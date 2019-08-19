«В России невозможно сделать масштабный проект без поддержки власти». Интервью с продюсером Ильей Островским

Илья Островский, продюсер нашумевшего фестиваля KUBANA, сейчас занимается менеджментом инди-группы Oak Glen. Уже скоро она выступит на главной сцене фестиваля Geek Picnic в Краснодаре. Илья рассказал Юга.ру, почему решил сотрудничать с новыми музыкантами, нравится ли ему Little Big и возможно ли возродить KUBANA.

Oak Glen — московская группа, основана в 2017 году. Играет в стилях Indie pop, Electronic.

В «Википедии» перечислено много проектов, в которых ты участвовал. Фестивали KUBANA, Sirena, «Дикая мята», менеджмент групп «Кирпичи», «Тараканы!» и других. Разные программы и акции, куча всего. Ты увлекающийся человек? — Я не из тех, кто хочет охватить все. Если чем-то увлекаюсь, то всерьез и надолго. В первую очередь я всегда руководствуюсь эгоистическими интересами: люблю делать то, во что сам верю, что нравится. Крайне редко берусь за проекты, в успех или полезность которых не верю. Я вообще последний человек, который теряет веру в какую-либо затею.

Geek Picnic — 2019 в Краснодаре: Лекции и выступления

Сейчас у тебя новый проект — группа Oak Glen. Вы приезжаете на Geek Picnic в Краснодар 14 сентября. Расскажи про эту затею. — Группа очень молодая, ей всего около полутора лет. Я присоединился к проекту недавно и по соображениям, изложенным выше. Мне показалась симпатичной их музыка. Команда уже делает успехи. Потенциал там точно присутствует.

Как ты сегодня выбираешь группы для сотрудничества? — Не могу сказать, что серьезно морочусь. На время существования фестиваля KUBANA я фактически перестал продюсировать музыкантов, не хватало времени ими заниматься. А вернулся в эту сферу совсем недавно, спустя два-три года с момента завершения KUBANA. Но специально не ищу. Большая часть событий в моей жизни происходит по чистой случайности — кто-то с кем-то познакомил. Так и сейчас. Приятель сказал, что один музыкант хочет со мной пообщаться. Я скептически отношусь к подобным предложениям. Во время проведения фестиваля меня одолевали звонками и письмами многие исполнители, не представляющие собой ничего интересного. Но мы созвонились с гитаристом группы, он показал демозаписи, мне понравилось.

Все истории успеха в музыкальной индустрии связаны с каким-то моментом, который обусловлен везением и ничем более

Чем зацепила группа Oak Glen? — Тем, что вокал солистки похож на вокал Долорес О’Риордан из Cranberries. Потенциально они могли бы стать успешными в Европе. Но музыкантов — миллионы, может, в разы больше, чем вакантных мест на звездном небосклоне. Как правило, получение звездного статуса не зависит от творчества или симпатичности музыки. Пробиваются единицы. Все известные истории успеха в музыкальной индустрии связаны с каким-то моментом, который обусловлен везением и ничем более. Не окажись кто-то где-то — ничего бы не произошло. Я надеюсь, что у Oak Glen такой момент еще впереди.

А что значит понятие «вакантные места на звездном небосклоне»? Есть ограничение, на всех аудитории не хватит? — Да, вроде того. Я не знаю, сколько, условно, популярных коллективов. Возможно, десятки тысяч. Больше просто нет слушательской, фанатской емкости. И нет особой схемы действий, чтобы изменить положение вещей, нет никакого секрета успеха. По крайней мере, я его не назову.

Но как пробиться к аудитории, как использовать «фанатскую емкость» максимально эффективно? К примеру, фронтмен группы Little Big Илья Прусикин не раз говорил, что их успех в значительной мере зависит от творческих замыслов Алины Пязок: они отвечают запросам аудитории. — Можно ли придумать некий рецепт? Скорее нет, чем да. И я бы не согласился про Little Big, хотя им, наверное, виднее. Однозначно идеи Алины Пязок — очень большая составляющая их успеха на сегодняшний момент, но совершенно точно не единственная.

Вспомним трендовые проекты последних лет — те, что взорвали соцсети и YouTube. К примеру, Little Big, Гречка, Монеточка… Как ты считаешь, это важные музыкальные явления? — Исключительно мое скромное мнение, не хотелось бы никого обижать... Но мне кажется, это все — музыка момента, она отображает мироощущение молодежи. Саундтрек сегодняшнего дня. Я не очень верю, что перечисленные имена останутся в веках. Есть западные и российские музыкальные коллективы, их слушают годами, у них большая фанбаза. Это все-таки нечто иное. Но музыка нужна всякая: и та, что в моменте, и та, что на все времена.

