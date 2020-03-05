Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева 5 марта опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину

Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда, входила в президиум суда. Она привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года, после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. Торжественное мероприятие оценивали в 2 млн долларов.

После этого СМИ нашли информацию, указывающую на причастность Елены Хахалевой к криминальному миру, а также о том, что ее дипломы о высшем образовании — поддельные. В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края заявил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминалом, и признал диплом действительным. Однако в сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речи об отставке Хахалевой не идет и она продолжала работать федеральным судьей, но в августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.

Днем 5 марта «Коммерсантъ» опубликовал открытое письмо Хахалевой президенту России Владимиру Путину. В нем судья пожаловалась на «информационную травлю через коррумпированные каналы СМИ». «Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — обратилась судья к президенту. Хахалева утверждает, что любой судья, который принимает неугодные представителям бизнес-элит вердикты, становится жертвой мощной информационной атаки. Это мешает жить и работать, а кроме того, попадает под ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и ст. 298.1 УК РФ (Клевета в отношении судьи).

Хахалева указала на то, что правоприменительная практика имеет сложную систему имплементации [фактической реализации — Юга.ру]. Интернет-СМИ, телеграм-каналы и сайты, не имеющие официальных лицензий или зарегистрированные за пределами России, фактически работают вне правового поля, чем и пользуются заказчики грязных кампаний. «Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!», — пожаловалась женщина.

Она также отметила, что даже если дела рассматривают и виновных наказывают, человек уже все равно понес репутационные издержки и вынужден уволиться, чтобы «не подставлять систему под удар». По мнению судьи, конфликт начался с того, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, которые «пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры». А после того, как Верховный суд РФ оставил акты без изменения, против Хахалевой началась кампания по дискредитации с целью добиться ее отставки.

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