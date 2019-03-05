Рядом со «Столпами» в Вишняковском сквере Краснодара внезапно возник еще один столп. Его автор неизвестен

Неизвестные в ночь на 5 марта установили новый столп с наклейками возле скульптуры в Вишняковском сквере Краснодара, открытой неделю назад

Как сообщали Юга.ру, 27 февраля в Вишняковском сквере открыли современную скульптуру авторства Виктора Линского «Столпы». Арт-объект состоит из 21 стального столба высотой от 3 до 4,5 метров, стилизованного под березы с изображением балалаек, матрешек, бутылок, ракет и самолетов.

Утром 5 марта прохожий заметил рядом со скульптурой новый белый столп. Он стоит на газоне отдельно от основной композиции. Неизвестные нанесли на него наклейки, стилистически похожие на рисунки с основного арт-объекта. На них изображены полицейские автомобили, дубинки, крысы и наручники.

Скульптор Виктор Линский рассказал порталу Юга.ру, что не имеет отношения к новому объекту, но догадывается, кто мог стать автором нового столпа.

Во время церемонии открытия арт-объекта утром 27 февраля автор скульптуры Виктор Линский сообщил порталу Юга.ру о задержании двух молодых парней, которые наносили надписи «ЕДОДОЙ» на деревья рядом со скульптурой «Столпы». Однако в полиции факт задержания опровергли: «Установить личности граждан не представилось возможным, так как они сразу скрылись».