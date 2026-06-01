Появился прогноз пробок на Крымском мосту в июне. Когда лучше всего ехать?

Власти рассказали, в какие дни июня можно проехать по Крымскому мосту на полуостров и обратно без пробок

Наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается 28, 29 и 3 июня. Со стороны Керчи максимальная загрузка возможна 14 и 26 июня. В эти дни ожидание составит от трех до четырех часов.

До двух часов придется простоять в пробке, если ехать на полуостров с 11 по 15 июня, а также 22 июня. Со стороны Крыма — 13, 19, 20, 22–25, 28 и 29 июня.

Напомним, 17 мая на Крымском мосту перекрыли движение из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Задерживались 16 поездов, следующих в Севастополь, Симферополь и Евпаторию.