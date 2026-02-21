В Геленджике художницы проведут выставку о лечении взгляда и смысла в кабинете остеопата

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Через живопись, инсталляцию и перформанс художницы изучают процесс исцеления (12+)

Арт-резиденция в Геленджике анонсировала на 27 февраля открытие выставки «МетаКабинет». Среди авторов работ — Альфия Шамсутдинова, Катя Ганюшина, Юля Шафаростова, Катя Волобуева, Лера Яхно, Юля Колесникова, Евгения Снежная, Лена Колесникова, Маша Сапожникова, Настя Бояршинова, Яна Васильева, Яна Алалыкина.

Будут представлены живопись, инсталляции и перформанс. По словам организаторов, художники выступают в роли метаврачей или метапациентов. Они вскрывают не тела, а смыслы. Их инструменты — не скальпели, а образы, метафоры и жесты.

Китай, Корея, Япония:

«Мы берем привычную, тревожную и полную смыслов территорию медицинского кабинета и проводим с ней операцию по смещению контекста. Здесь, среди эха возможных диагнозов, разворачивается иная история — история перехода. Перехода от здорового к «имеющему диагноз». От страха — к пониманию. А также переход от «с диагнозом» к исцелению», — объяснили в арт-резиденции.

Выставка будет работатать до 1 марта на улице Красногвардейской, 38, седьмой этаж. Экспозиция размещается в действующем кабинете остеопата.

Как писали Юга.ру, в музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Кристаллы».

Афиша Выставки Геленджик Искусство отдых Развлечения Современное искусство

Новости

В Геленджике художницы проведут выставку о лечении взгляда и смысла в кабинете остеопата
Симфонии мирового кино. В Краснодаре прозвучит музыка из европейских фильмов
В Краснодаре подростков с ментальными нарушениями приглашают на занятия
На курортах Краснодарского края откроют семь отелей за 77 млрд рублей
В Адлерском районе Сочи над многоэтажкой навис оползень. Первый этаж затопило, а техника увязла в болоте
Погода в Краснодаре и крае: в праздничные выходные ожидается небольшой дождь

Лента новостей

Воплощенная мечта Галицкого
Сегодня, 14:25
Воплощенная мечта Галицкого
Как воспитанник «Краснодара» Сафонов покорил Европу, побил рекорд ФИФА и заиграл в основе топ-клуба
Пространство, залитое светом
Вчера, 13:52
Пространство, залитое светом
В Краснодаре открылась новая галерея, где проходит мультимедийный фестиваль азиатской культуры
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
19 февраля, 17:15
Вареники, кулачные бои и «колодки» для холостяков
Как на Кубани праздновали Масленицу

Реклама на сайте