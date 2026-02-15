В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит нефтебаза. Два человека ранены

Краснодарский край

После атаки БПЛА в Темрюкском районе поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы

Утром 15 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. 

По его словам, в поселке Волна Темрюкского района загорелась нефтебаза. Поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Пожар тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе краевое МЧС.

Ранены два человека, их госпитализировали. По данным Минздрава, у пострадавших состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

В ночь на 5 февраля жители Краснодара слышали звуки, похожие на взрывы:

Кроме того, в Сочи поврежден частный дом, а в селе Юровка под Анапой разрушения получила котельная. Позже в оперштабе добавили, что котельная давно не работает и расположена в промзоне, поэтому перебоев в подаче тепла нет.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 23:00 14 февраля над Краснодарским краем сбили 23 БПЛА, еще 29 — над Азовским морем и 3 — над Черным.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае единовременная выплата контрактникам выросла до 3,4 млн рублей.

