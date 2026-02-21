В Краснодаре подростков с ментальными нарушениями приглашают на занятия

Краснодарский край

  • © Скриншот из телеграм-канала «Добрый-Юг» https://t.me/dobriyyug/1786
    © Скриншот из телеграм-канала «Добрый-Юг» https://t.me/dobriyyug/1786

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» организует занятия для подростков и молодых людей с ментальными нарушениями

17 февраля телеграм-канал центра «Добрый-Юг» анонсировал старт занятий для подростков от 12 лет и старше с ментальными нарушениями. С переездом в новое пространство «Доброе место» на улице Октябрьской, 131 организация смогла добавить в расписание еще несколько групп. 

Отметим, что «Доброе место» открыли в начале ноября 2025 года. В центре ежедневно организовывают занятия по освоению бытовых навыков, творчеству и прикладному искусству, развитию коммуникативных и трудовых навыков, а в выходные проходят мастер-классы.

На Кубани в Гулькевичах шестилетний Богдан Алексашкин нуждается в дорогой операции:

Для участия необходимо связаться с администратором по телефону: +7 (928) 241-61-84 и записаться на первичную диагностику.

После знакомства с психологом и методистом — оформить документы, согласовать расписание и приступить к занятиям.

«Добрый-Юг» — организация, поддерживающая людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд «Открытая среда» запустил интерактивный телеграм-бот об инклюзии и аутизме.

Благотворительность Дети с инвалидностью Здоровье Инвалидность Краснодар Медицина общество

