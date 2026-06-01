В кафе Пятигорска отравились 50 человек. Следком и прокуратура проводят проверку
В одном из кафе Пятигорска произошло массовое отравление. Ведомства проводят проверку, сейчас заведение закрыто
30 мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в инфекционное отделение городской больницы № 2 поступили девять человек с кишечной инфекцией, которые были клиентами одного из кафе.
«Связался с главным врачом, всем поступившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Роспотребнадзору предстоит разобраться в причинах. Детей среди поступивших нет», — добавил Ворошилов.
Позднее стало известно, что речь идет о кафе Mao Love Bao, в котором глава города «сам недавно заказывал доставку домой». На данный момент заведение закрыто.
В тот же день Следственный комитет Ставропольского края сообщил, что по факту массового отравления проводится проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (238 УК РФ). Также проверку проводит прокуратура края.
31 мая представители кафе в социальных сетях сообщили, что выявляют продукт, который стал причиной отравления. Также они призвали всех пострадавших обратиться к врачу.
Читайте также:
В тот же день Дмитрий Ворошилов рассказал, что количество пострадавших увеличилось до 34 человек. По данным телеграм-канала «112», среди них есть двое детей. Однако 1 июня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за медицинской помощью обратилось уже 50 человек, включая троих детей.
«Состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, тяжелых пациентов нет. Поручил держать ситуацию на особом контроле до полного выздоровления всех пострадавших», — отметил он.
Владимиров подчеркнул, что власти Ставрополья сосредоточатся на профилактике подобных случаев — проверке пищеблоков образовательных учреждений и детских лагерей.
Как писали Юга.ру, в январе в Сочи дети массово отравились во время спортивных сборов.