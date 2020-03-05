Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю

Краснодарский край

Распечатать

Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева 5 марта опубликовала открытое письмо президенту России Владимиру Путину

Елена Хахалева возглавляла коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда, входила в президиум суда. Она привлекла к себе внимание общественности в июле 2017 года, после свадьбы ее дочери, на которой выступили звезды шоу-бизнеса. Торжественное мероприятие оценивали в 2 млн долларов.

Читайте также:

После этого СМИ нашли информацию, указывающую на причастность Елены Хахалевой к криминальному миру, а также о том, что ее дипломы о высшем образовании — поддельные.

В сентябре 2017 года Совет судей Краснодарского края заявил, что провел проверку и не нашел связей Хахалевой с криминалом, и признал диплом действительным. Однако в сентябре 2018 года ее исключили из президиума, а в ноябре 2018 года отстранили от должности председателя коллегии. В пресс-службе суда тогда подчеркнули, что речи об отставке Хахалевой не идет и она продолжала работать федеральным судьей, но в августе 2019-го ее отстранили от ведения процессов.

Днем 5 марта «Коммерсантъ» опубликовал открытое письмо Хахалевой президенту России Владимиру Путину. В нем судья пожаловалась на «информационную травлю через коррумпированные каналы СМИ».

«Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена Вами в 2000 году», — обратилась судья к президенту.

Хахалева утверждает, что любой судья, который принимает неугодные представителям бизнес-элит вердикты, становится жертвой мощной информационной атаки. Это мешает жить и работать, а кроме того, попадает под ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования) и ст. 298.1 УК РФ (Клевета в отношении судьи).

Читайте также:

Хахалева указала на то, что правоприменительная практика имеет сложную систему имплементации [фактической реализации — Юга.ру]. Интернет-СМИ, телеграм-каналы и сайты, не имеющие официальных лицензий или зарегистрированные за пределами России, фактически работают вне правового поля, чем и пользуются заказчики грязных кампаний.

«Что реально происходит после клеветнических информационных атак? Открываются уголовные дела на атакующих? Закрывают или штрафуют СМИ, опубликовавшие откровенную клевету? Возбуждают уголовные дела по соответствующим статьям? Нет!», — пожаловалась женщина.

Она также отметила, что даже если дела рассматривают и виновных наказывают, человек уже все равно понес репутационные издержки и вынужден уволиться, чтобы «не подставлять систему под удар».

По мнению судьи, конфликт начался с того, что в 2017 году Краснодарский краевой суд принял два судебных акта, которые «пошли в разрез с интересами крупной бизнес-структуры». А после того, как Верховный суд РФ оставил акты без изменения, против Хахалевой началась кампания по дискредитации с целью добиться ее отставки.

Читайте также:

«Первым был громкий сюжет о свадьбе дочери с немыслимым бюджетом, затем фейковые сюжеты о моей связи с криминальным миром, о наличии у меня двойного гражданства, далее была громкая пиар-кампания о поддельности моего диплома о высшем юридическом образовании. Многочисленными проверками указанные сведения опровергнуты, ни в одном случае изложенное не подтвердилось. Отбиваясь от фейкового информационного потока в течение трех лет, я лишь заработала репутацию скандально известной судьи», — подытожила Хахалева.

Новое руководство Краснодарского краевого суда предложило Хахалевой уйти в отставку. Ее заранее исключили из списка судей на сайте суда, хотя она все еще ей является. В заключении женщина попросила Путина разобраться в ситуации и «разомкнуть этот порочный круг».

Полный текст открытого письма можно прочитать здесь.

Владимир Путин Елена Хахалева Краснодар Правосудие Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи выбрали новую дату празднования Дня города
Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю
Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST
Цеповяза взяли под госзащиту по делу в амурской колонии, где он ел крабов и икру
Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин
В Краснодаре сделают односторонним участок улицы Димитрова

Лента новостей

Статьи

Женское дело 2020

Жительницы Краснодара начали сбор средств в пользу фонда «Сестры»

Мнения Партнерский

Как найти врача в интернете и не пожалеть о сделанном выборе

Колонка руководителя сайта «ПроДокторов»

Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Реклама на портале