Я вообще многое из того, что происходит сейчас в музыкальной индустрии, совершенно не могу понять. Когда я делал фестиваль KUBANA и слушал какую-либо музыку, чаще всего понимал, почему она нравится молодежи. Мне самому могло не нравиться, но я понимал. Например, группа Enter Shikari — было ясно, почему люди любят такое смешение электроники и рока. Потому что прошли времена, когда были рэперы, металлисты, рокеры, и я не знаю, кто еще. Современный человек, интересующийся музыкой, совершенно мультиформатен. Одновременно в плеере играют Metallica и Ноггано, все что угодно.

А почему ты не понимаешь популярность Монеточки, Little Big и так далее? — По-моему, очень странная музыка. Ну, условно... не знаю, как это объяснить. Иногда слушаешь какой-либо музыкальный коллектив и понимаешь: вот это — хит. И вопросов не возникает. Запоминающаяся мелодия, припев, который хочется повторять. А здесь — совсем другая история, я не могу понять. Как вообще артисту в голову могло прийти, что людям это понравится? Это не совсем про вкусы. Та же Монеточка мне вполне «заходит». Она соответствует духу современности, но в чем конкретно — не скажу. Я не отношусь к тем, кто «чувствует» ее творчество. Видимо, чтобы продюсировать подобные проекты, нужна особая музыкальная чуйка.

Про «Кубану», закулисные игры и фантазии Организовать KUBANA тебе помогали люди, близкие к тогдашнему губернатору. Была поддержка Галины Золиной. Александр Ткачев даже приезжал на «Кубану». Возможно ли было организовать такое событие без поддержки власти? — В нашей стране априори невозможно сделать что-либо крупномасштабное без поддержки власти. Дело не в особенностях региона, не в Галине Дмитриевне. Просто есть огромное количество процессов, которые без поддержки власти по сути не регулируются, вопросы, которые не решаются. Начиная с безопасности, заканчивая… не знаю, чем еще, этих вопросов полно. Мне очень во многом помогали, однозначно.

Фестиваль KUBANA проходил в Краснодарском крае с 2009 по 2014 год. В 2014-м продюсер Илья Островский сказал, что потерял желание делать фестиваль из-за трудностей, связанных с его организацией. В 2015 и в 2016 году KUBANA проходила в Риге. Осенью 2016 года Островский заявил, что в 2017 году фестиваль покинет Латвию и состоится на новом месте, а в феврале 2017-го сказал, что KUBANA все же может вернуться в Краснодарский край.



В июле 2017 года продюсер обратился к губернатору Вениамину Кондратьеву в своем фейсбуке с просьбой разрешить проведение фестиваля. Он утверждал, что губернатор игнорировал его письма. В ответ на это власти региона сказали, что готовы к общественной дискуссии о судьбе KUBANA. Островский призвал сторонников фестиваля требовать у краевых властей разрешить его проведение на Кубани. К сентябрю он заявил, что дальнейшая борьба за возвращение «Кубаны» бессмысленна из-за обстановки в стране.

Не показалось ли тебе, что поддержка резко прекратилась, люди около власти отвернулись от проекта, когда идеология изменилась? В момент с Bloodhound Gang? — Сложный вопрос. Не знаю до конца, вот честно, не знаю, что на самом деле произошло и в какой момент. Были какие-то закулисные процессы, они протекали без моего ведома, без моего участия.

Не жалеешь сейчас, что отказал Bloodhound Gang в выступлении? Сегодня это выглядит как компромисс, сделанный во имя будущего фестиваля, — но стоило ли оно того? Не было бы настоящим рок-поступком плюнуть на всю эту идеологию и давление, не брать на себя вину? И сказать людям со сцены: да, на меня давят, возможно, это последняя Кubana, зато зажжем напоследок! — Во-первых, на меня никто не давил. Более того, мне предоставили неприятную возможность принять свое собственное решение. Я был не очень доволен таким вариантом развития событий. Во-вторых, я действительно считаю поступок группы Bloodhound Gang… ну, мягко говоря, некрасивым. Потому я бы и сейчас не принял другого решения.

На меня никто не давил, заявляю сейчас официально. На меня всю ответственность переложили. Сказали: решай сам, что ты хочешь с этой ситуацией делать. Такой была позиция всех, кто на тот момент имел отношение к истории — начиная от Министерства культуры РФ и заканчивая администрацией Краснодарского края.

Тот факт, что KUBANA закончилась в Краснодарском крае, никак не связан с усилиями активистов. Настоящая причина — украинские события

Не очень понятно, как ты мог сам решить ситуацию? Солист группы некорректно повел себя по отношению к государственной символике, к флагу РФ, а не к фестивалю Kubana. Что значит «решай сам»? — Я не понимаю, что именно ты хочешь у меня выяснить. Почему ситуация развивалась так, как она развивалась, кто этими процессами руководил, кто принимал какие-то решения и вообще, принимались ли эти решения? Повторюсь, у меня у самого осталось множество вопросов на эту тему. И важно отметить, что Bloodhound Gang приехали в Россию, они же как-то оказались на площадке. Въезд им запретили уже после. Почему никто не реагировал до того, как группа приехала в страну? Тут тоже очень большое количество вопросов. В общем, история умалчивает, почему тогда все происходило так, как происходило.

