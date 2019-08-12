Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Также есть состав № 11 — это судьи, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Его и возглавит Хахалева, пишет «КП Кубань» .

Ранее Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда с входила в президиум суда. В сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речь об отставке Хахалевой не идет, и она продолжила работу федеральным судьей.

Как сообщали Юга.ру, Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. В интернете появились сообщения о том, что свадьба обошлась в 2 млн долларов.