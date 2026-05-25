В Темрюкском районе за неделю волонтеры собрали больше 2,5 тыс. мешков мазута и пальмового масла
Волонтеры штаба «Дельфины» отчитались о недельной работе в Темрюкском районе
25 мая волонтерский штаб «Дельфины» отчитался о проделанной за неделю работе. Добровольцы очищали побережье в районе поселка Волна — на участке от порта Тамань до мыса Железный Рог.
Ежедневно на месте трудится бригада из шести добровольцев. В будни им помогают работники компании ЭФКО. В выходные к ним присоединились двое неравнодушных местных жителя и пять спасателей из Темрюкского отряда «Кубань-СПАС».
Итоги недели следующие: собрали 421 мешок мазутно-песчаной смеси и 2204 мешка смеси с пальмовым жиром. Как подчеркивают организаторы, это огромный объем загрязнения, который удалось ликвидировать только благодаря неравнодушию людей, вышедших на берег.
Помощь требуется до сих пор. Сейчас как никогда нужны:
- люди, готовые помочь вывезти наполненные мешки с побережья;
- новые мешки для сбора нефтепродуктов и пальмового масла;
- помощь местного населения в расчистке прибрежной полосы;
- деньги на питание волонтеров, которые работают на берегу.
Если вы можете выделить время или ресурсы в ближайшие дни — напишите волонтерам. Они пришлют координаты, список того, что стоит взять с собой, и объяснят, чем вы будете наиболее полезны.