Делать крупные фестивали в России вообще сложно. С какими проблемами чаще всего сталкиваются организаторы? — Я ничего об этих проблемах не знаю. Но на примере «Кубаны» могу сказать: против нас выступали общественные активисты, писали какие-то кляузы, выдавали похабные материалы о фестивале. Финансовые убытки — не самая большая беда. Хуже всего, когда тебя травят много лет и травля заканчивается тем, что твой фестиваль запрещают. Абсурдно. Никакие контраргументы не учитывают, а показывают только одну, искаженную сторону медали. Вот это настоящая проблема. Но тот факт, что KUBANA закончилась в Краснодарском крае, никак не связан с усилиями активистов. Как бы они ни пытались выдать это за свою победу. Да, они очень сильно задолбали, это реально утомляло. Но настоящая причина — украинские события. В 2014 году мы столкнулись с совершенно беспрецедентной ситуацией, когда больше половины западного лайнапа отказалась ехать на фестиваль из-за близости к Крыму и, по их мнению, к Донбассу. Перенести фестиваль в другой регион тоже только мое решение. Кто бы что ни говорил. Стало понятно: работать в такой ситуации невозможно и, пока украинские события не закончатся, KUBANA здесь проводить нельзя.

Почему фестиваль не случился в Калининградской области? — Однозначного ответа дать не могу. Тебе кажется, я не договариваю, утаиваю что‑то. Это не так. Как и в случае с Bloodhound Gang, мне никто не звонил и не рассказывал, кто и какие решения принимает. По большому счету, мне никто ничего не объяснял. По каким причинам? Сколько там политики завязано, реально ли имели место вопросы безопасности и связанные с ними проблемы? Я не знаю. Есть только домыслы, но они не имеют вообще никакого значения. Просто как бы моя фантазия.

А есть фантазия возродить KUBANA? — Я в какой-то момент перестал фантазировать на тему возрождения «Кубаны», потому что это все связано с неприятными, болезненными для меня эмоциями (по итогу). Стараюсь вообще не думать об этом. Я много раз публично говорил, что да, конечно, у меня есть желание вернуть фестиваль назад в регион. Но как минимум должно быть согласие администрации региона. Что здесь еще можно сказать.

Про чуйку, Леонтьева и впечатления Как сегодня в Краснодарском крае нужно делать фестивали, которые привлекут десятки тысяч людей? — Тебе никто не объяснит. Это вот из той серии: чуйка есть или нет. Все кроется в деталях, штрихах. Что дает яркие эмоции? Нечто неуловимое. К примеру, как я всегда выбирал специальных гостей на фестиваль? Понятия не имею. Я не мог ответить, почему Валерий Леонтьев оставит нужное ощущение у посетителей фестиваля, а условный Игорь Николаев — не оставит. Для меня просто было очевидно, что Леонтьев сработает. Кстати, его выступление стало одним из лучших за всю историю «Кубаны». Если бы я сейчас делал фестиваль, то ничего бы не менял в подходе к организации. Мне не важна специфика эпохи смартфонов. Делал бы, как и раньше делал. У нас круто получалось.

Ты хотел бы прийти в Краснодарский край с другим проектом? Будет неплохая новость «Илья Островский возвращается на Кубань с новым фестивалем». — Илья Островский просто так в Краснодарский край прийти не может. Вернее, прийти может, и он это делает время от времени, прилетает из Москвы. Но практического смысла в этом не видит. Чтобы Илья Островский что-то сделал в Краснодарском крае, кто-то (подозреваю, что на улице Красной) должен дать зеленый свет. Пока этого нет, потому Илья Островский смотрит с большим интересом в сторону других регионов. Всяких разных. Конкретных планов пока нет.

Мракобесие и Россия из параллельного мира: Интервью с организатором Geek Picnic в Краснодаре

Уже скоро ты приедешь с группой Oak Glen на Geek Picnic. Организаторы этого фестиваля всегда охотно экспериментируют и зовут разных музыкантов: на кого из новых перспективных артистов советуешь обратить внимание в будущем? Вообще, кого советуешь послушать? — Ну, Oak Glen, конечно. Еще группы Narkomfin, Ocean Jet. Я, на самом деле, слушаю очень мало музыки. Если слушаю, то по делу. Из того, что реально произвело впечатление в последнее время, запомнился почему-то саундтрек фильма Rocketman про Элтона Джона. Монеточку тоже назову, собственно говоря.