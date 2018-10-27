В Краснодаре открыли первую скульптуру современного искусства
На аллее около Екатерининского зала возле Чистяковской рощи в Краснодаре 27 октября появилась скульптура современного искусства
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Автором композиции Draped Data выступил Владимир Омутов. Высота и длина скульптуры составляют по 4 метра, ее ширина — 1,5 метра. Конструкция из нержавеющей стали весит около 1 тонны, ее изготовили в компании «Нержавеющие стальные технологии» в станице Елизаветинской за счет спонсоров.
«Это первая работа, которая выполнена в металле из моей серии, включающей около 20 абстрактных фигур, реализованных как в виде макетов, так и в полную величину из дерева. Все они — это большие абстрактные формы, которые состоят из блоков, единиц, передающих движение, плавные, стихийные линии. Также это первая работа, которая будет на постоянной основе установлена в публичном месте», — поделился Владимир Омутов.
Он добавил, что словосочетание «Draped data» можно перевести как «движение частиц» или «заблокированные данные», при этом скульптура открыта для интерпретаций, их может быть неограниченное количество.
Мэр Краснодара Евгений Первышов на открытии скульптуры отметил, что для краевого центра это совершенно новое направление, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Такие арт-объекты, уверен, станут достопримечательностями и фотозонами Краснодара, местами города, которые нужно увидеть», — сказал глава города.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог арт-объектов для благоустройства краевого центра. Организатором проекта стал центр современного искусства «Типография», сотрудники которого подготовили карту арт-объектов и собрали экспертную комиссию из 20 активных жителей города, предпринимателей, журналистов, архитекторов, режиссеров, специалистов в области современного искусства.
По итогам голосования отобрали три скульптуры, которые планируют установить в Краснодаре в первую очередь: помимо Draped Data Владимира Омутова это «Столпы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.
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