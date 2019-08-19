«В России невозможно сделать масштабный проект без поддержки власти». Интервью с продюсером Ильей Островским
Илья Островский, продюсер нашумевшего фестиваля KUBANA, сейчас занимается менеджментом инди-группы Oak Glen. Уже скоро она выступит на главной сцене фестиваля Geek Picnic в Краснодаре.
Илья рассказал Юга.ру, почему решил сотрудничать с новыми музыкантами, нравится ли ему Little Big и возможно ли возродить KUBANA.
Oak Glen — московская группа, основана в 2017 году. Играет в стилях Indie pop, Electronic.
В «Википедии» перечислено много проектов, в которых ты участвовал. Фестивали KUBANA, Sirena, «Дикая мята», менеджмент групп «Кирпичи», «Тараканы!» и других. Разные программы и акции, куча всего. Ты увлекающийся человек?
— Я не из тех, кто хочет охватить все. Если чем-то увлекаюсь, то всерьез и надолго. В первую очередь я всегда руководствуюсь эгоистическими интересами: люблю делать то, во что сам верю, что нравится. Крайне редко берусь за проекты, в успех или полезность которых не верю. Я вообще последний человек, который теряет веру в какую-либо затею.
Geek Picnic — 2019 в Краснодаре:
Сейчас у тебя новый проект — группа Oak Glen. Вы приезжаете на Geek Picnic в Краснодар 14 сентября. Расскажи про эту затею.
— Группа очень молодая, ей всего около полутора лет. Я присоединился к проекту недавно и по соображениям, изложенным выше. Мне показалась симпатичной их музыка. Команда уже делает успехи. Потенциал там точно присутствует.
Как ты сегодня выбираешь группы для сотрудничества?
— Не могу сказать, что серьезно морочусь. На время существования фестиваля KUBANA я фактически перестал продюсировать музыкантов, не хватало времени ими заниматься. А вернулся в эту сферу совсем недавно, спустя два-три года с момента завершения KUBANA. Но специально не ищу. Большая часть событий в моей жизни происходит по чистой случайности — кто-то с кем-то познакомил. Так и сейчас. Приятель сказал, что один музыкант хочет со мной пообщаться. Я скептически отношусь к подобным предложениям. Во время проведения фестиваля меня одолевали звонками и письмами многие исполнители, не представляющие собой ничего интересного. Но мы созвонились с гитаристом группы, он показал демозаписи, мне понравилось.
Все истории успеха в музыкальной индустрии связаны с каким-то моментом, который обусловлен везением и ничем более
Чем зацепила группа Oak Glen?
— Тем, что вокал солистки похож на вокал Долорес О’Риордан из Cranberries. Потенциально они могли бы стать успешными в Европе. Но музыкантов — миллионы, может, в разы больше, чем вакантных мест на звездном небосклоне. Как правило, получение звездного статуса не зависит от творчества или симпатичности музыки. Пробиваются единицы. Все известные истории успеха в музыкальной индустрии связаны с каким-то моментом, который обусловлен везением и ничем более. Не окажись кто-то где-то — ничего бы не произошло. Я надеюсь, что у Oak Glen такой момент еще впереди.
А что значит понятие «вакантные места на звездном небосклоне»? Есть ограничение, на всех аудитории не хватит?
— Да, вроде того. Я не знаю, сколько, условно, популярных коллективов. Возможно, десятки тысяч. Больше просто нет слушательской, фанатской емкости. И нет особой схемы действий, чтобы изменить положение вещей, нет никакого секрета успеха. По крайней мере, я его не назову.
Но как пробиться к аудитории, как использовать «фанатскую емкость» максимально эффективно? К примеру, фронтмен группы Little Big Илья Прусикин не раз говорил, что их успех в значительной мере зависит от творческих замыслов Алины Пязок: они отвечают запросам аудитории.
— Можно ли придумать некий рецепт? Скорее нет, чем да. И я бы не согласился про Little Big, хотя им, наверное, виднее. Однозначно идеи Алины Пязок — очень большая составляющая их успеха на сегодняшний момент, но совершенно точно не единственная.
Вспомним трендовые проекты последних лет — те, что взорвали соцсети и YouTube. К примеру, Little Big, Гречка, Монеточка… Как ты считаешь, это важные музыкальные явления?
— Исключительно мое скромное мнение, не хотелось бы никого обижать... Но мне кажется, это все — музыка момента, она отображает мироощущение молодежи. Саундтрек сегодняшнего дня. Я не очень верю, что перечисленные имена останутся в веках. Есть западные и российские музыкальные коллективы, их слушают годами, у них большая фанбаза. Это все-таки нечто иное. Но музыка нужна всякая: и та, что в моменте, и та, что на все времена.
