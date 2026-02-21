В Геленджике художницы проведут выставку о лечении взгляда и смысла в кабинете остеопата
Через живопись, инсталляцию и перформанс художницы изучают процесс исцеления (12+)
Арт-резиденция в Геленджике анонсировала на 27 февраля открытие выставки «МетаКабинет». Среди авторов работ — Альфия Шамсутдинова, Катя Ганюшина, Юля Шафаростова, Катя Волобуева, Лера Яхно, Юля Колесникова, Евгения Снежная, Лена Колесникова, Маша Сапожникова, Настя Бояршинова, Яна Васильева, Яна Алалыкина.
Будут представлены живопись, инсталляции и перформанс. По словам организаторов, художники выступают в роли метаврачей или метапациентов. Они вскрывают не тела, а смыслы. Их инструменты — не скальпели, а образы, метафоры и жесты.
Китай, Корея, Япония:
«Мы берем привычную, тревожную и полную смыслов территорию медицинского кабинета и проводим с ней операцию по смещению контекста. Здесь, среди эха возможных диагнозов, разворачивается иная история — история перехода. Перехода от здорового к «имеющему диагноз». От страха — к пониманию. А также переход от «с диагнозом» к исцелению», — объяснили в арт-резиденции.
Выставка будет работатать до 1 марта на улице Красногвардейской, 38, седьмой этаж. Экспозиция размещается в действующем кабинете остеопата.
Как писали Юга.ру, в музейной кофейне Краснодара открылась бесплатная выставка «Кристаллы».