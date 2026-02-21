На курортах Краснодарского края откроют семь отелей за 77 млрд рублей

Власти Кубани рассказали об открытии семи отелей в Сочи, Анапе и Геленджике

19 февраля пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что в 2026 году в регионе откроют семь курортных объектов с объемом инвестиций в 77 млрд рублей. Новые комплексы появятся в Сочи, Анапе и Геленджике. Среди них гостиничный комплекс Double Tree by Hilton Sochi Krasnaya Polyana, санаторий «Волна» и гостиница «Приморская» в Сочи, а также отель Alean Premium Anapa, санаторный комплекс 5* Dusit Thani Resort & SPA Anapa Miracleon и санаторно-курортный комплекс «Фиолето 3» в Анапе.

По данным властей, это увеличит вместимость отелей и гостиниц Кубани на 3 тыс. номеров и создаст 2 тыс. новых рабочих мест.

Еще 40 новых комплексов начнут принимать гостей в муниципальных образованиях региона.

В прошлом году в крае также открыли семь круглогодичных комплексов на 1,4 тыс. номеров в Анапе, Геленджике, Темрюкском районе и Сочи. А в муниципалитетах — средства размещения на 1,2 тыс. номеров. В планах — еще 66 проектов за 817 млрд рублей на 50 тыс. номеров.

Отмечается, что регион собирается ежегодно принимать не менее 20 млн туристов.