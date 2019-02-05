«Сюжеты беру из воспоминаний». Интервью из колонии строгого режима с художником Стасом Серовым

Юга.ру встретились с краснодарским художником Стасом Серовым, осужденным на восемь лет и отбывающим срок в колонии строгого режима.

Станислав Серов — известный краснодарский художник. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета, первая выставка прошла в 1988 году. Произведения Серова выставляются по всему миру, хранятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии. Жанр его работ можно определить как пересечение наивного искусства, поп-арта и концептуализма.

Сейчас Стасу Серову 57 лет. Последние полтора года он провел в колонии строго режима под Краснодаром. В августе 2017 года художника осудили на восемь лет за сбыт наркотиков. Адвокат художника Александр Травников сообщил Юга.ру, что это минимально возможный срок по 228-й статье, с учетом состояния здоровья и признания вины.

В начале 2017 года, еще до того как стало известно об обвинениях в адрес Серова, портал Юга.ру планировал сделать с ним материал для цикла «В мастерской художника». Тогда не сложилось, но теперь мы заручились согласием Стаса Серова, получили разрешение от УФСИН по Краснодарскому краю и смогли навестить художника в колонии.

Исправительная колония № 14 находится на ул. Калинина на выезде из Краснодара в сторону станицы Елизаветинской. Мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. Здесь оживленно: стоит несколько машин, кто-то встречает освободившихся близких, люди с большими пакетами отдают их на досмотр, чтобы передать на зону. Сигареты, сладкое, кофе и чай — самый распространенный набор. Такой же привезли и мы.

Колония строгого режима отличается от обычной тем, что в ней отбывают наказания большого срока и установлены более жесткие ограничения по количеству свиданий. Если в колонии-поселении не ограничено количество свиданий, то здесь разрешается три длительных и три краткосрочных свидания в год и три посылки. В краснодарской исправительной колонии № 14 примерно 2 тыс. осужденных.

За КПП начинается территория, на которую уже нельзя просто так попасть, но где еще нет заключенных. Здесь занимаются своими делами сотрудники колонии и приходят на свидания посетители. Стоит смотровая башня, высокий забор с колючей проволокой и через несколько метров закрытой территории еще один такой же забор. Дальше — сама колония. Мы проходим через еще один досмотр, сдаем удостоверения и телефоны, проходим через несколько дверей с решетками и оказываемся на плацу.

Столовая, клубное здание, изолятор, церковь, футбольное поле, спортплощадка, жилые корпуса — вот что здесь есть. Еще работает самый обычный продуктовый магазин с ценами немного ниже, чем в городе. Осужденным нельзя иметь деньги, но у каждого есть лицевой счет, который могут пополнить близкие и на который поступает его зарплата, если он работает в колонии.

Нас заводят в кабинет, и появляется Стас Серов в черной форменной одежде и с несколькими тетрадями набросков и рисунков. Мы общаемся в присутствии троих сотрудников УФСИН по Краснодарскому краю.

Стас, вы здесь уже полтора года. Расскажите о своем состоянии и в каких условиях вы здесь находитесь? — Условия приемлемые. Рисую. По режиму — утром встаем, идем в столовую. Есть футбольное поле, в теннис тоже можно поиграть, есть спортивный инвентарь. В волейбол еще играют, баскетбол. Вы играете? — В футбол раз играл. В основном молодые ребята играют, я старше, по возрасту не прохожу. Надо чтобы энергичные были. В теннис пробовал несколько раз, в волейбол и баскетбол — нет.

А как у вас со здоровьем? — Ничего. Я курить бросил два месяца назад. Довольно легко получилось. Долго обдумывал это, а потом бросил. А так со школы курил. Иногда год не курил, потом опять курил. В общей сложности лет 30, наверное. Что еще делаете? — Телевизор мало смотрю, в основном рисую. Откуда у вас бумага и карандаши, передали друзья? — Ребята дали, у кого-то были, я попросил. Серые и цветные. Хватает. Мать приезжала на свиданку, привезла кое-какие вещи.

