В Краснодаре открыли первую скульптуру современного искусства

Краснодарский край

Распечатать

На аллее около Екатерининского зала возле Чистяковской рощи в Краснодаре 27 октября появилась скульптура современного искусства

Смотрите также:

Автором композиции Draped Data выступил Владимир Омутов. Высота и длина скульптуры составляют по 4 метра, ее ширина — 1,5 метра. Конструкция из нержавеющей стали весит около 1 тонны, ее изготовили в компании «Нержавеющие стальные технологии» в станице Елизаветинской за счет спонсоров.

«Это первая работа, которая выполнена в металле из моей серии, включающей около 20 абстрактных фигур, реализованных как в виде макетов, так и в полную величину из дерева. Все они — это большие абстрактные формы, которые состоят из блоков, единиц, передающих движение, плавные, стихийные линии. Также это первая работа, которая будет на постоянной основе установлена в публичном месте», — поделился Владимир Омутов.

Он добавил, что словосочетание «Draped data» можно перевести как «движение частиц» или «заблокированные данные», при этом скульптура открыта для интерпретаций, их может быть неограниченное количество.

Читайте также:

Мэр Краснодара Евгений Первышов на открытии скульптуры отметил, что для краевого центра это совершенно новое направление, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«Такие арт-объекты, уверен, станут достопримечательностями и фотозонами Краснодара, местами города, которые нужно увидеть», — сказал глава города.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2017 года Евгений Первышов предложил краснодарским скульпторам разработать каталог арт-объектов для благоустройства краевого центра. Организатором проекта стал центр современного искусства «Типография», сотрудники которого подготовили карту арт-объектов и собрали экспертную комиссию из 20 активных жителей города, предпринимателей, журналистов, архитекторов, режиссеров, специалистов в области современного искусства. 

По итогам голосования отобрали три скульптуры, которые планируют установить в Краснодаре в первую очередь: помимо Draped Data Владимира Омутова это «Столпы» Виктора Линского и «Точка» Михаила Смаглюка.

Благоустройство Евгений Первышов Искусство Краснодар Культурное наследие
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре открыли первую скульптуру современного искусства
В Адыгее из-за второй волны паводка подтопило участок дороги и 20 дворов
Поезда в Сочи пустили по временной схеме
На дорогах Туапсинского района возобновили проезд по всем направлениям
На разрушенной паводком трассе Джубга — Сочи восстановили движение
Губернатор Кубани предложил принять закон, обязывающий страховать дома в зонах с риском подтоплений

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале