В Геленджике художницы проведут выставку о лечении взгляда и смысла в кабинете остеопата

Будут представлены живопись, инсталляции и перформанс. По словам организаторов, художники выступают в роли метаврачей или метапациентов. Они вскрывают не тела, а смыслы. Их инструменты — не скальпели, а образы, метафоры и жесты.

«Мы берем привычную, тревожную и полную смыслов территорию медицинского кабинета и проводим с ней операцию по смещению контекста. Здесь, среди эха возможных диагнозов, разворачивается иная история — история перехода. Перехода от здорового к «имеющему диагноз». От страха — к пониманию. А также переход от «с диагнозом» к исцелению», — объяснили в арт-резиденции.

Выставка будет работатать до 1 марта на улице Красногвардейской, 38, седьмой этаж. Экспозиция размещается в действующем кабинете остеопата.