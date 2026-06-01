Дамба на набережной, превышение нормы осадков в пять раз и обновленный рекорд по количеству дождей: Краснодар продолжает бороться со стихией

В Краснодаре на набережной возле Моста поцелуев установили дамбу — вода поднялась до тротуара. Также в городе побит рекорд по количеству выпавших осадков

31 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что на улице Кубанской Набережной, у Моста поцелуев и ЖК «Адмирал» установили водоналивную дамбу. Сброс воды из Краснодарского водохранилища увеличился, поэтому наблюдается незначительное подтопление низменных участков у реки Кубань. Конструкция, установленная спасателями, должна защитить территорию от подтопления. «Наиболее сложная обстановка может сложиться в районе ЖК «Адмирал» на Кубанской Набережной. Организован мониторинг складывающейся обстановки с помощью автоматических гидрологических датчиков, а также оперативных мониторинговых групп. Служба спасения переведена в режим повышенной готовности, и все остальные службы города готовы оказывать помощь населению», — заявил начальник управления гражданской защиты Краснодара Павел Иванов.

© Скриншоты фото из телеграм-канала «Туподар»

Ранее Юга.ру писали, что уровень воды поднялся на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне и на Кубанской Набережной — там затопило спуск к реке и лестницу. В районе ЖК «Адмирал» вода поднялась до уровня тротуара и начала выплескиваться на пешеходные дорожки. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, сейчас угрозы подтопления там нет — за сутки уровень воды снизился на 19 см. По данным Кубанского бассейнового водного управления на 1 июня, уровень воды в Краснодарском водохранилище вырос до 33,98 метра (29 мая он составлял 33,76 метра) при норме 32,75 метра. Показатель продолжает приближаться к максимально допустимому значению — 35,23 метра.

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что сейчас в водохранилище еще есть запас для безопасного подъема уровня реки — сброс из водоема составляет 1200 кубометров в секунду. Также он сообщил, что месячная норма осадков в городе превышена в пять раз — зафиксировано 330 мм при норме 65 мм. Рекорд зафиксировала и метеостанция в СНТ «Дубки» — 31 мая там зарегистрировали суммарное месячное количество осадков, равное 228 мм. Предыдущий максимум был установлен в 1939 году — тогда за месяц выпало 184 мм осадков. Также «в свою стихию» вернулась подводная лодка М-261, установленная в парке имени 30-летия Победы. 31 мая в телеграм-канале «Краснодар и край» опубликовали видео, в котором видно, что судно снова находится в воде.

© Скриншоты видео из телеграм-канала «Краснодар и край»

На данный момент продолжается откачка воды с улиц города — работают 25 единиц техники. В Музыкальном микрорайоне установили мощный насос. Все городские службы продолжают работу в режиме повышенной готовности.