Галерея на Шуховской башне, ритуалы «казаков-магов» и бой с тенью Евланова. Как и когда современное искусство вторгалось на улицы Краснодара

В конце зимы в Вишняковском сквере Краснодара установили «Столпы» Виктора Линского. Это вторая скульптура из совместного проекта Центра современного искусства «Типография» и городской администрации.

Первую скульптуру — Draped Data Владимира Омутова — открыли в октябре 2018 года в Чистяковской роще. Еще одну — «Точку» Михаила Смаглюка — установят в ближайшее время на набережной в Юбилейном микрорайоне. Все эти объекты современного искусства устанавливаются за счет меценатов.

Однако иногда оно появляется в Краснодаре и без санкции властей. Через неделю после открытия скульптуры Линского к его «Столпам» был добавлен еще один, сделанный художником (или художниками), известным по надписям «ЕДОДОЙ». На этом столпе были наклейки, стилистически похожие на рисунки с основного арт-объекта. На них изображены полицейские автомобили, дубинки, крысы и наручники — так художники выражали свое возмущение тем, что перед открытием скульптуры Виктор Линский вызвал полицию, когда они писали «ЕДОДОЙ» на деревьях возле «Столпов».

Портал Юга.ру вспоминает о том, как художники вызывали на бой мэра города, устанавливали строительные леса на центральной площади, делали галерею на Шуховской башне, а также о других вторжениях в городское пространство Краснодара.

«Будка одиночного пикетирования» арт-группировки ЗИП, 6 мая 2013 года

Арт-группировка ЗИП — визитная карточка краснодарского современного искусства. Резиденты ЦСИ «Типография» и лауреаты премии Кандинского, ЗИПы часто экспериментируют с выходом в городское пространство. Они проводили в нескольких городах фестивали уличного искусства «МОЖЕТ», а также ежегодно делают site-specific проекты в своей арт-резиденции в поселке Пятихатки недалеко от Анапы. Самой известной интервенцией ЗИПов на улицы Краснодара стала акция «Будка одиночного пикетирования». Будка представляет собой деревянное сооружение, напоминающее деревенский туалет на колесах. Его соорудили сами ЗИПы и снабдили удобствами для пикетчика. Также сооружение выполняет и защитную функцию. Тогдашний член арт-группировки Эльдар Ганеев вспоминает, что идея создания такой будки к нему пришла после того, как во время митинга на Болотной площади ему пришлось отбиваться от ультраправых — художник нес в руках плакат двуглавого краба, который, по мнению атаковавших Ганеева, оскорблял герб России.

6 мая 2013 года (акция была приурочена к годовщине событий на Болотной, проводилась в поддержку всех заключенных по «болотному делу») «будку одиночного пикетирования» с Ганеевым внутри выкатили к зданию городской администрации. К будке были прикреплены таблички с разными политическими лозунгами, а в руках Ганеева была табличка с надписью «Свободу узникам 6 мая». Вокруг необычного для пейзажа городской администрации сооружения сразу скопилось несколько десятков человек. С несколькими из них у Ганеева завязался разговор. Один собеседник выказывал явное недовольство оппозиционным смыслом акции. Другой — похожий на «городского сумасшедшего» — говорил на отвлеченные философские темы. Третий и вовсе заявил, что «такого дебилизма только на выставке у Гельмана и видел». Видеодокументацию этих бесед можно посмотреть по ссылке.

Кульминацией акции стало появление замначальника полиции по охране общественного порядка Александра Папанова. Пока он осматривал «будку» с находящимся внутри нее Ганеевым, журналисты и художники, наблюдавшие за акцией, гадали, что на этот раз придумает Папанов для того, чтобы назвать акцию незаконной. Выбор замначальника был нетривиальным и достойным художника. Он сослался на региональный закон № 608 «О благоустройстве города». По мнению Папанова, Ганеев своей будкой нарушил правила размещения нестационарного объекта. Пикетирование закончилось, будка вместе с пикетирующим покатилась в отделение полиции. Вскоре Ганеева отпустили, а сама будка осталась в полиции для проведения экспертизы. Находилась там она больше года. Остается тайной, каковы были результаты проведенной экспертизы, однако точно известно, что на данный момент будка стоит дома у одного из основателей «Типографии» Николая Мороза. Возможно, в ожидании нового пикета.

