«Белое — не значит безопасное». На берегу Краснодарского края продолжают находить пальмовое масло

  © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины» https://t.me/shtab_delfin/2345
Волонтеры вновь обнаружили пальмовое масло в Темрюкском районе и объяснили, почему оно опасно

4 апреля телеграм-канал волонтерского штаба «Дельфины» сообщил, что в районе острова Тузла в Керченском проливе нашли большие куски пальмового масла, закопанные в песок.

«Вот такими кусками пальмового масла усеян берег Керченского пролива. Мы, конечно, понимаем, что это проблема и большая. А понимают ли службы мониторинга, контроля и все причастные? С потеплением Керченский пролив и поселок Волна начинают зловонно попахивать. Интересно, скоро ли очнутся в крае?» — написали волонтеры.

5 апреля пальмовое масло обнаружили в поселке Волна Темрюкского района. Загрязненным оказался пляж у Махлаевского спуска — от камней до оползня.

Организатор штаба «Дельфины» Александр Кирпа объяснил, в чем опасность пальмового масла. По его словам, растительные масла могут образовывать в воде пленки и сгустки, обволакивать организмы и поверхности, ухудшать кислородный режим, а также вредить планктону, моллюскам, птицам и береговой зоне.

Александр Кирпа заявил, что если пальмовое масло не убрать быстро, то оно смешается с песком, мусором и водорослями, что приведет к загрязнению пляжей.

«Белые или желтоватые жирные комки на пляже многим кажутся неопасными. Это же не мазут. Но это заблуждение. Пальмовое масло в море — это не безобидный пищевой продукт, а загрязнитель. Не мазут, но и не пустяк. Белое — не значит безопасное», — пояснил он.

Отметим, что оперштаб о выбросах пальмового масла у берегов Краснодарского края не сообщал.

Напомним, в апреле 2025 года волонтеры впервые нашли пальмовое масло на пляжах Анапы и Темрюкского района. Тогда оперштаб это подтвердил. Экологи предположили, что белое вещество попало на берег из транспортного судна.

В феврале 2026 года волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах пальмового масла у берегов Темрюкского района. К началу марта они собрали 172 мешка с веществом.

Как писали Юга.ру, в конце марта на пляжах Сочи и Сириуса обнаружили большое количество мертвых птиц. Орнитолог заявил, что причина — последствия разлива нефти в Черном море.

