили полномочий и уволили из Краснодарского краевого суда.

Она подала жалобу на это решение, но Верховный суд РФ отказался возвращать Хахалевой статус судьи.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против нее уголовное дело по двум статьям — «Мошенничество» и «Служебный подлог». Сама Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года уголовное дело против Хахалевой возбудили.

В июне 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Елену Хахалеву на два месяца с момента ее фактического задержания. До настоящего времни бывшая судья находилась в международном розыске.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре учителя истории будут судить за реабилитацию нацизма в научной статье.

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В Баку задержали экс-судью Краснодарского края Елену Хахалеву
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