В Темрюкском районе за неделю волонтеры собрали больше 2,5 тыс. мешков мазута и пальмового масла

25 мая волонтерский штаб «Дельфины» отчитался о проделанной за неделю работе. Добровольцы очищали побережье в районе поселка Волна — на участке от порта Тамань до мыса Железный Рог.

Ежедневно на месте трудится бригада из шести добровольцев. В будни им помогают работники компании ЭФКО. В выходные к ним присоединились двое неравнодушных местных жителя и пять спасателей из Темрюкского отряда «Кубань-СПАС».

Итоги недели следующие: собрали 421 мешок мазутно-песчаной смеси и 2204 мешка смеси с пальмовым жиром. Как подчеркивают организаторы, это огромный объем загрязнения, который удалось ликвидировать только благодаря неравнодушию людей, вышедших на берег.