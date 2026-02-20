Погода в Краснодаре и крае: в праздничные выходные ожидается небольшой дождь

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 21 по 23 февраля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани с 21 по 23 февраля будет облачно с прояснениями. В субботу, 21 февраля, утром на севере края ожидается небольшой дождь с мокрым снегом. Днем без осадков.

В воскресенье, 22 февраля, преимущественно без осадков, а в понедельник, 23 февраля, местами пройдет умеренный дождь, в горах — мокрый снег. Ночью и утром 23 февраля возможен туман.

С 21 по 23 февраля в отдельных районах порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

На Черноморское побережье 19 февраля обрушился циклон «Валли»:

Температура воздуха в выходные ночью — от -3 °С до 2 °С. Днем 21 февраля — 8-13 °С, на севере края — 2-7 °С.  Днем 22 и 23 февраля — 5-10 °С, на севере края — 1-6 °С. В горах ночью и днем 21 и 22 февраля — от -3 °С до 2 °С, а 23 февраля ночью — от -7 °С до -2 °С, днем — от -5 °С до 0 °С.

На Черноморском побережье 21 и 22 февраля без осадков, а 23 февраля прогнозируют дождь от малого до умеренного. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами — до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 21 и 22 февраля — 2-7 °С, 23 февраля — 4-9 °С. Днем 21 и 22 февраля воздух прогреется до 14-15 °С, а 23 февраля будет чуть прохладнее — 6-11 °С.

В Краснодаре в выходные тоже прогнозируют небольшой дождь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 0-2 °С, днем — 8-10 °С.

Ранее Юга.ру писали, какая погода будет весной 2026 года в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

