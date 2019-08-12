Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева больше не будет вести процессы
Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов подписал приказ, которым изменил составы судей по специализациям. Изменения вступят в силу 15 августа.
Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Также есть состав № 11 — это судьи, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Его и возглавит Хахалева, пишет «КП Кубань».
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Ранее Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда с входила в президиум суда. В сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речь об отставке Хахалевой не идет, и она продолжила работу федеральным судьей.
Как сообщали Юга.ру, Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. В интернете появились сообщения о том, что свадьба обошлась в 2 млн долларов.
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