31 мая эколог Георгий Каваносян сообщил в своем телеграм-канале, что власти Темрюкского района более двух месяцев скрывали попадание четырех тысяч тонн пальмового масла в Черное море. История стала достоянием общественности после того, как местные жители обратились к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву, а тот направил запрос в прокуратуру.

Официальный ответ прокуратуры раскрыл детали: 15 февраля на территории ООО «ЭФКО» и объектах инфраструктуры ООО «Пищевые ингредиенты» в порту Тамань в результате пожара, вызванного ударом БПЛА, были уничтожены производственные и складские помещения предприятия. Из-за этого четыре тысячи тонн пальмового масла попали на побережье и в море. Загрязнение берега растянулось на 1 км в длину и от 5 до 10 м в ширину, толщина слоя достигала 70 см. Убрать масло помешал шторм.

И. о. прокурора Краснодарского края Александр Трухин в ответе прямо указал, что глава Темрюкского района Федор Бабенков бездействовал два месяца. Оперативный штаб Краснодарского края, по словам Каваносяна, о разливе также не сообщал. При этом только с территории ООО «Пищевые ингредиенты» собрали 6,3 тысячи мешков песка, пропитанного пальмовым маслом.