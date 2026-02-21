Весной 2016 года 17-летний Матвей Сафонов провел свой первый матч за молодежную команду «Краснодара». Сегодня он — основной голкипер французского ПСЖ, в составе которого уже успел собрать коллекцию главных футбольных трофеев и установить рекорд ФИФА. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает о пути воспитанника «черно-зеленых» и о том, как Сафонов исполняет мечту Сергея Галицкого.

Дебют в РПЛ, бронза и путь в Лигу чемпионов Сафонов принадлежит к самому первому поколению выпускников академии «Краснодара», созданной в 2008 году. И в отличие от сверстников, которых рано подпускали к основе (Ильи Жигулева, Магомеда-Шапи Сулейманова, Ивана Игнатьева), Сафонов своим шансом успешно воспользовался. Его интеграция в систему клуба была стремительной. Уже в сезоне 2016/17 Сафонов помог молодежной команде впервые в истории клуба выиграть первенство России. Взрослый дебют Сафонова в РПЛ случился в 2017 году. Из-за болезни основного вратаря Андрея Синицына молодого голкипера поставили в основу на игру с пермским «Амкаром» (матч завершился со счетом 1:1). «Когда провел ту игру, понял, что хочу вернуться на этот уровень снова. Стремился к этому, работал и примерно через год получил следующий шанс. Вернуться в РПЛ было большим счастьем!» — вспоминал позже Сафонов.

В 20 лет Сафонов окончательно вытеснил из старта более опытного Синицына, подписал долгосрочный контракт и помог «Краснодару» завоевать бронзовые медали. В следующем розыгрыше (2019/20) команда повторила бронзовый успех и впервые в своей истории пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, пройдя в квалификации греческий ПАОК. Во многом это была и заслуга молодого вратаря. В дебютном матче группы против французского «Ренна» (1:1) Сафонова признали лучшим игроком. И хотя в целом на топ-уровне команда выдающихся результатов не показала (третье место в группе и вылет в 1/8 финала Лиги Европы от загребского «Динамо»), сам Сафонов громко заявил о себе в Европе. Голкипер идеально вписался в игровую философию «Краснодара». Клуб всегда делал ставку на комбинационный футбол, и Сафонов стал тем самым современным голкипером, который умело играет ногами, начинает атаки и страхует защитников в роли «чистильщика». К этому добавились отличная игра на линии, уверенность на выходах и высокая концентрация.

Матвей Сафонов после домашнего матча с «Крыльями Советов», 15 сентября 2019 года © Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

От капитанской повязки до игр в сборной России Весной 2021 года Сафонов стал капитаном «Краснодара». Он не просто носил повязку, он стал неформальным лидером, который руководил обороной и не стеснялся жестко подсказывать партнерам. В том же году Сафонов дебютировал и в сборной России. Конечно, были в его карьере и неудачи. Например, сложный сезон 2020/21, когда «Краснодар» рухнул на десятое место, а Сафонов пропустил 33 мяча в 21 игре. Была и результативная ошибка в матче за сборную против Дании на Евро-2020 (прошедшем в 2021 году). Но именно в такие моменты закалялся характер вратаря. «Даже когда у Сафонова бывают слабые игры, уже в следующем матче он выходит, будто с ним ничего не случалось, — отмечал экс-вратарь клубов РПЛ Роман Герус. — Это качество не появляется просто так, оно присуще футболисту и помогло Матвею стать сильным вратарем». В сезоне 2021/22 Сафонов показал крайне успешную игру — пропустил всего 27 мячей, сделав за это время десятки эффектных сейвов. В розыгрыше 2023/24 он отыграл все 30 полных матчей и принес клубу исторические серебряные медали. А в апреле 2024-го в игре против «Балтики» даже сделал голевую передачу полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

Игру Сафонова высоко оценивали даже конкуренты: легенда ЦСКА Игорь Акинфеев называл его лучшим вратарем страны, призывая закрывать глаза на редкие ошибки и оценивать уровень голкипера в целом. Прогресс голкипера заметили ведущие клубы. В 2022 году «Зенит» пытался переманить игрока, но «Краснодар» выставил заградительный ценник в 40 млн евро. За Сафоновым пристально следили леверкузенский «Байер», «Монако» и «Севилья». Руководство «быков» ждало особенного предложения, и оно поступило в июне 2024 года от французского ПСЖ. Сумма компенсации составила 20 млн евро — это самая дорогостоящая продажа в истории краснодарского клуба. До переезда во Францию Сафонов провел в системе родной команды долгих семь сезонов. За это время он отыграл за основу 175 официальных матчей (рекорд клуба среди вратарей) и оформил 53 «сухаря». Прощаясь с болельщиками в видеообращении на фоне домашнего стадиона, Сафонов выступил эмоционально: «Я не готов говорить «прощай», потому что видимся мы не в последний раз. И я не могу сказать «прощай» своему родному городу, потому что здесь вся моя жизнь. Все мои воспоминания и вся моя жизнь — это футбольный клуб «Краснодар».

