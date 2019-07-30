На Geek Picnic в Краснодаре прочитают лекции по футурологии, астрономии и психофизиологии

В Краснодаре 14 и 15 сентября пройдет крупнейший европейский фестиваль науки, технологий и искусства Geek Picnic

Территория фестиваля займет около 20 тыс. кв. метров возле дворца спорта «Олимп» на Затоне. Организаторы запланировали три образовательных блока — «Жить вечно», «Гики навсегда» и «Мир будущего», — в рамках которых состоятся выступления звезд российского научного и просветительского сообщества.

Тему «Жить вечно» раскроют журналист и медицинский блогер Алексей Водовозов, биолог Александр Панчин, химик Сергей Белков, биофизик Петр Федичев и другие. На лектории «Гики навсегда» выступят психофизиолог Полина Кривых, представитель YouTube-канала Vert Dider Алексей Малов, медиахудожник Юрий Дидевич, футуролог Игорь Трапезников и другие.

«Список будет пополняться. Особенность лектория 2019 года в том, что в Краснодар впервые приедут многие топовые спикеры. Это уникальная возможность пообщаться с профессорами Сколтеха и МГУ, резидентами TEDx и другими крупными деятелями науки и искусства, — сообщила программный директор Geek Picnic в Краснодаре Анна Ткачева. — Все выступления связаны с главной темой фестиваля "Жить вечно". Мы обсудим то, каким мир станет уже завтра. Дизайн новых материалов, угрозы со стороны искусственного интеллекта, суперспособности, вопросы биологии старения и так далее. Рассмотрим тему бессмертия с точки зрения философии, социологии, медицины, биофизики».

О теме «Мир будущего» расскажут профессор Сколтеха Артем Оганов, архитектор Николай Бояджиев, популяризатор астрономии Игорь Тирский, программист-баллистик Антон Громов и другие.

Также в программе фестиваля — встречи с блогерами и культурными деятелями, автограф-сессии, чемпионаты и состязания, выступления групп «Волны», Cricket Captains и других артистов, работа площадок виртуальной реальности VR, настольных и ретроигр, высокотехнологичных новинок индустрии развлечений, зона SoundLab у бассейна, гиковский маркет, ресторанный дворик.

Подробнее узнать о программе Geek Picnic и приобрести билеты на фестиваль можно здесь.