В кафе Пятигорска отравились 50 человек. Следком и прокуратура проводят проверку

В одном из кафе Пятигорска произошло массовое отравление. Ведомства проводят проверку, сейчас заведение закрыто

30 мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в инфекционное отделение городской больницы № 2 поступили девять человек с кишечной инфекцией, которые были клиентами одного из кафе.

«Связался с главным врачом, всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Роспотребнадзору предстоит разобраться в причинах. Детей среди поступивших нет», — добавил Ворошилов.

Позднее стало известно, что речь идет о кафе Mao Love Bao, в котором глава города «сам недавно заказывал доставку домой». На данный момент заведение закрыто.

В тот же день Следственный комитет Ставропольского края сообщил, что по факту массового отравления проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (238 УК РФ). Также проверку проводит прокуратура края.

31 мая представители кафе в социальных сетях сообщили, что выявляют продукт, который стал причиной отравления. Также они призвали всех пострадавших обратиться к врачу.