В тени Доннаруммы: как Сафонов завоевывал место в ПСЖ Главный тренер ПСЖ Луис Энрике сдержал обещание дать шансы молодому голкиперу. Но конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой — чемпионом Европы и одним из лучших вратарей мира — молодому россиянину оказалось непросто. Тем не менее во Франции Сафонова сразу оценили за универсальность: он отлично действовал на выходах и, по оценкам многих экспертов, даже превосходил Доннарумму в игре ногами — важном навыке для современного футбола. В самых важных матчах на воротах стоял итальянец, но свои шансы Сафонов получал регулярно. В дебютном сезоне 2024/25 он провел за парижан 17 официальных матчей во всех турнирах, отыграв суммарно 1508 минут. За это время голкипер пропустил 13 мячей и в семи встречах отстоял на ноль. Сафонов дебютировал за новый клуб и на самом высоком уровне — в Лиге чемпионов против испанской «Жироны» (1:0). И хотя во втором еврокубковом матче против «Баварии» (0:1) россиянин допустил результативную ошибку при подаче с углового, статистические порталы все равно выставили ему высокие баллы за шесть эффектных сейвов. В чемпионате Франции на счету Сафонова 10 матчей, 9 пропущенных мячей и 3 игры на ноль. Луис Энрике доверил ему роль основного кубкового вратаря, и россиянин не подвел, отыграв пять матчей. В своем дебютном противостоянии в Кубке против «Ланса» (1:1) Сафонов отразил два удара в послематчевой серии пенальти и вывел команду в следующую стадию. Главным итогом первого зарубежного сезона для Сафонова стала россыпь титулов. Не выигрывавший до этого командных трофеев на взрослом уровне, он за один год вместе с ПСЖ стал чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка Франции. Но главное — парижане впервые в своей истории выиграли долгожданную Лигу чемпионов. В финальном матче, прошедшем на «Альянц Арене» в Мюнхене, ПСЖ разгромил миланский «Интер» со счетом 5:0. Сафонов находился в заявке на этот исторический матч и официально стал всего лишь пятым российским футболистом, которому покорился главный клубный турнир Европы. До него это удавалось Игорю Добровольскому («Олимпик Марсель», 1993), Владимиру Буту («Боруссия» (Дортмунд), 1997), Дмитрию Аленичеву («Порту», 2004) и Денису Черышеву («Реал» (Мадрид), 2016).

Конкуренция с Шевалье, мировой рекорд ФИФА и сломанная рука Начало второго парижского сезона (2025/26) обернулось для Сафонова новым испытанием на прочность. Летом команду покинул Джанлуиджи Доннарумма, однако руководство ПСЖ не стало автоматически делать Сафонова первым номером. Вместо итальянца парижане более чем за 40 млн евро приобрели у «Лилля» молодого и перспективного французского голкипера Люка Шевалье. Тренерский штаб сделал ставку именно на него. Но Сафонов дождался своего шанса. 7 декабря он вышел в старте против «Ренна» (отыграл на ноль), а уже через три дня помог команде сохранить ворота сухими в матче Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Главный тренер парижан Луис Энрике похвалил Сафонова: «Мы очень довольны. Матвей показал свой уровень, продемонстрировал профессионализм и характер». Настоящий звездный час российского голкипера настал 17 декабря 2025 года в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Основное время матча завершилось вничью (1:1), и судьба престижного международного трофея решалась в серии пенальти. То, что произошло дальше, навсегда вошло в историю. Сафонов отразил четыре удара бразильцев из пяти и принес ПСЖ победу (2:1). Воспитанник «Краснодара» стал первым голкипером за всю 121-летнюю историю соревнований под эгидой ФИФА, которому удалось отбить четыре одиннадцатиметровых подряд. За этот фантастический перформанс он закономерно получил приз лучшему игроку финала, а главное спортивное издание Франции — L'Équipe — поставило ему редчайшую оценку 9 из 10.

Матвей Сафонов © Скриншот фото с сайта Российского футбольного Союза

Успех россиянина вызвал бурный восторг у легенд мирового футбола. Итальянский вратарь и чемпион мира Джанлуиджи Буффон поздравил триумфатора: «Я очень рад за Сафонова, потому что он талантливый вратарь, и в последние годы у него было не так много возможностей проявить себя. Отлично сыграно!» Не остался в стороне и прославленный экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер: «Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему просто необходимо играть в большем количестве матчей».

Через два дня после триумфа Сафонова оказалось, что рекорд ФИФА он установил, играя со сломанной рукой. По словам Луиса Энрике, перелом случился прямо во время серии пенальти: «Мы думаем, это произошло на третьем ударе, когда он сделал странное движение. У него перелом, и он отразил два последних пенальти, несмотря на травму». В конце января Сафонов вернулся в стартовый состав парижан, за который провел пять полных матчей подряд. Разумеется, говорить о том, что он застолбил за собой место в основе ПСЖ, пока рано. Шевалье будет стремиться закрепиться в составе при каждом шансе, так что конкуренция неизбежна. Но один факт неоспорим уже сейчас: Сафонов невероятно уверенно, солидно и органично смотрится на самом высоком европейском уровне. Подобный уровень стабильности со стороны российского игрока в Европе — редкость последних десятилетий.

*** В 2025 году ФК «Краснодар» завоевал золотые медали чемпионата России. Для Сергея Галицкого этот титул стал долгожданным триумфом и высшей точкой признания его футбольной философии. Однако амбиции основателя «Краснодара» всегда простирались дальше кубков в клубном музее: он мечтал о том, чтобы воспитанники его академии блистали на уровне мировых грандов.

