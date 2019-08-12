Судью Хахалеву отстранили от ведения процессов

Краснодарский край

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Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева больше не будет вести процессы

Новый председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов подписал приказ, которым изменил составы судей по специализациям. Изменения вступят в силу 15 августа.

Всего составов судей, которые будут рассматривать гражданские и уголовные дела, десять. Также есть состав № 11 — это судьи, которые будут заниматься научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. Его и возглавит Хахалева, пишет «КП Кубань».

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Ранее Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда с входила в президиум суда. В сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речь об отставке Хахалевой не идет, и она продолжила работу федеральным судьей.

Как сообщали Юга.ру, Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. В интернете появились сообщения о том, что свадьба обошлась в 2 млн долларов.

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После этого СМИ сообщили о причастности Хахалевой к криминальному миру, а также о том, что ее дипломы о высшем образовании — поддельные.

В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края заявил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминалитетом, и признал диплом действительным. 

Кадровые перестановки Суд

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