Я вообще многое из того, что происходит сейчас в музыкальной индустрии, совершенно не могу понять. Когда я делал фестиваль KUBANA и слушал какую-либо музыку, чаще всего понимал, почему она нравится молодежи. Мне самому могло не нравиться, но я понимал. Например, группа Enter Shikari — было ясно, почему люди любят такое смешение электроники и рока. Потому что прошли времена, когда были рэперы, металлисты, рокеры, и я не знаю, кто еще. Современный человек, интересующийся музыкой, совершенно мультиформатен. Одновременно в плеере играют Metallica и Ноггано, все что угодно.
А почему ты не понимаешь популярность Монеточки, Little Big и так далее?
— По-моему, очень странная музыка. Ну, условно... не знаю, как это объяснить. Иногда слушаешь какой-либо музыкальный коллектив и понимаешь: вот это — хит. И вопросов не возникает. Запоминающаяся мелодия, припев, который хочется повторять. А здесь — совсем другая история, я не могу понять. Как вообще артисту в голову могло прийти, что людям это понравится? Это не совсем про вкусы. Та же Монеточка мне вполне «заходит». Она соответствует духу современности, но в чем конкретно — не скажу. Я не отношусь к тем, кто «чувствует» ее творчество. Видимо, чтобы продюсировать подобные проекты, нужна особая музыкальная чуйка.
Про «Кубану», закулисные игры и фантазии
Организовать KUBANA тебе помогали люди, близкие к тогдашнему губернатору. Была поддержка Галины Золиной. Александр Ткачев даже приезжал на «Кубану». Возможно ли было организовать такое событие без поддержки власти?
— В нашей стране априори невозможно сделать что-либо крупномасштабное без поддержки власти. Дело не в особенностях региона, не в Галине Дмитриевне. Просто есть огромное количество процессов, которые без поддержки власти по сути не регулируются, вопросы, которые не решаются. Начиная с безопасности, заканчивая… не знаю, чем еще, этих вопросов полно. Мне очень во многом помогали, однозначно.
Фестиваль KUBANA проходил в Краснодарском крае с 2009 по 2014 год. В 2014-м продюсер Илья Островский сказал, что потерял желание делать фестиваль из-за трудностей, связанных с его организацией. В 2015 и в 2016 году KUBANA проходила в Риге. Осенью 2016 года Островский заявил, что в 2017 году фестиваль покинет Латвию и состоится на новом месте, а в феврале 2017-го сказал, что KUBANA все же может вернуться в Краснодарский край.
В июле 2017 года продюсер обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву в своем фейсбуке с просьбой разрешить проведение фестиваля. Он утверждал, что губернатор игнорировал его письма. В ответ на это власти региона сказали, что готовы к общественной дискуссии о судьбе KUBANA. Островский призвал сторонников фестиваля требовать у краевых властей разрешить его проведение на Кубани. К сентябрю он заявил, что дальнейшая борьба за возвращение «Кубаны» бессмысленна из-за обстановки в стране.
Подробности:
Не показалось ли тебе, что поддержка резко прекратилась, люди около власти отвернулись от проекта, когда идеология изменилась? В момент с Bloodhound Gang?
— Сложный вопрос. Не знаю до конца, вот честно, не знаю, что на самом деле произошло и в какой момент. Были какие-то закулисные процессы, они протекали без моего ведома, без моего участия.
Не жалеешь сейчас, что отказал Bloodhound Gang в выступлении? Сегодня это выглядит как компромисс, сделанный во имя будущего фестиваля, — но стоило ли оно того? Не было бы настоящим рок-поступком плюнуть на всю эту идеологию и давление, не брать на себя вину? И сказать людям со сцены: да, на меня давят, возможно, это последняя Кubana, зато зажжем напоследок!
— Во-первых, на меня никто не давил. Более того, мне предоставили неприятную возможность принять свое собственное решение. Я был не очень доволен таким вариантом развития событий. Во-вторых, я действительно считаю поступок группы Bloodhound Gang… ну, мягко говоря, некрасивым. Потому я бы и сейчас не принял другого решения.
На меня никто не давил, заявляю сейчас официально. На меня всю ответственность переложили. Сказали: решай сам, что ты хочешь с этой ситуацией делать. Такой была позиция всех, кто на тот момент имел отношение к истории — начиная от Министерства культуры РФ и заканчивая администрацией Краснодарского края.
Тот факт, что KUBANA закончилась в Краснодарском крае, никак не связан с усилиями активистов. Настоящая причина — украинские события
Не очень понятно, как ты мог сам решить ситуацию? Солист группы некорректно повел себя по отношению к государственной символике, к флагу РФ, а не к фестивалю Kubana. Что значит «решай сам»?
— Я не понимаю, что именно ты хочешь у меня выяснить. Почему ситуация развивалась так, как она развивалась, кто этими процессами руководил, кто принимал какие-то решения и вообще, принимались ли эти решения? Повторюсь, у меня у самого осталось множество вопросов на эту тему.
И важно отметить, что Bloodhound Gang приехали в Россию, они же как-то оказались на площадке. Въезд им запретили уже после. Почему никто не реагировал до того, как группа приехала в страну? Тут тоже очень большое количество вопросов. В общем, история умалчивает, почему тогда все происходило так, как происходило.
