В Краснодаре открыли первую скульптуру современного искусства

На аллее около Екатерининского зала возле Чистяковской рощи в Краснодаре 27 октября появилась скульптура современного искусства

Автором композиции Draped Data выступил Владимир Омутов. Высота и длина скульптуры составляют по 4 метра, ее ширина — 1,5 метра. Конструкция из нержавеющей стали весит около 1 тонны, ее изготовили в компании «Нержавеющие стальные технологии» в станице Елизаветинской за счет спонсоров.

«Это первая работа, которая выполнена в металле из моей серии, включающей около 20 абстрактных фигур, реализованных как в виде макетов, так и в полную величину из дерева. Все они — это большие абстрактные формы, которые состоят из блоков, единиц, передающих движение, плавные, стихийные линии. Также это первая работа, которая будет на постоянной основе установлена в публичном месте», — поделился Владимир Омутов.

Он добавил, что словосочетание «Draped data» можно перевести как «движение частиц» или «заблокированные данные», при этом скульптура открыта для интерпретаций, их может быть неограниченное количество.