«Бой с тенью Евланова» от Ника Мороза, 22 декабря 2015 года

Краснодарский предприниматель Ник(олай) Мороз больше известен как один из основателей и патрон ЦСИ «Типография» и коллекционер искусства (речь идет не только об уже упоминавшейся «будке одиночного пикетирования»). Однако Мороз еще и художник, автор акции «Бой с тенью Евланова», которую можно смело назвать одним из самых народных проявлений краснодарского современного искусства. Владимир Евланов — бывший мэр Краснодара. Еще во время его мэрства многие краснодарцы с удовольствием бы вызвали Евланова на бой. И с каждым годом количество таких людей наверняка увеличивается, благо на то есть множество причин. Причиной акции Мороза стали проблемы у «Лиги любителей бокса» (Мороз еще и боксер). В ноябре 2016 года власти Краснодара закрыли спортивный зал, в котором тренировались около 200 боксеров. Ник Мороз попытался найти объяснение этому в коридорах краснодарской власти, но, по его словам, столкнулся с бюрократическими проволочками.

И вот 22 декабря 2015 года Ник Мороз вышел к зданию городской администрации с оголенным торсом и начал боксировать с воображаемым противником — тенью Евланова. В комментарии для «Югополиса» он дал такое объяснение своей акции:

«Назначенный на должность мэра Краснодара Владимир Евланов недоступен для обсуждения вопросов с населением. Для большинства горожан мэр является телевизионным персонажем, который с голубых экранов ведет отчет о своей деятельности, но при этом не осведомлен о проблемах жителей. Аппарат чиновников администрации города предлагает рассмотрение обращений гражданина в течение 30 суток, но все отведенное время собирает информацию для формальной отписки. Поэтому спортсмены вынуждены тренироваться на улице с воображаемым оппонентом — тенью Евланова. Так и называлась моя акция — "Бой с тенью Евланова"».

Стоит отметить, что акция Мороза — это оммаж художнику Александру Бренеру, который в 1995 году вышел на Лобное место на Красной площади в боксерских трусах и перчатках и, боксируя, кричал: «Ельцин, выходи!». Акция Мороза привлекла внимание местных СМИ и городской администрации. Уже вечером того же дня появилась информация, что Евланов распорядился вернуть зал «Лиге любителей бокса». Однако, по словам самого Мороза, зал для бесплатных тренировок вернуть так и не удалось. Евланов тем временем вместе со своей тенью покинул пост мэра Краснодара, после чего стал депутатом Госдумы.

Галерея на Шуховской башне от арт-группы «Кюс», с 5 сентября 2018 года по сей день

Наиболее продуктивно работающими (в том числе и) уличными художниками являются участники арт-группы «Кюс». Уже семь лет они вторгаются в городской пейзаж, украшая его своими работами. Наиболее известный проект группы — «Симуляция благополучия», в рамках которого фронтмен «Кюс» Максим Алехин писал иронические надписи на знаменитых цветочных баннерах на строительных заборах. О «Симуляции благополучия», проекте «Нити» и в целом о творчестве группы Максим Алехин рассказывал нашему порталу весной 2017 года.

С тех пор «Кюс» успели нарисовать самый большой курсор в мире, а также организовать сквот в заброшенном ресторане в Юбилейном микрорайоне. «Многосоставный» сквот, получивший название «Особняк культуры» и проходивший в июне 2018 года, состоял из выставки геометрической абстракции, уличной инсталляции, выступления музыкального коллектива «Сисько***членотык» и презентации литературно-критического альманаха («Транслит»). Через несколько месяцев появилась информация, что заброшенное здание выкупит городская администрация.

Но в этой статье мы хотим отметить последнюю крупную работу «Кюс» — «Вершину культуры», самопровозглашенную галерею на Шуховской башне. 5 сентября 2018 года на вершине Шуховской башни, вписанной в архитектурный ансамбль ТРЦ «Галерея», кюсовцы открыли галерею и представили первую выставку под названием «Выставка #4».

Позже организаторам выставки сообщили, что охранники «Галереи» не пускают туда посетителей. Сами кюсовцы заявляли, что проход должен быть свободным по закону «Об объектах культурного наследия», к которым относится башня. Порталу Юга.ру это подтвердил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Роман Семихатский. После чего в пресс-службе «Галереи» заявили, что доступ к башне открыт и охранники не препятствуют входу.

С тех пор на башне прошло две выставки. Одна из них — художницы Юлии Шафаростовой — была организована самими кюсовцами, а вторую сделал один из посетителей Дмитрий Бедрак. Кюсовцы подчеркивают, что «Вершина культуры» — свободная площадка и выставку на ней может сделать любой желающий. Вот их комментарий нашему порталу: «За несколько недель работы случилось то, что мы предполагали, но не могли прогнозировать: так называемая галерея начала свое естественное, спонтанное функционирование. В то же время у нее появляется странный статус институции — обращающиеся спрашивают о том, что МОЖНО выставлять; в ответ мы подчеркиваем отсутствие кураторской политики и даем только технические советы по безопасности и сохранению конструкции».

Первая современная «скульптура» в Краснодаре от объединения «Афронт», ноябрь 2015 года

Самые загадочные и, наверное, самые радикальные уличные художники Краснодара — это объединение «Афронт», творчество которого полностью соответствует своему названию. Первая городская скульптура в рамках проекта «Типографии» и городской администрации была установлена в 2018 году, однако участники «Афронта» установили свою «скульптуру» еще в 2015 году и без соглашения с властями. Самое удивительное, что в их «скульптуре» присутствует элемент из скульптуры Виктора Линского «Столпы» — аналогичной той, что была открыта в феврале 2019 года. 9 ноября 2015 года в СМИ появилась информация о том, что в центре города был установлен «сакральный символ современного Краснодара». Им стала работа объединения «Афронт» «Заповедные леса» на Пушкинской площади. По сути, «скульптура» «Афронта» представляет собой редимейд и состоит из двух, скорее всего, не только найденных, но еще и украденных объектов. Первый — это строительные леса, которые они окружили оградительной лентой. Второй — это «березка» из «Столпов» Виктора Линского, которую участники «Афронта» использовали в качестве стойки для пояснительной таблички. Виктор Линский подтвердил, что это именно «березка» из его «Столпов», и предположил, что она была украдена с фестиваля «Остров ХиМ», проходившего за несколько месяцев до появления «скульптуры» «Афронта».

Откуда были взяты строительные леса и как художникам удалось их пронести и установить на Пушкинской площади, остается неясным. Сама «скульптура» простояла на площади более двух суток и была убрана только после того, как ее стали обсуждать пользователи социальных сетей. За это время на фоне «скульптуры» успел пройти казачий парад, а также тысячи горожан, недоуменно взиравших на такое современное искусство.

Основной посыл «Афронта» состоял в критике (в том числе и) градостроительной политики властей. Вот отрывок из заявления «Афронта»: «Строительные леса — сакральный символ современного Краснодара, города вечной стройки и выборочных реставрационных работ. Забота об архитектурном наследии воспринимается властью только как разменная монета политического популизма, а будущее города исчезает в тесноте возводимых жилищных комплексов и торгово-развлекательных центров. Леса находятся за оградительной лентой как особый музейный экспонат, как запретная зона. Так и горожане ограждены от принятия решений, связанных с существованием и развитием города. Если Краснодар — музей, то его жители либо пассивные зрители, либо спящие гардеробщики».

«Глубинный акционизм» «казаков-магов», 2015–2017 годы Новости об акциях следующих художников были растиражированы десятками СМИ. Об одной из них даже сняли сюжет на канале «Россия 24». Анонимные художники маскировали свои акции под безумные инфоповоды и долгое время не были распознаны радарами культуры. Все началось с 1 декабря 2015 года, когда в СМИ появилась новость об акции неких «Новых казачьих магов» под названием «Кубанский ковчег». «Казаки-маги» очертили три памятника в центре Краснодара кругами из соли. По их мнению, это был «магический обряд», защищающий «сердце Святой Кубани» от «демонов современности, у которых множество воплощений — геи, бандеровцы, террористы или турки» (в отношениях России и Турции тогда как раз был холодный период). В дальнейшем «казаки-маги» пообещали провести краудфандинговую кампанию и обсыпать весь периметр Краснодара солью и гречневой крупой.

Казалось бы, эта новость — очевидный троллинг. Но репутация Кубани как гнезда психопатологического активизма, борющегося с мировым злом, сыграла свое: почти никто не учуял подвоха, и новость о казаках-магах, спасающих Кубань от геев и бандеровцев при помощи соли, вышла на федеральный уровень. А местный священник в интервью местному телевидению прокомментировал этот «магический обряд»: увы, солью с такими греховными страстями бороться не получится.

Подобные «новости» появлялись еще полтора года. На Масленицу 2016 года краснодарские библиотекари-язычники из клуба «Перун» сожгли книги Генри Миллера в рамках борьбы с «цветением радужной Европы с ее генитальными подснежниками и распятыми розами». В сентябре того же года фан-клуб блэк-металлистов из Behemoth перевел книгу философа Славоя Жижека и презентовал ее на Всесвятском кладбище. Мол, «у сатанистов и у православных враг сегодня один — это капитализм». Месяцем позже урбанисты-евразийцы потребовали выдвинуть в мэры Краснодара болотный сапропель из знаменитого «вонючего прудика» на Старокубанской. А зимой 2016 года в инфополе снова вернулись «казаки-маги». Теперь они сменили идеологическую ориентацию и установили в Краснодаре памятник Алистеру Кроули с надеждой, что вся Россия превратится в сон, навеянный знаменитому сатанисту гашишем. Впрочем, такая эволюция взглядов, как и заявление, что «кубанская земля пропитана эротизмом казачьих мистерий», не смутила СМИ. Новость снова вышла на федеральный уровень, а канал «Россия-24» снял пятиминутный репортаж для пятничного прайм‑тайма.

Краснодаром сфера активности анонимных художников не ограничивалась. В Батайске Ростовской области в местное казачество был посмертно посвящен философ Жорж Батай. А адыгейские художники из поселка Энем сожгли гараж, протестуя против политики московского музея «Гараж», который не представил на своем триеннале Адыгею.

Естественно, главное в этих акциях — не интервенция в городское пространство, а медийные вторжения. Но анонимные художники понимали логику СМИ и предоставляли им необходимую фото- и видеодокументацию. А есть ли время у новостных СМИ разбираться в мотивации и самоидентификации активистов? Зазор, поставленный этой проблемой, анонимные художники использовали в свою пользу. С каждой новой подобной новостью в социальных сетях становилось все больше людей, связывающих между собой эти акции. Это привело к тому, что анонимные художники решили прекратить свою деятельность. Об этом они рассказали в статье на сайте «Кольта», которая раскрывала суть их медийного проекта. Впрочем, сами медиаактивисты (которых оказалось не менее девяти человек) себя художниками не считают, несмотря на явное наследование традициям Сергея Курехина и The Yes Men:



«Нас никогда не интересовала такая самоидентификация. Мы делаем все эти штуки, потому что это дико весело и угарно. Нас объединяет не интерес к искусству, а скорее интерес к медиавирусам, culture jamming и прочей такой партизанщине. То есть если нас и интересует искусство, то только если оно куда‑то вторгается, нелегально пересекает границы, совершает подкопы, притворяется чем-то другим».

Музеи под открытым небом от Таушанова, Серова и Серенко, 2012 год

Весной 2012 года краснодарская культурная жизнь была взбудоражена приездом в город Марата Гельмана. Известный галерист приехал в город по приглашению тогдашнего краевого губернатора Александра Ткачева, который планировал вместе с Гельманом сделать в Краснодаре центр современного искусства: «Кубань должна греметь на культурном фронте». Сергей Таушанов и Денис Серенко были одними из немногих краснодарских художников, которых приезд Гельмана не интересовал. Таушанов вспоминает, что ко всему этому они относились иронически: от своего наставника Авдея Тер‑Оганьяна они знали, что связываться с Гельманом не стоит.

