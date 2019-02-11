Новую городскую скульптуру «Столпы» начали ставить в Краснодаре
В Вишняковском сквере Краснодара 11 февраля началась установка скульптуры «Столпы» Виктора Линского
«Столпы» — один из арт-объектов, отобранных для благоустройства Краснодара. Он будет состоять из 21 стального столба высотой от 3 до 4,5 метров, стилизованных под березы с изображением балалаек, матрешек, бутылок, ракет и самолетов. Размер площадки, на которой их устанавливают, — 10х15 метров.
По словам художника Виктора Линского, символичные колонны в виде берез обозначают своеобразные подпорки мифов о России.
«Эти столпы напоминают наши родные русские березы, символизирующие одновременно некие опоры, подобные греческим колоннам или нерукотворным сталагмитам, выросшим из земли и несущим на себе эфемерную конструкцию из мифов и стереотипов о России, которые сформировались во внешнем мире о нашей стране. Когда речь заходит о России, у многих в головах, как мне кажется, всплывают устоявшиеся клише из всеми узнаваемых символов. А упряжка из самых известных образных концептов — vodka–matryoshka–balalaika — как русская тройка лошадей уносит воображение на заснеженные луга и в березовые рощи, воспетые во многих произведениях искусства. Из этих простых элементов и некоторой доли иронии склеен коллаж концепции проекта», — пояснил Линский.
Координатор проекта Олег Сафронов в свою очередь рассказал, что работа над его воплощением оказалась непростой.
«Оказалось, что сделать это гораздо сложнее, чем мы предполагали, — нас ждало очень много всего между картинкой в формате JPEG и монтажом готовой скульптуры. Проект очень многосоставной, в его создании завязано множество людей — скульптор, мастера по бетону, отдельные люди помогли добавить зернистости ободам вокруг деревьев, всего участвовали около 20 человек. В итоге подготовка объекта — самих столпов и основания — заняла более трех месяцев. В процессе пришлось даже несколько изменить эскиз», — отметил Сафронов.
Он подчеркнул, что большую роль уделили антивандальности скульптуры.
«Под каждым из стальных столбов — крепкий бетонный фундамент, на котором можно даже дом поставить. Поэтому столбы не расшатать и не повалить», — пояснил куратор.
Он не смог назвать точную дату открытия скульптуры, но отметил, что ориентировочно на установку уйдет около двух недель.
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Как писали Юга.ру, организатором проекта по созданию новых городских скульптур стал центр современного искусства «Типография», сотрудники которого подготовили карту арт-объектов и собрали экспертную комиссию. Они выбрали три проекта: «Столпы», Draped data Владимира Омутова и «Точка» Михаила Смаглюка.
Скульптуру Омутова открыли в октябре 2018 года в Чистяковской роще. Последнюю из этих трех работ — «Точку» — установят в ближайшее время на набережной в Юбилейном микрорайоне. Объекты устанавливаются за счет меценатов.
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