В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит нефтебаза. Два человека ранены

После атаки БПЛА в Темрюкском районе поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы

Утром 15 февраля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников.

По его словам, в поселке Волна Темрюкского района загорелась нефтебаза. Поврежден резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. Пожар тушат 126 человек и 34 единицы техники, в том числе краевое МЧС.

Ранены два человека, их госпитализировали. По данным Минздрава, у пострадавших состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет.