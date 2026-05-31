В Севастополе стали продавать бензин по талонам. Некоторых марок топлива на заправках нет

  © Фото prostooleh, ru.freepik.com
31 мая в Севастополе купить бензин марок АИ-92 и АИ-95 можно только по талонам

Предыстория. 22 мая власти Севастополя ввели ограничения на продажу бензина — 20 литров в одни руки один раз в день. Решение объяснили логистическими сложностями, причины которых неизвестны.

29 мая на заправках города закончился бензин.

31 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что в городе вводят продажу бензина по талонам.

Речь идет о топливе марок АИ-92 и АИ-95. Такая мера необходима из-за того, что сформированный на день лимит по продаже бензина на заправках сети ТЭС был раскуплен за несколько часов.

Наличие других марок топлива на автозаправочных станциях АТАН в режиме реального времени можно узнать на сайте по ссылке. Например, по данным на 11:00, на многих заправках в свободном доступе можно приобрести дизельное топливо «Ультра». Остальные виды и марки топлива либо продают по талонам, либо не отпускают вовсе.

По словам Развожаева, власти Севастополя активно работают над решением ситуации, однако не могут сообщить, какие именно меры принимаются:

«Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что объемы поставок бензина будут наращиваться. Машины экстренных служб и общественный транспорт обеспечены топливом и работают в штатном режиме.

Власти города просят жителей:

  • сохранять спокойствие и не поддаваться панике;
  • отложить несущественные поездки;
  • использовать автомобиль только в случае крайней необходимости;
  • пользоваться общественным транспортом;
  • по возможности организовывать совместные поездки с другими автомобилистами.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял 48-е место по доступности бензина. Замыкают список регионы Северного Кавказа.

