Четыре тысячи тонн и два месяца молчания. Власти Темрюкского района скрывали разлив пальмового масла в Черном море
Прокуратура установила: 15 февраля после удара БПЛА по порту Тамань в море попали тысячи тонн пальмового масла
31 мая эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что власти Темрюкского района более двух месяцев скрывали попадание четырех тысяч тонн пальмового масла в Черное море. История стала достоянием общественности после того, как местные жители обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву, а тот направил запрос в прокуратуру.
Официальный ответ прокуратуры раскрыл детали: 15 февраля на территории ООО «ЭФКО» и объектах инфраструктуры ООО «Пищевые ингредиенты» в порту Тамань в результате пожара, вызванного ударом БПЛА, были уничтожены производственные и складские помещения предприятия. Из-за этого четыре тысячи тонн пальмового масла попали на побережье и в море. Загрязнение берега растянулось на 1 км в длину и от 5 до 10 м в ширину, толщина слоя достигала 70 см. Убрать масло помешал шторм.
И. о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин в ответе прямо указал, что глава Темрюкского района Федор Бабенков бездействовал два месяца. Оперативный штаб Краснодарского края, по словам Каваносяна, о разливе также не сообщал. При этом только с территории ООО «Пищевые ингредиенты» собрали 6,3 тысячи мешков песка, пропитанного пальмовым маслом.
Напомним, что 15 февраля после атаки БПЛА в поселке Волна Темрюкского района загорелась нефтебаза — были повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы, два человека ранены. Именно этот пожар, как теперь выяснилось, стал причиной катастрофического разлива масла.
25 февраля волонтеры штаба «Дельфины» начали находить у берегов Темрюкского района «шары жира» — сгустки пальмового масла, которые с каждым днем появлялись в новых местах. К началу марта активисты собрали 172 мешка с веществом.
2 марта эколог Евгений Витишко заявил, что Анапа не готова принимать туристов: на пляжах, помимо мазута, — «неучтенное пальмовое масло». Волонтеры продолжали собирать куски жира, смешанные с песком, и установили, что при низких температурах февраля — марта масло образовало плотные пласты, а при контакте с песком и остатками мазута — токсичный конгломерат.
10 апреля активисты Кубанского казачьего центра «Баско» впервые объяснили механизм разлива и указали на пожар 15 февраля в порту Тамань как на его причину. К тому моменту штаб «Дельфины» сообщил, что собрал 200 тонн пальмового масла на участке от поселка Волна до Керченского пролива.
Работы не закончены до сих пор. В конце мая Юга.ру сообщали, что только за одну неделю волонтеры собрали более 2,5 тыс. мешков — 421 с мазутно-песчаной смесью и 2 204 со смесью пальмового жира. Ежедневно на берегу работает бригада из шести добровольцев, в будни к ним присоединяются работники «ЭФКО», в выходные — местные жители и спасатели «Кубань-СПАС».
Как писали Юга.ру, 1 июня пляжи Анапы официально открылись для купального сезона.