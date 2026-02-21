Симфонии мирового кино. В Краснодаре прозвучит музыка из европейских фильмов

В Краснодаре оркестр исполнит композиции из фильмов Федерико Феллини, Клода Лелуша, Жана-Пьера Жене, Франсиса Вебера и Юлиуша Махульского (12+)

Пресс-служба КМТО «Премьера» анонсировала на 13 и 14 марта шоу «Симфонии мирового кино». Это масштабный музыкально-театральный проект, объединяющий живое исполнение саундтреков с видеорядом, танцами и театральными сценами. Прозвучат партитуры из шести европейских фильмов. Кубанский симфонический оркестр исполнит композиции из лент «Амаркорд» Федерико Феллини, «Мужчина и женщина» Клода Лелуша, «Амели» Жана-Пьера Жене, «Шербурские зонтики» Жака Деми, «Игрушка» Франсиса Вебера и «Ва-банк» Юлиуша Махульского.

В проекте также задействованы Музыкальный шоу-театр «Премьера», артисты Молодежного театра и хор Межшкольного эстетического центра. Шоу состоится 13 марта в 13:00 и 18:30 и 14 марта в 17:00 на улице Стасова, 175. Билеты в продаже.