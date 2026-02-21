В Краснодаре подростков с ментальными нарушениями приглашают на занятия

17 февраля телеграм-канал центра «Добрый-Юг» анонсировал старт занятий для подростков от 12 лет и старше с ментальными нарушениями. С переездом в новое пространство «Доброе место» на улице Октябрьской, 131 организация смогла добавить в расписание еще несколько групп.



Отметим, что «Доброе место» открыли в начале ноября 2025 года. В центре ежедневно организовывают занятия по освоению бытовых навыков, творчеству и прикладному искусству, развитию коммуникативных и трудовых навыков, а в выходные проходят мастер-классы.