Делать крупные фестивали в России вообще сложно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются организаторы?
— Я ничего об этих проблемах не знаю. Но на примере «Кубаны» могу сказать: против нас выступали общественные активисты, писали какие-то кляузы, выдавали похабные материалы о фестивале.
Финансовые убытки — не самая большая беда. Хуже всего, когда тебя травят много лет и травля заканчивается тем, что твой фестиваль запрещают. Абсурдно. Никакие контраргументы не учитывают, а показывают только одну, искаженную сторону медали. Вот это настоящая проблема.
Но тот факт, что KUBANA закончилась в Краснодарском крае, никак не связан с усилиями активистов. Как бы они ни пытались выдать это за свою победу. Да, они очень сильно задолбали, это реально утомляло. Но настоящая причина — украинские события.
В 2014 году мы столкнулись с совершенно беспрецедентной ситуацией, когда больше половины западного лайнапа отказалась ехать на фестиваль из-за близости к Крыму и, по их мнению, к Донбассу. Перенести фестиваль в другой регион тоже только мое решение. Кто бы что ни говорил. Стало понятно: работать в такой ситуации невозможно и, пока украинские события не закончатся, KUBANA здесь проводить нельзя.
Почему фестиваль не случился в Калининградской области?
— Однозначного ответа дать не могу. Тебе кажется, я не договариваю, утаиваю что‑то. Это не так. Как и в случае с Bloodhound Gang, мне никто не звонил и не рассказывал, кто и какие решения принимает. По большому счету, мне никто ничего не объяснял. По каким причинам? Сколько там политики завязано, реально ли имели место вопросы безопасности и связанные с ними проблемы? Я не знаю. Есть только домыслы, но они не имеют вообще никакого значения. Просто как бы моя фантазия.
А есть фантазия возродить KUBANA?
— Я в какой-то момент перестал фантазировать на тему возрождения «Кубаны», потому что это все связано с неприятными, болезненными для меня эмоциями (по итогу). Стараюсь вообще не думать об этом. Я много раз публично говорил, что да, конечно, у меня есть желание вернуть фестиваль назад в регион.
Но как минимум должно быть согласие администрации региона. Что здесь еще можно сказать.
Про чуйку, Леонтьева и впечатления
Как сегодня в Краснодарском крае нужно делать фестивали, которые привлекут десятки тысяч людей?
— Тебе никто не объяснит. Это вот из той серии: чуйка есть или нет. Все кроется в деталях, штрихах. Что дает яркие эмоции? Нечто неуловимое. К примеру, как я всегда выбирал специальных гостей на фестиваль? Понятия не имею. Я не мог ответить, почему Валерий Леонтьев оставит нужное ощущение у посетителей фестиваля, а условный Игорь Николаев — не оставит. Для меня просто было очевидно, что Леонтьев сработает. Кстати, его выступление стало одним из лучших за всю историю «Кубаны».
Если бы я сейчас делал фестиваль, то ничего бы не менял в подходе к организации. Мне не важна специфика эпохи смартфонов. Делал бы, как и раньше делал. У нас круто получалось.
Ты хотел бы прийти в Краснодарский край с другим проектом? Будет неплохая новость «Илья Островский возвращается на Кубань с новым фестивалем».
— Илья Островский просто так в Краснодарский край прийти не может. Вернее, прийти может, и он это делает время от времени, прилетает из Москвы. Но практического смысла в этом не видит. Чтобы Илья Островский что-то сделал в Краснодарском крае, кто-то (подозреваю, что на улице Красной) должен дать зеленый свет.
Пока этого нет, потому Илья Островский смотрит с большим интересом в сторону других регионов. Всяких разных. Конкретных планов пока нет.
Мракобесие и Россия из параллельного мира:
Уже скоро ты приедешь с группой Oak Glen на Geek Picnic. Организаторы этого фестиваля всегда охотно экспериментируют и зовут разных музыкантов: на кого из новых перспективных артистов советуешь обратить внимание в будущем? Вообще, кого советуешь послушать?
— Ну, Oak Glen, конечно. Еще группы Narkomfin, Ocean Jet. Я, на самом деле, слушаю очень мало музыки. Если слушаю, то по делу. Из того, что реально произвело впечатление в последнее время, запомнился почему-то саундтрек фильма Rocketman про Элтона Джона. Монеточку тоже назову, собственно говоря.
Новый проект Ильи Островского, группа Oak Glen, выступит на фестивале Geek Picnic вечером 14 сентября на главной сцене. Всего на фестиваль приглашены четыре группы со свежим интересным звучанием.
Билеты можно купить на сайте: https://geek-picnic.me/
Читатели портала Юга.ру могут купить билеты на фестиваль со скидкой 15% по промокоду GEEKYUGA, который нужно ввести в форму покупки билета на сайте фестиваля.
Интервью с продюсером Ильей Островским
Как работают активные протезы и что нужно, чтобы получить их бесплатно
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.