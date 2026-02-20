Пространство, залитое светом. В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры. Фото с открытия — в нашем репортаже

В Краснодаре в новом арт-центре «Светло» проходит фестиваль «Логово Дракона», посвященный Китаю, Корее и Японии. Рассказываем о новом пространстве и культурной программе.

14 февраля в Краснодаре открылся мультимедийный фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона», а вместе с ним — новая галерея «Светло». Редактор Юга.ру Мария Журавлева побывала на открытии нового «Логова», где современное искусство встретилось с современными технологиями. В атмосферу Азии на фестивале погружают с помощью картин, арт-объектов краснодарских художников и световых инсталляций. За счет спецэффектов пространство будто оживает, раскрашивается в разные цвета, а экспонаты кажутся динамичными. Меняется освещение — объекты выглядят по-новому.

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль продлится три недели, каждая из которой посвящена разным странам — Китаю, Корее и Японии, поэтому выставка будет обновляться. Свои работы представили художники Юрий Блонский, Екатерина Гутарева, Андрей Ятченко, Ольга Мироненко, Светлана Голофаева, Елена Балунец, Елена Голенко, Леонид Проненко, Марина Миндра и Энтомологическая лаборатория.



Организаторы также подготовили насыщенную культурную программу с лекциями проекта Vita Nuova, мастер-классами и дегустациями.



С 14 по 22 февраля проходит неделя Китая, поэтому в центре зала гостей встречает красный дракон. В течение недели можно посетить лекцию об искусстве восточного фарфора, лекцию-диалог об аниме «Дневник Фармацевта», действие которого происходит в вымышленной стране, вдохновленной Древним Китаем, дегустацию китайского чая и встретить Китайский Новый год.



С 24 февраля по 1 марта пройдут дни Кореи. В программе лекции и показы корейской анимации и современного корейского кино, лекции о дизайнерах и шелкографии. С 3 по 9 марта — добро пожаловать в Японию. В эти дни можно попасть на лекцию о фольклорном жанре кайдан, кимоно и жизни в Токио. Также пройдут мастер-классы по каллиграфии, созданию поэтических миниатюр, искусству кинцуги — реставрации керамики. Завершит фестиваль гастро-ужин в стиле ханами.

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

Фестиваль азиатской культуры «Логово Дракона» © Фото Ивана Конева

В Краснодаре открылась галерея «Хаос»: Что там можно увидеть?

Галерея современного искусства «Светло» открылась на улице Северной, 316, недалеко от торгового центра «Галерея». Внутри здания находятся выставочный зал, небольшая сцена и посадочные места для лекций, винтовая лестница и небольшое пространство на втором этаже. Соорганизаторы фестиваля — «Логово Феникса» — рассказали нам, что после фестиваля пространство будут дорабатывать и полноценно откроют в конце мая — начале лета. В галерее будут регулярно проходить разные экспозиции картин и выставочные инсталляции. «Выставки в малом зале «Логово Феникса» уже несколько месяцев проходят с мультимедийным обрамлением и пользуются большим успехом у зрителей. Теперь из малых инсталляций будем делать большие и масштабные», — добавила представительница пространства. «Современные технологии и возможности не стоят на месте и зачастую ни творцы, ни зрители не знают весь потенциал этих возможностей, которые могут раскрыть, представить, видоизменить работу автора так, что она надолго останется в воспоминаниях зрителя. У нас есть возможность показать, как мультимедиа, работая с разными творческими направлениями, становится искусством, и мы уверены, что краснодарский зритель готов к этому», — уточнили в пространстве.

Галерея современного искусства «Светло», ул. Северная, 316 © Фото Ивана Конева

Галерея современного искусства «Светло», ул. Северная, 316 © Фото Ивана Конева

Галерея современного искусства «Светло», ул. Северная, 316 © Фото Ивана Конева

Фестиваль задумали и организовали арт-пространство «Логово Феникса» и студия мультимедийных инсталляций Din-Din Studio. «Логово Феникса» открылось в конце 2024 года во дворе Краснодарского союза художников на улице Октябрьской, 51. Находится оно в здании бывшей Евангелистско-лютеранской кирхи конца XIX века. В пространстве проходят выставки, мастер-классы, творческие встречи и тематические арт-вечеринки.



Din-Din Studio создает световые, звуковые и другие эффектные шоу и креативные инсталляции. Студия активно участвует в культурной жизни Краснодара. Проводила мультимедийную шоу-выставку TOUT в парке 30-летия Победы, «оживила» фасад и стены Театра драмы, создала видео-проекцию на фасаде музея Фелицына во время «Ночи искусств», участвовала в биеннале в арт-резиденции «Дом Книги» и других проектах.

Фествиаль продлится до 9 марта. Вход стоит 500 рублей, детский билет — 300 рублей. На отдельные мероприятия из программы цена может быть выше. Уточняйте у организаторов.