Снова дожди? Узнали прогноз погоды на первые дни лета в Краснодаре и крае

Синоптики сообщили прогноз погоды на 1 и 2 июня на Кубани

1 июня в Краснодаре ожидаются дождь и гроза, порывы ветра — до 14 м/с. Днем температура воздуха составит 17–19 °C, ночью похолодает до 13 °C. 2 июня осадки не прогнозируются, однако будет пасмурно. Днем воздух прогреется до 23 °C, ночью температура опустится до 11 °C.

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 1 и 2 июня в Краснодаре и крае. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.

В крае ожидаются ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 25 м/с. Температура воздуха днем составит 16–21 °C, ночью — 8–13 °C. На реках, притоках Кубани и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидаются подъемы уровня воды с превышением опасных отметок.

В горах возможен мокрый снег. Днем температура воздуха будет до 9 °C, ночью — до 5 °C. На Черноморском побережье днем будет 16–21 °C, ночью столбики термометров опустятся до 10 °C.