В колонии строгий распорядок дня. В шесть часов утра — подъем, пять минут на туалет и заправку кроватей, а потом завтрак, работа, проверка, все ли одеты по форме, следующие приемы пищи. В столовой дают первое, второе и третье. В день, когда мы приехали, с утра была каша и чай, на обед — борщ и кисель. Вечером у осужденных есть по 40 минут личного времени и в 22:00 отбой. В выходные распорядок дня примерно такой же, но вместо работы осужденные могут сходить в кино или послушать концерт. Все это проходит, конечно, на территории колонии. Станислав Серов работал художником в местном клубе — рисовал информационные стенды и стенгазеты. Он рассказывает, что тем же занимался, когда в юности служил в армии. Летом 2017 года здание клуба сгорело, сейчас его восстанавливают. Когда ремонт закончат, Серов будет расписывать там стены. Художник рассказывает, что в колонии есть библиотека с газетами и журналами. В свободное время он иногда читает научную литературу, но чаще все-таки рисует.

В каких условиях вы живете? — Бригадами по 40 человек. Двухъярусные кровати в большой комнате. Помещение светлое, окна есть с решетками, отопление, сплит-система, телевизор. Санузел на этаже, вода горячая и холодная. Шкафчики есть с личными вещами. Есть комната приема пищи — там холодильник, микроволновка, чайник, столовые приборы. Если что-то передали — еду готовую, конфеты, там можно съесть в личное время. А в бригаде все по одной статье осуждены? — Нет, статьи разные. С кем-то общаетесь? — Ну да, с кем-то познакомился, общаюсь. Ребята некоторые рисуют, на гитарах играют. Занимались этим на воле. Пока вы здесь, в городе прошло две ваших выставки, в студии Trini и галерее «Лестница». Как получилось их организовать? — Знакомые организовали. Сергей Таушанов и Марина Тевзадзе делали последнюю выставку на ЗИПе [в галерее «Лестница» — Юга.ру]. Показывали последние работы перед тем, как я попал сюда. Они у мамы хранились. А вы передаете то, что здесь пишете? — Нет. Все здесь пока. Может, когда выйду, может, тогда.

Все рисунки, которые нам показывает художник, сделаны карандашами, и я спрашиваю, почему нет живописи маслом. — Масла у меня нет. А можно передать вам? — Да, можно, кисти, краски разрешают.

Вмешивается охранник: — Передавали же недавно пакет с красками? — Передавали. Очки и краски — черная и белая. Я пока не рисую. Рисовал немного, но карандашами мне больше нравится. Тут недавно церковь открыли, вы ходите? — Да, ходил недавно. Подарил в церковь рисунок или два. А вы всегда были верующим человеком? — Не сказать, чтобы я сильно верил. Но что-то, наверное, есть там.

Расскажите немного подробней, что вы рисуете здесь. Откуда берете сюжеты? — Вообще люблю рисовать карикатуры, шаржи. Когда учился в университете, у меня был курс по кубанскому пейзажу. Сейчас портреты карандашами рисую, просто вымышленные, мультяшные персонажи. Или вот Пушкина по памяти. Сюжеты беру из воспоминаний в основном. Еще когда в школе учился, хотел на «Союзмультфильм» поступить художником. После университета два года в школе работал, и потом что-то не получилось с «Союзмультфильмом». Сейчас проще, можно через интернет какие-то ролики делать. Станислав Серов рассказывает, что другие заключенные просят нарисовать их портреты, но он соглашается не на каждую просьбу. Несколько раз делал зарисовки, наброски знакомых.

Всего у Стаса Серова две или три тетради с рисунками. Он говорит, что рисует все свободное время, около часа в день. О новых художественных проектах пока не думает и не строит планов на время, когда освободится, — ему еще слишком долго отбывать наказание, больше шести лет.