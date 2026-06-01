Купальный сезон в Анапе официально открыт: список пляжей, где разрешено плавать

В Анапе для отдыха доступны 4,5 км пляжей, выведенных из опасной зоны

31 мая глава Анапы Светлана Маслова сообщила, что 1 июня на курорте официально открыли пляжи, выведенные из опасной зоны. Общая протяженность доступных для отдыха участков побережья составляет 4,5 километра. В перечень открытых пляжей вошли: Центральный пляж (на участке от Лечебного пляжа до пляжа санатория «Бимлюк»);

пляж села Витязево;

«Золотая бухта»;

«Высокий берег»;

«Малая бухта»;

пляж «20 лет Победы»;

пляж села Сукко;

пляжи поселка Большой Утриш.

Как отметила Маслова, остальные песчаные пляжи курорта пока остаются закрытыми для купания. Их будут открывать поэтапно — по мере того, как специалисты завершат работы по отсыпке чистым песком и соответствующие территории исключат из опасной зоны.