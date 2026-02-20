В Адлерском районе Сочи над многоэтажкой навис оползень. Первый этаж затопило, а техника увязла в болоте

Предыстория: В конце января в Сочи сошли мощные селевые потоки. 25 января в Адлерском районе вблизи многоэтажки на улице Петрозаводской, 26/5 грунт с крупными деревьями сдвинулся со склона соседнего участка и направился в сторону здания. Власти ввели режим повышенной готовности вблизи строения. Однако с начала февраля ситуация стала постепенно ухудшаться , а грунт — смещаться все ближе к дому.

19 февраля жильцы многоэтажки на Петрозаводской, 26/5 в Адлерском районе Сочи сообщили в соцсетях, что после обильных осадков произошло повторное смещение грунта. Грязевые массы приблизились вплотную к дому. В связи с этим вода и глина проникли в квартиры, расположенные на первом этаже. Жители вынуждены самостоятельно возводить временные заграждения для защиты имущества.

«Все мы поплыли. Вода лупит туда, вода полностью затопила первый этаж. Вот такое море», — рассказал мужчина на видео.



По словам местных жителей, с пятницы, 13 февраля, работы по вывозу грунта фактически не ведутся, так как техника увязла в грязи и теперь ее необходимо откапывать.



В «МЦУ Сочи» прокомментировали ситуацию. Там заявили, что вопросы расчистки придомовой территории — зона ответственности собственников помещений и УК.



«Кроме этого, согласно статье 13, Земельного кодекса РФ, в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания и другого негативного воздействия, в результате которого происходит деградация земель», — сказано в сообщении МЦУ.



Жители при этом объяснили, что оползень идет со стороны муниципального участка, на котором они не имеют права самоуправствовать.

«Наш дом заселен в 2015 году. Документы выданы на квартиры, а не на ЖП. Оползень идет с земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. Ползти начало после начала строительства дома наверху склона, о чем мы неоднократно писали в администрацию с просьбой проверить легитимность строительства и проектной документации», — заявили они.