«Белое — не значит безопасное». На берегу Краснодарского края продолжают находить пальмовое масло

«Вот такими кусками пальмового масла усеян берег Керченского пролива. Мы, конечно, понимаем, что это проблема и большая. А понимают ли службы мониторинга, контроля и все причастные? С потеплением Керченский пролив и поселок Волна начинают зловонно попахивать. Интересно, скоро ли очнутся в крае?» — написали волонтеры.

5 апреля пальмовое масло обнаружили в поселке Волна Темрюкского района. Загрязненным оказался пляж у Махлаевского спуска — от камней до оползня.



Организатор штаба «Дельфины» Александр Кирпа объяснил, в чем опасность пальмового масла. По его словам, растительные масла могут образовывать в воде пленки и сгустки, обволакивать организмы и поверхности, ухудшать кислородный режим, а также вредить планктону, моллюскам, птицам и береговой зоне.

Александр Кирпа заявил, что если пальмовое масло не убрать быстро, то оно смешается с песком, мусором и водорослями, что приведет к загрязнению пляжей.



«Белые или желтоватые жирные комки на пляже многим кажутся неопасными. Это же не мазут. Но это заблуждение. Пальмовое масло в море — это не безобидный пищевой продукт, а загрязнитель. Не мазут, но и не пустяк. Белое — не значит безопасное», — пояснил он.

Отметим, что оперштаб о выбросах пальмового масла у берегов Краснодарского края не сообщал.