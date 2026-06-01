Купальный сезон в Анапе официально открыт: список пляжей, где разрешено плавать
В Анапе для отдыха доступны 4,5 км пляжей, выведенных из опасной зоны
31 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что 1 июня на курорте официально открыли пляжи, выведенные из опасной зоны. Общая протяженность доступных для отдыха участков побережья составляет 4,5 километра.
В перечень открытых пляжей вошли:
- Центральный пляж (на участке от Лечебного пляжа до пляжа санатория «Бимлюк»);
- пляж села Витязево;
- «Золотая бухта»;
- «Высокий берег»;
- «Малая бухта»;
- пляж «20 лет Победы»;
- пляж села Сукко;
- пляжи поселка Большой Утриш.
Как отметила Маслова, остальные песчаные пляжи курорта пока остаются закрытыми для купания. Их будут открывать поэтапно — по мере того, как специалисты завершат работы по отсыпке чистым песком и соответствующие территории исключат из опасной зоны.
Как писали Юга.ру, блогеры и экологи критикуют новый песок на пляжах Анапы. При контакте с водой он превращается в вязкую смесь, похожую на глину, в которой надолго остаются следы от ног.