Вместо встреч с Маратом Гельманом Таушанов и Серенко вместе с художником Стасом Серовым делали в то время музеи под открытым небом. Таушанов и Серенко делали на городских поверхностях копии работ важных для них художников ХХ века (Жана Дюбюффе, Жана-Мишеля Баскии и других), а Стас Серов — свое наивное искусство. Больше всего работ художники сделали на территории заброшенной советской военной части, превратив ее на несколько месяцев в музей авангардного искусства ХХ века. Сейчас на его месте находится элитный жилой комплекс «Кристалл». В том же 2012 году Таушанов и Серенко делали акцию «Рынок рабов» на Сенном рынке. На пятачке, где предлагают свои услуги сантехники, грузчики и разнорабочие, Таушанов и Серенко предлагали свои услуги современных художников. Они стояли с табличками «Современное искусство объекты концепты акции» и «Реди-мейды симультанная поэзия фотомонтаж».

«Всеочищающий» «Олимпийский огонь» Алексея Кнедляковского, 4 февраля 2014 года

В краснодарских арт-интервенциях также была затронута и тема Олимпиады в Сочи. Подготовка к Олимпиаде была сопряжена с рядом скандалов. Так, например, против кубанских экологов Евгения Витишко и Сурена Газаряна, считавших Олимпиаду экологической катастрофой, были возбуждены уголовные дела. К началу Олимпийских игр Газарян был вынужден эмигрировать, а Витишко находился в колонии-поселении. 4 февраля 2014 года, когда эстафета олимпийского огня добралась до Краснодара, художник Алексей Кнедляковский устроил свою акцию «Олимпийский огонь». В ее рамках Кнедляковский совершил альтернативную эстафету с картонным факелом, в котором горели изображения Путина, тогдашнего губернатора Кубани Ткачева и зампреда правительства Дмитрия Козака.

Кнедляковский известен также своей акцией «Новый чекист». В День работников служб госбезопасности в декабре 2016 года он прикрепил скотчем крест на постамент памятника Дзержинскому. По словам художника, это олицетворяло рождение в России новой религии — гибрида КГБ и РПЦ, не терпящего иноверцев. Памятник не пострадал, однако Кнедляковского арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве. В 2017 году Кнедляковский вместе со своей женой художницей Лусинэ Джанян уехал в Швецию, где они попросили политического убежища. В конце 2018 года стало известно, что миграционная служба Швеции отказала в убежище краснодарским художникам.

«Снятие с креста» Владимира Колесникова, 2005–2006 годы

Одним из пионеров краснодарских арт-интервенций был художник Владимир Колесников. Еще в конце 2005 года стартовал его проект «Снятие с креста», продолжавшийся в течение нескольких месяцев. В рамках этого проекта Колесников вешал на рекламные растяжки на улице Красной распятия, которые он сам рисовал на картоне. Религиозная тема была выбрана Колесниковым практически случайно. Главным толчком для проведения этой акции, как рассказывает художник, был интерес к взаимодействию искусства и городской среды: «Это не та ситуация, когда ты смотришь на картину в выставочном зале. Это совершенно другой формат воздействия искусства. Именно это мне и было интересно».

У Колесникова были и другие варианты объектов для размещения в городской среде. Например, фигура повешенного в петле. Или даже фигурки террористов, поставленные в парке напротив краевой администрации. Но остановиться он решил именно на распятии. Отчасти и для того, чтобы понаблюдать, что будут с этим распятием делать горожане. Мол, выбрасывать распятия в мусорку — это как-то не по‑христиански. Развешивал свои распятия (всего за время проекта их количество насчитывает девять штук) Колесников ночью и остался незамеченным. Днем же он наблюдал за реакцией прохожих. Висели распятия на достаточно большой высоте, до которой невозможно было дотянуться без спецсредств (например, лестницы).