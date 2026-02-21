Симфонии мирового кино. В Краснодаре прозвучит музыка из европейских фильмов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Алексея Петрова
    © Фото Алексея Петрова

В Краснодаре оркестр исполнит композиции из фильмов Федерико Феллини, Клода Лелуша, Жана-Пьера Жене, Франсиса Вебера и Юлиуша Махульского (12+)

Пресс-служба КМТО «Премьера» анонсировала на 13 и 14 марта шоу «Симфонии мирового кино». Это масштабный музыкально-театральный проект, объединяющий живое исполнение саундтреков с видеорядом, танцами и театральными сценами.

Прозвучат партитуры из шести европейских фильмов. Кубанский симфонический оркестр исполнит композиции из лент «Амаркорд» Федерико Феллини, «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, «Амели» Жана-Пьера Жене, «Шербурские зонтики» Жака Деми, «Игрушка» Франсиса Вебера и «Ва-банк» Юлиуша Махульского.

Читайте также:

В проекте также задействованы Музыкальный шоу-театр «Премьера», артисты Молодежного театра и хор Межшкольного эстетического центра.

Шоу состоится 13 марта в 13:00 и 18:30 и 14 марта в 17:00 на улице Стасова, 175. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры.

Афиша Искусство Кино Концерты Краснодар Музыка отдых Развлечения События Театры

Новости

В Геленджике художницы проведут выставку о лечении взгляда и смысла в кабинете остеопата
Симфонии мирового кино. В Краснодаре прозвучит музыка из европейских фильмов
В Краснодаре подростков с ментальными нарушениями приглашают на занятия
На курортах Краснодарского края откроют семь отелей за 77 млрд рублей
В Адлерском районе Сочи над многоэтажкой навис оползень. Первый этаж затопило, а техника увязла в болоте
Погода в Краснодаре и крае: в праздничные выходные ожидается небольшой дождь

Лента новостей

Воплощенная мечта Галицкого
Сегодня, 14:25
Воплощенная мечта Галицкого
Как воспитанник «Краснодара» Сафонов покорил Европу, побил рекорд ФИФА и заиграл в основе топ-клуба
Пространство, залитое светом
Вчера, 13:52
Пространство, залитое светом
В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
19 февраля, 17:15
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
Как на Кубани праздновали Масленицу

Реклама на сайте