В Краснодаре подростков с ментальными нарушениями приглашают на занятия
Благотворительный фонд «Добрый-Юг» организует занятия для подростков и молодых людей с ментальными нарушениями
17 февраля телеграм-канал центра «Добрый-Юг» анонсировал старт занятий для подростков от 12 лет и старше с ментальными нарушениями. С переездом в новое пространство «Доброе место» на улице Октябрьской, 131 организация смогла добавить в расписание еще несколько групп.
Отметим, что «Доброе место» открыли в начале ноября 2025 года. В центре ежедневно организовывают занятия по освоению бытовых навыков, творчеству и прикладному искусству, развитию коммуникативных и трудовых навыков, а в выходные проходят мастер-классы.
Для участия необходимо связаться с администратором по телефону: +7 (928) 241-61-84 и записаться на первичную диагностику.
После знакомства с психологом и методистом — оформить документы, согласовать расписание и приступить к занятиям.
«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.
